New Honda Giorno+ ตอกย้ำประสบการณ์นิวไฮทั่วไทย กับงาน The New High Experience ไทยฮอนด้า ส่งมอบประสบการณ์สุดนิวไฮให้กับชาว New Honda Giorno+ ในงาน ‘The New High Experience’ โดยได้ขนทัพ New Honda Giorno+ บุก 8 จังหวัดทั่วทุกภูมิภาคในประเทศไทย เริ่มจากจังหวัดชลบุรี เชียงใหม่ ขอนแก่น นครสวรรค์ นครราชสีมา ระยอง ยะลา และอุบลราชธานี ตลอดระยะเวลาหลายเดือนที่ผ่านมา ให้ลูกค้าได้สัมผัสความไฮแฟชั่น พร้อมกระทบไหล่ดาราศิลปิน และสนุกกับกิจกรรมต่างๆ โดยได้เสียงตอบรับจากลูกค้าอย่างท่วมท้น พร้อมทั้งกระแสความฮิตของ New Honda Giorno+ ที่ดีอย่างต่อเนื่อง

สำหรับงาน The New High Experience ทั่วประเทศครั้งนี้ นำทีมโดยพรีเซนเตอร์ของ New Honda Giorno+ อย่าง ‘ณเดชน์-คูกิมิยะ’ มอบความเอ็กซ์คลูซีฟให้กับเหล่าแฟนคลับชลบุรี และ ‘เจฟ-ซาเตอร์’ ที่จัดคอนเสิร์ตมอบความมันส์จัดเต็มให้กับแฟนคลับที่จังหวัดนครสวรรค์ รวมทั้ง ‘วี-วิโอเลต วอเทียร์’ ที่มามอบบทเพลงอันไพเราะให้ชาวอุบลฯ ได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลิน นอกจากนี้ยังมีคอนเสิร์ตจากเหล่าศิลปินแนวหน้าของเมืองไทยขวัญใจวัยรุ่นในยุคนี้ที่แวะเวียนมาเสริมทัพความมันส์ให้กับงานในแต่ละครั้งด้วย ไม่ว่าจะเป็น Urboy TJ, Sarah Salola, D Gerrard, Mirrr, Jetset’er, PiXXiE และวงร็อกระดับตำนานอย่าง Bodyslam

อีกทั้ง ได้มีการจัดโซนแสดงรถจักรยานยนต์ New Honda Giorno+ ที่ถูกคัสตอมออกแบบจากสำนักแต่งชั้นนำในไทยมาจัดแสดงภายในงาน เพื่อเป็นไอเดียการแต่งรถให้กับผู้เข้าร่วมงานได้ยลโฉมกันถึงที่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดไฮแฟชั่นที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมสนุก เพื่อชิงรางวัลสุดพิเศษผ่านการถ่ายภาพ เพียงโพสท่าถ่ายภาพร่วมกับ New Honda Giorno+ อัปโหลดภาพอวดความเท่ขึ้นโซเชียลมีเดีย ซึ่งจากกิจกรรมนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างล้นหลาม สามารถรับชมภาพได้ผ่าน #TheNewHigh #Giorno+ #Hondaclub อีกทั้งยังมีสินค้าคอลเลกชันพิเศษที่ถูกออกแบบมาพิเศษสำหรับ New Honda Giorno+ และสินค้า H2C มาจัดจำหน่ายภายในงานอีกด้วย

ทางไทยฮอนด้า ตั้งใจมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้าฮอนด้าอย่างทั่วถึง เตรียมพบกับความสนุกได้ในจังหวัดถัดไป สำหรับใครที่สนใจและอยากสัมผัสประสบการณ์การขับขี่สุดนิวไฮ สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจ

