ดีป้า ปักหมุด จ.ขอนแก่น เดินหน้ากิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย

4 กรกฎาคม 2567, จังหวัดขอนแก่น – กระทรวงดีอี โดย ดีป้า จัดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War พื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย รุกติวเข้มทักษะโค้ดดิ้งนักเรียน – ครู สร้างความตระหนักรู้ประชาชน พร้อมเปิดพื้นที่ให้เด็กไทยวัดสกิลโค้ดดิ้งเพื่อก้าวสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายนนี้ ชี้โครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม และแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลของประเทศได้อย่างยั่งยืน

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) โดย สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ

ดีป้า จัดกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow (วันที่ 4 – 5 ก.ค.) และ Coding War (วันที่ 4 – 6 ก.ค.) พื้นที่ภาคอีสานตอนกลาง ภายใต้โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า เป็นประธานการจัดกิจกรรม และได้รับเกียรติจาก นายพันธ์เทพ เสาโกศล รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ณ ศูนย์การประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

ผศ.ดร.ณัฐพล เปิดเผยว่า โครงการ Coding for Better Life พร้อมเดินหน้ากิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow และ Coding War ใน 8 ภูมิภาคทั่วประเทศ โดยเริ่มต้นที่จังหวัดขอนแก่นเป็นแห่งแรก ซึ่งกิจกรรม Coding Bootcamp จัดขึ้นสำหรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อเรียนรู้ทักษะโค้ดดิ้งเข้มข้น ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติจากผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลแถวหน้าของประเทศไทยในหัวข้อต่าง ๆ ก่อนคัดเลือก 10 ผลงานเด่นสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final ที่ MCC Hall เดอะมอลล์ ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กันยายน ขณะที่กิจกรรม Coding Roadshow จัดขึ้นสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งภายในกิจกรรมจะมีทั้งนิทรรศการและกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโค้ดดิ้ง รวมถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลจากกูรูที่จะมามอบความรู้ พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์ อัปเดตเทรนด์เทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงแนวทางการจะใช้ AI เพื่อหารายได้และตอบสนองการใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันและอนาคต ผ่านเวทีเสวนาและการบรรยายพิเศษตลอด 2 วัน

ในส่วนของ Coding War จะเปิดพื้นที่ให้ครูและนักเรียนจากโรงเรียนที่สนใจและส่งใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันนำเสนอผลงานและคัดเลือกสู่การเป็น 1 ใน 100 ทีมเข้าร่วมการแข่งขัน Coding War รอบ Final ก่อนเฟ้นหา 10 สุดยอดผลงานโค้ดดิ้งที่ได้รับการสร้างสรรค์และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท และรับสิทธิร่วมการแข่งขันโค้ดดิ้งเวทีระดับนานาชาติอย่าง Seoul International Invention Fair 2024 (SIIF 2024) ณ สาธารณรัฐเกาหลี

“กระทรวงดีอี โดย ดีป้า และเครือข่ายพันธมิตรหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย จะเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างกำลังคนดิจิทัลที่มีศักยภาพรองรับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนกำลังคนดิจิทัลได้อย่างยั่งยืน ซึ่งโครงการดังกล่าวจะช่วยสร้างเมล็ดพันธุ์ดิจิทัลที่มีความพร้อมต่อการสร้างรากฐานอนาคตของประเทศ สอดรับเป้าหมายการเพิ่มศักยภาพทุนมนุษย์ด้านดิจิทัล (Human Capital) ตามเครื่องยนต์ที่สามของนโยบายการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของ กระทรวงดีอี หรือ The Growth Engine of Thailand” ผู้อำนวยการใหญ่ ดีป้า กล่าว

สำหรับกิจกรรม Coding Bootcamp & Roadshow ครั้งต่อไปมีกำหนดจัดขึ้นที่

กรุงเทพมหานคร วันที่ 8 – 9 กรกฎาคม 2567

โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 11 – 12 กรกฎาคม 2567

โรงแรมสุนีย์แกรนด์

จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 15 – 16 กรกฎาคม 2567

มหาวิทยาลัยนเรศวร

จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 18 – 19 กรกฎาคม 2567

Chiang Mai International Exhibition and Convention Centre (CMECC)

จังหวัดภูเก็ต วันที่ 23 – 24 กรกฎาคม 2567

โรงแรมเดอะ พาโก้ ดีไซน์ ภูเก็ต

จังหวัดชลบุรี วันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2567

Thailand Digital Valley อำเภอศรีราชา

จังหวัดสงขลา วันที่ 19 – 20 สิงหาคม 2567

ICC HATYAI ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี

ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารโครงการ Coding for Better Life สร้างรากฐานอนาคตประเทศไทย ได้ทาง www.depa.or.th , www.codingthailand.org และเฟซบุ๊กเพจ depa Thailand และ CodingThailand by depa