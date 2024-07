LEO ปลื้ม รับรางวัล Independent Store of the Year ในงาน SSAA Self Storage Expo 2024!

LEO Self Storage ห้องเก็บของให้เช่า หนึ่งในธุรกิจที่กำลังเติบโตของบริษัท ลีโอ โกลบอล โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (LEO) ผู้ให้บริการโลจิสติกส์แบบครบวงจรชั้นนำของไทย ได้รับรางวัล Independent Store of the Year จากสมาคมผู้ให้บริการพื้นที่เก็บของด้วยตนเองแห่งเอเชีย (Self Storage Association Asia) (SSAA) ในงาน SSAA Self Storage Expo 2024 โดยรางวัลนี้มอบให้กับผู้ให้บริการพื้นที่เก็บของด้วยตนเองที่ดีที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2024 ซึ่ง LEO Self Storage สาขา Chinatown ได้รับรางวัลในปีนี้ โดยมีการเกณฑ์การตัดสินจากความพร้อมของสาขาที่ให้บริการในด้านความสะดวกของโลเคชั่น สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับให้บริการลูกค้า ความปลอดภัย ตามหลักมาตรฐานสากล การดูแลสถานที่ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ การตอบรับจากลูกค้า รวมถึง innovation ต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้สร้างสรรค์ขึ้น

สำหรับ LEO Self Storage สาขา Chinatown เป็น Flagship store ที่มีบริการและนวัตกรรมหลายด้าน อาทิเช่น ห้องเก็บของแบบติดแอร์ และแบบไม่ติดแอร์ ห้องเก็บของแบบ lifestyle storage หลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตและความต้องการที่หลากหลาย ห้องเก็บของระบบอัตโนมัติแบบบริการตัวเอง100% นอกจากนี้ยังได้มีการจับมือกับพาร์ทเนอร์ เช่น Bellugg และ Tuk Tuk Hop เพื่อให้บริการลูกค้านักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างครบวงจรที่ดำเนินงานโดยบริษัทขนาดเล็ก

LEO Self Storage เป็นหนึ่งในผู้นำด้านบริการห้องเก็บของให้เช่ารูปแบบใหม่ ขนาด 1-30 ตารางเมตร มีคุณภาพการให้บริการที่มีมาตรฐานระดับ World-Class Standard คำนึงถึงความสะดวกสบาย และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นหลัก เข้า-ออกเองได้อัตโนมัติด้วยระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีเยี่ยมตลอด 24 ชั่วโมง มีสัญญานกันขโมยทุกห้อง และ CCTV นับ 100 ตัว ทั่วทุกมุมทั้งอาคาร สะดวกสบายและปลอดภัย เดินทางง่าย อยู่ใจกลางเมือง ภายใต้สโลแกน “เก็บครบจบทุกไลฟ์สไตล์” สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 092 246 3888 หรือ www.leoselfstorage.com