แสนสิริ เปิดบ้าน “BuGaan Krungthep Kreetha” จัดมาสเตอร์คลาสสุดไพรเวท Prestige High Flyers Club ชวนนักธุรกิจ Young Successors สัมผัสประสบการณ์สะท้อนตัวตน

แสนสิริ เบอร์หนึ่งผู้นำอสังหาฯลักซ์ชัวรี่และซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทย จัดมาสเตอร์คลาสสุดไพรเวท นำโดย ศรีอำไพ รัตนมยูร (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานผู้บริหารสายงานการตลาด บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดบ้าน BuGaan Krungthep Kreetha เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น สไตล์ Modern Luxury ใน Sansiri Luxury Collection บนทำเลที่ดีที่สุดย่านกรุงเทพกรีฑา ต้อนรับแขกคนสำคัญนักธุรกิจรุ่นใหม่กลุ่ม Young Successors ที่ประสบความสำเร็จเร็วจากหลากหลายธุรกิจชั้นนำ โดยร่วมกับ BurdaLuxury และ Prestige High Flyers Club รังสรรค์มาสเตอร์คลาสฉบับแสนสิริ เพื่อยกระดับสกิลนักธุรกิจยุคใหม่ จากเหล่ากูรูผู้คร่ำหวอดในแวดวงธุรกิจ อาทิ คุณอู้-พหลโยธิน และ ดร.เพิ่มสิทธิ์ ประสิทธิผล จัดขึ้นภายใต้บรรยากาศของ BuGaan เรสซิเดนท์ระดับเวิลด์คลาส สะท้อนเอกลักษณ์ตัวตน และรสนิยมการใช้ชีวิตในนิยามของคนรุ่นใหม่ผ่านสเปซและฟังก์ชั่น พร้อมส่งประสบการณ์ exclusive night party ที่ Social Art Club คลับเฮาส์พร้อม bespoke bar รองรับการสังสรรค์ในทุกๆโมเมนท์ค่ำคืนสุดพิเศษสำหรับทุกคน

แสนสิริ มุ่งมั่นเป็นอสังหาฯที่ก้าวสู่ระดับ global brand รังสรรค์สุดยอดประสบการณ์และรสนิยมการอยู่อาศัยที่แตกต่างและสร้างเพิ่มมูลค่าเหนือกาลเวลา ตอกย้ำเบอร์หนึ่งผู้นำอสังหาฯลักซ์ชัวรี่และ ซูเปอร์ลักซ์ชัวรี่ไทยอย่างไม่หยุดนิ่ง ในฐานะ Taste-Maker Brand ที่มุ่งสร้างผลงานสู่ World Class Design รวมถึงเสาะแสวงหาสิ่งที่ดีที่สุด สะท้อนปรัชญาแนวคิดของ Sansiri Luxury Collection ได้แก่ Refined Taste งานดีไซน์ชั้นเยี่ยมเปี่ยมด้วยรสนิยมและไลฟ์สไตล์ โดดเด่นไม่เหมือนใคร Uncompromising Quality ความพิถีพิถันในการ คัดสรรวัสดุคุณภาพ เฟอร์นิเจอร์และของตกแต่ง ตลอดจนงานศิลปะจากทั่วทุกมุมโลก และ Unparalleled Living Experience ประสบการณ์ใช้ชีวิตที่เหนือชั้น ผ่านความเชี่ยวชาญและประสบการณ์กว่า 40 ปี มาพัฒนาโครงการระดับแลนด์มาร์คในพอร์ต โฟลิโอ Sansiri Luxury Collection อย่างพิถีพิถันและละเมียดละไม

BuGaan Krungthep Kreetha เอ็กซ์คลูซีฟ เรสซิเดนท์ 3 ชั้น นิยามใหม่ของ Modern Luxury Residence จากแสนสิริ บนพื้นที่สุดไพรเวท 19 ไร่ ระดับราคา 50-70 ล้านบาท* สะท้อนความเป็น

ตัวตนในนิยาม My Home speaks for Myself ดีไซน์พิเศษเพียงหนึ่งเดียว มาพร้อม Social Art Club คลับเฮาส์ดีไซน์เอกลักษณ์ Limited Edition & Rare Item เพียง 48 ยูนิตเท่านั้น ใส่ใจในทุกรายละเอียดลงไปในบ้านแต่ละหลังที่บ่งบอกความเป็นตัวตนกับเอกลักษณ์หนึ่งเดียว ตกแต่งอย่างพิถีพิถัน คัดสรรค์เฟอร์นิเจอร์ลักซ์ชัวรี่และ world-renowned decorative items จากทั่วทุกมุมโลก เสมือน art gallery ส่วนตัวในบ้าน ใน The Best Location ลักซ์ชัวรี่คอมมูนิตี้ที่อยู่อาศัยในสังคมคุณภาพระดับนานาชาติ Sansiri Krungthep Kreetha Community บนคอมมูนิตี้ที่สุดของสังคมการอยู่อาศัยคุณภาพระดับ ลักซ์ชัวรี่ ใกล้ รร.นานาชาติชั้นนำ เดินทางเข้าสู่เมืองได้อย่างรวดเร็วบนทำเลที่ดีที่สุดของกรุงเทพกรีฑา ตอบโจทย์ชีวิตคนรุ่นใหม่ที่เต็มที่กับทุกเรื่องของการใช้ชีวิต ครอบครัว ตลอดจนหลงใหลในกิจกรรมที่ ชื่นชอบในสังคมคุณภาพที่มีความส่วนตัวสูงสุดกับแนวคิด ที่มากกว่าบ้าน แต่คือ พื้นที่สะท้อนรสนิยมและความหลงใหลของผู้อยู่อาศัย ผ่านดีไซน์ที่บ่งบอกไลฟ์สไตล์ที่โดดเด่นสะท้อนตัวตน สัมผัสประสบการณ์

การอยู่อาศัยบ่งบอกตัวตนและรสนิยมบนที่สุดของทำเล การอยู่อาศัยระดับลักซ์ชัวรี่ที่ ที่ BuGaan Krungthep Kreetha ข้อมูลเพิ่มเติม: https://siri.ly/OqTI7b7

