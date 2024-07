เปิดตัว หนังสือ AI GEN MONEY หนังสือขายดีอันดับ 1 ใช้ AI ทำเงิน ทำงานแทน เพิ่มรายได้ 100 เท่า

เรียกได้ว่าในยุคปัจจุบัน ที่มีการตื่นตัวเป็นอย่างมากกับเทคโนโลยี่ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตและช่วยให้เราเพิ่มศักยภาพในการทำงาน ผลงานและธุรกิจแบบมืออาชีพเพิ่มมากขึ้น ล่าสุดสำนักพิมพ์ I AM THE BEST เปิดตัว หนังสือ AI GEN MONEY ที่มีเนื้อหาใช้ AI ทำเงิน ทำงานแทนเพิ่มรายได้ 100 เท่า โดยมีผู้เขียนเป็น 2 นักธุรกิจหนุ่ม นายมาเซน อาลี ซาห์ (เซนเซ) และนายพิริยกิตติ์ บุญจิรกิตต์ (บอสเป๊ก) ที่สะสมประสบการณ์อยู่ในวงการธุรกิจตลาดออนไลน์มายาวนานกว่า 20 ปี มาถ่ายทอดเรื่องที่ซับซ้อน ผ่านตัวหนังสือ ที่มีเนื้อหาที่อ่านสนุก เข้าใจง่าย

นายมาเซน อาลี ซาห์ (เซนเซ) นักธุรกิจ โค้ช และนักแต่งเพลง ที่โด่งดังจากการแต่งเพลง “พระราชาในนิทานในปี 2559 โดยเพลงนี้มียอดรวมมากกว่า ร้อยล้านวิวเลยที่เดียวและในฐานะนักธุรกิจมีความเชี่ยวชาญในด้านการตลาดออนไลน์และการวางแผนธุรกิจโดยมีบริษัท หรือร้านค้าชั้นนำมากมายให้ความไว้วางใจและร่วมทำงานด้วย เปิดเผยว่า “หนังสือเล่มนี้ที่ผมเขียนขึ้นมาเกิดจากความตั้งใจที่อยากจะถ่ายทอด สื่อสารเรื่องราวของ AI เพราะผมได้ใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานต่างๆ และด้วยความรู้ทางการตลาดกว่า 20 ปี ของผม มองเห็นช่องทางที่ AI จะมาช่วยหาเงินให้เราได้อย่างสบายๆ หนังสือ AI GEN MONEY เป็นหนังสือ How to ที่สอนเทคนิค และวิธีการใช้งาน AI เพื่อหารายได้จากช่องทางออนไลน์ และพัฒนายอดขายให้กับธุรกิจ AI ทำเงิน ทำงานแทน เพิ่มรายได้ 100 เท่า โดยธีมของหนังสือมีแนวคิดที่ว่าต้องการให้เนื้อหาอ่านสนุกเข้าใจง่ายและนำไปใช้ได้จริง จึงนำเสนอเป็นวรรณกรรมโจรสลัดมาผสมผสานเหมือนการ ผจญภัยโลกใบใหม่ เพื่อให้ผู้อ่านรู้สึกถึงผจญภัยดั่งโจรสลัดที่จะต้องออกเดินทางไปแต่ละเกาะ เพื่อล่าขุมทรัพย์ ตามเกาะต่างๆด้วยเรือที่มีชื่อว่า AI ซึ่งการอ่านจบในแต่ละบท ผู้อ่านจะได้อาชีพและรู้วิธีหาเงินได้ทันที และที่สำคัญ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานก็อ่านเข้าใจ และทำตามได้ทันที เพราะมีวิดีโอสอนแบบจับมือทำอยู่ภายในเล่มอีกด้วยครับ

ทางด้าน นายพิริยกิตติ์ บุญจิรกิตติ์ (บอสเป๊ก) นักธุรกิจตลาดออนไลน์มายาวนานกว่า 20 ปี กล่าวว่า “หนังสือ AI GEN MONEY จะมีทั้งหมด 5 บทด้วยกัน โดยแบ่งเป็นแต่ละเกาะจะได้เรียน AI แต่ละตัวและปลายทาง จะได้พบกับช่องทาง พร้อมเทคนิคในการหาเงิน บทที่1 ล่องเรือสู่เกาะที่หนึ่ง Easy-Peasy Island ใช้ AI ทำงานแทนเสกทุกอย่างให้เป็นเรื่องง่าย บทที่2 ผจญภัยต่อเกาะที่สอง Graphy Island รังสรรค์งานศิลป์ระดับศิลปินด้วย AI บทที่3 มุ่งสู่ความท้าทาย เกาะที่สาม Brandy Island สร้างแบรนด์ให้เกิด ดังระเบิดด้วย AI บทที่4 Prompty Ocean ใช้ Prompt เป็นสะพานเชื่อมระหว่างมนุษย์ และ AI และ บทที่5 .

เรื่องSpecial Bonus .แถมฟรีท้ายเล่ม.. หนังสือเล่มนี้จะสอนคุณทีละขั้นตอน Step by Step เริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนทำเงินได้ ผมคิดว่าคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันใฝ่หาอาชีพที่อิสระมากขึ้น เช่นการเป็น Digital Nomad หรือการทำออนไลน์ หนังสือเล่มนี้จะเป็นทางรอดไม่ใช่เป็นเพียงทางเลือกให้กับคนเหล่านั้น”

โดยงานเปิดตัวหนังสือ จัดขึ้นที่ B2S Thing Space เซ็นทรัลพระราม9 ภายในงาน ร่วมแถลงข่าวและเสวนา AI GEN MONEY กับวิถี Digital Nomod นอกจากพูดคุยเกี่ยวกับหนังสือแล้ว ยังได้พูดถึง AI คือ ฮีโร่ รือผู้ร้าย การทดแทนแรงงานด้วย AI การนำAI มาใช้ในชีวิตประจำวัน และข้อดีและการใช้ประโยชน์จาก AI พร้อมโชว์เทคโนโลยี AI Luma (สร้างหนัง) รวมถึงได้พูดคุยกับเจ้าของสำนักพิมพ์ I AM THE BEST คุณ.ศุภชัย สิริสุขขจร กล่าวถึงความรู้สึกที่ได้ร่วมงานกับ2นักเขียน โดยในงานนี้มีนักแสดงชื่อดัง มายด์ ลภัสลัล จิรเวชสุนทรกุล มาร่วมพูดคุย พูดถึงการใช้ AI ในชีวิตประจำวัน หลากหลายด้าน

หนังสือ AI GEN MONEY เล่มนี้เหมาะกับทุกกลุ่มที่มีแนวคิดอยากตามโลกให้ทันก่อนที่จะโดนเทคโนโลยีดิสรัปชั่น และหลังจากเปิดขายไปไม่นาน ยังเป็นหนังสือขายดีอันดับ 1 ที่อยู่ในขณะนี้อีกด้วยโดยพิมพ์ 4 สีทั้งเล่ม ปกปั้มนูน มีกราฟฟิค และ E-Book ในรูปแบบมัลติมีเดียที่มีครบทั้งภาพและเสียง และสามารถสแกนคิวอาร์โค้ดได้อีกด้วย ราคาเล่มละ 329 บาท วางจำหน่ายแล้วที่ร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ B2S , Se-ed , นายอินทร์ และ Lazada / Shoppee / Tiktok (iamthebest_official)