‘ไทยออยล์’คว้า 4 รางวัลระดับสากลจากนิตยสาร Alpha Southeast Asia

วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) โดยนางชนมาศ ศาสนนันทน์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้แทนบริษัทฯ รับรางวัล ในงาน Alpha Southeast Asia Awards 2024 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย จำนวน 4 รางวัล ประกอบด้วย

– รางวัลการยึดมั่นในบรรษัทภิบาลสูงสุด (The Strongest Adherence to Corporate Governance) เป็นปีที่ 9

– รางวัลนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอที่สุด (Most Consistent Dividend Policy) เป็นปีที่ 4

– รางวัลการจัดการด้านนักลงทุนสัมพันธ์ที่ดีที่สุด (Most Organised Investor Relations) เป็นปีที่ 4

– รางวัลความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ที่ดีที่สุด (The Best Strategic CSR) เป็นปีที่ 9

รางวัลดังกล่าวมอบให้กับองค์กรที่มีผลการดำเนินงานโดดเด่นจากการจัดอันดับประจำปี 2567 โดยนิตยสาร Alpha Southeast Asia เป็นนิตยสารชั้นนำและเป็นที่ยอมรับของนักลงทุนกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สะท้อนให้เห็นว่าไทยออยล์มีความสามารถในการบริหารจัดการที่ยอดเยี่ยม ทั้งในด้านบรรษัทภิบาล การเงิน นักลงทุนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมเชิงกลยุทธ์ ซึ่งเป็นการยกระดับความน่าเชื่อถือและเสริมสร้างความมั่นใจให้กับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนในระดับสากล