นักวิจัย มจพ. และคณะ คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองรวม 6 รางวัล

นักวิจัย มจพ. และคณะนักวิจัย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองรวม 6 รางวัล จากงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) ประเทศญี่ปุ่น (โปรย)

ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) และคณะนักวิจัย คว้ารางวัลชนะเลิศเหรียญทองรวม 6 รางวัล จากงานการประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมนานาชาติ “Japan Design, Idea and Invention Expo” (JDIE 2024) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2567 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทองและอื่น ๆ รวมทั้งหมด 6 รางวัล โดยมีผู้ส่งผลงานเข้าแข่งขันกว่า 400 ผลงาน จากทั้งหมด 25 ประเทศ ทั้งนี้ผลงานของ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก มจพ. โดยสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งเข้าร่วมนำเสนอ จำนวน 2 ผลงาน ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง และ 1 เหรียญเงิน ดังนี้

รางวัล Gold Medal จากผลงานเรื่อง “Development of a Robotic Prototype for Muscle Pain Physiotherapy Using Artificial Intelligence and Games” (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หัวหน้าโครงการ)

รางวัล Silver Medal จากผลงานเรื่อง ”Development of Tactical Shooting Gallery Training System Using Virtual Reality” (ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ หัวหน้าโครงการ)

Advertisement

นอกจากนี้ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ ยังได้ร่วมทีมกับคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ในการเข้าร่วมนำเสนอผลงาน อีก 3 ผลงาน ได้รับรางวัล Grand Prize และ 2 เหรียญทอง 1 เหรียญเงิน ดังนี้

รางวัล Grand Prize และ Gold Medal จากผลงานเรื่อง “Robotic Prosthetic Arm Prototype Controlled by Electromyography Signals and Artificial Intelligence Techniques” (ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน หัวหน้าโครงการ)

Advertisement

รางวัล Gold Medal จากผลงานเรื่อง ”Autonomous Robots for Moving the Disables or Elderly Using Artificial Intelligence Technology” (ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง หัวหน้าโครงการ)

รางวัล Silver Medal จากผลงานเรื่อง “A System to Track Fatigue Performance while Driving to Prevent Accidents in Real Time” (ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง หัวหน้าโครงการ)

โดยมีทีมคณะวิจัย ได้แก่ ผศ.ดร.มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ, ดร.ฐิตาภรณ์ กนกรัตน, ดร.ปฏิยุทธ พรามแก้ว, ผศ.ดร.รัชฎา คงคะจันทร์, ผศ.ดร.นฤมล ชูเมือง, ผศ.ดร.ปกป้อง ส่องเมือง, ดร.ธนัชพรรณ เพ็ชรรัตน์, ดร.วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม, อ.ธิดารัตน์ ปิ่นทอง และ คุณศิริศักดิ์ วิเศษเสนีย์ ทั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เข้าร่วมในพิธีมอบรางวัลและร่วมแสดงความยินดีกับนักประดิษฐ์นักวิจัยของไทยที่ได้รับรางวัลจากเวทีนี้ จัดโดย World Invention Intellectual Property Associations (WIIPA) ร่วมกับ Chizai Corporation แห่งประเทศญี่ปุ่น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับ ผศ.ดร.

มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ และคณะนักวิจัย ที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและการยอมรับในมาตรฐานของผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของประเทศไทยได้รับรางวัลสูงสุดในเวทีระดีบนานาชาติครั้งนี้ และเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่นวัตกรรมของประเทศไทยไม่เคยแพ้ชาติใดในโลก