นศ.วิศวกรรมศาสตร์ สจล. ร่วมกิจกรรม TF SCALE ปรเทศสิงคโปร์

เมื่อวันที่ 10-23 มิถุนายน ที่ผ่านมา นักศึกษาไทยจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ สจล. จำนวน 20 คน ได้เข้าร่วมกิจกรรม Temasek Foundation Specialists’ Community Action and Leadership Exchange (TF SCALE 2024) ณ Temasek Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ ร่วมกับนักศึกษาจาก 3 สถาบัน ได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ Hanoi University of Science and Technology ประเทศเวียดนาม

โครงการ TF SCALE มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจร่วมกัน สร้างเครือข่ายวัฒนธรรมข้ามชาติ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้นำระดับโลกในกลุ่มนักศึกษาที่มีศักยภาพที่จะเป็นผู้นำในอนาคตของ ASEAN โดยโปรแกรมนี้ใช้ระบบบัดดี้ซึ่งประกอบด้วยนักศึกษา ASEAN จำนวน 60 คน และนักศึกษาสิงคโปร์อีก 60 คน ที่จะมาร่วมเรียนรู้และทำกิจกรรมร่วมกันเป็นเวลา 2 สัปดาห์

ในช่วงสัปดาห์แรก นักศึกษา ASEAN จะได้เรียนรู้วิชาความรู้เชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งหมายถึงการพัฒนาและการดำเนินชีวิตที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนรุ่นปัจจุบันได้โดยไม่ทำลายหรือลดทอนศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของคนรุ่นอนาคต นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมที่หลากหลายของประเทศสิงคโปร์ พร้อมกับการทัศนศึกษาสถานที่ต่างๆ ในประเทศสิงคโปร์ โดยมีนักศึกษาสิงคโปร์ทำหน้าที่เป็นเพื่อนร่วมชั้นเรียน

หลังจากนั้น นักศึกษาทั้งสองกลุ่มจะร่วมกันพัฒนาและนำเสนอโปรเจ็กต์ด้านความยั่งยืนภายในระยะเวลา 1 สัปดาห์ที่เหลือ โดยโปรเจ็กต์นี้แบ่งออกเป็น 3 หัวข้อ ได้แก่ ความยั่งยืนด้านศิลปะ (Sustainability in Arts), ธุรกิจ (Sustainability in Business), และเมืองน่าอยู่ (Sustainability in Livable City) พร้อมกับการจัดการแสดงอำลาส่งท้ายจากนักศึกษาทั้ง 3 สถาบัน โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้จัดการแสดงวัฒนธรรมไทย อย่างประเพณีการลอยกระทง เพื่อให้นักศึกษาชาวสิงคโปร์ได้รู้จักและมีส่วนร่วมในการลอยกระทงจำลอง รวมถึงการแสดงดนตรีสดเพลงภาษาไทยที่ชาวสิงคโปร์รู้จักดี เช่น เพลง ‘เธอยัง’ ของวง Cocktail เป็นต้น

นายสืบสกุล โพนทอง หนึ่งในนักศึกษาจากประเทศไทย กล่าวว่า “กิจกรรมนี้ไม่เพียงแค่ให้ความรู้เชิงวิชาการเท่านั้น แต่ยังทำให้พวกเราได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศต่างๆ ได้พัฒนาทักษะการเป็นผู้นำ อีกทั้งยังทำให้ได้รู้จักเพื่อนใหม่ๆ ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้ล้วนมีคุณค่า และเป็นประโยชน์ต่อการเรียนและทำงานในอนาคตเป็นอย่างยิ่ง สุดท้ายนี้ผมรู้สึกขอบคุณมูลนิธิ Temasek Foundation และ Temasek Polytechnic ที่ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นและให้การสนับสนุนเต็มที่ ทำให้พวกเราได้มีความทรงจำดีๆ ในช่วงชีวิตมหาลัยครับ”

TF SCALE ยังเน้นที่การสร้างแรงบันดาลใจ การคิดวิเคราะห์ และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมนักศึกษาให้พร้อมเป็นผู้นำในอนาคตของภูมิภาค ASEAN ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆ ทั้งส่งเสริมความยั่งยืน อีกทั้งยังสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนต่างชาติ ทำให้ได้รับประสบการณ์ที่ดี มิตรภาพใหม่ๆ เข้าใจในความหลากหลายของวัฒนธรรม ซึ่งกิจกรรมนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากไม่ได้รับความร่วมมือจากมูลนิธิ Temasek Foundation