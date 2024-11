สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเป็นประธานตัดสินรอบชิงชนะเลิศ การประกวดผ้าลายพระราชทาน ประจำปี 2567

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เสด็จไปทรงเป็นประธาน

การประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรม รอบตัดสิน ระดับประเทศ ประจำปี 2567 หนึ่งในโครงการตามแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่จัดขึ้นเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าไทยและงานหัตถกรรม ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับสู่สากล กระทรวงมหาดไทย กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อเป็นการสืบสานต่อยอดงานผ้าไทยและงานหัตถกรรม รวมทั้งสร้างขวัญกำลังใจ และการเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่สืบสานต่อยอดงานผ้าไทยและงานหัตถกรรม ในวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 น. ณ สุราลัยฮอลล์ ชั้น 7 ศูนย์การค้าไอคอนสยาม

โอกาสนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย น.ส.ซาบีดา ไทยเศรษฐ์ และ น.ส.ธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย และ นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เฝ้ารับเสด็จโดยมี น.ส.ธนนนท์ นิรามิษ ภริยารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย นางอรจิรา ศิริมงคล ประธานชมรมแม่บ้านพัฒนาชุมชน และผู้แทนศูนย์การค้าไอคอนสยาม ถวายพวงมาลัยข้อพระกร

จากนั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทอดพระเนตรนิทรรศการประกวดผ้าลายพระราชทาน 4 ภาค และทรงตัดสินผ้าลายพระราชทานร่วมกับคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรมระดับประเทศ โดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมการประกวดจาก 4 ภูมิภาค ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด ระดับประเทศ รวม 78 ผลงาน แบ่งเป็น ประเภทผ้า จำนวน 72 ผลงาน และงานหัตถกรรม จำนวน 6 ชิ้นงาน

“ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” เป็นลายที่ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทาน เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครบ 6 รอบ 72 พรรษา ซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ได้ทรงศึกษาค้นคว้าลวดลายผืนผ้าจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ และทรงนำมาออกแบบลายพระราชทานเนื่องในปีมหามงคลนี้

โดยมีลายพระราชทานหลัก จำนวน 4 ลาย ได้แก่ ลายวชิรภักดิ์, ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ 2567,

ลายหัวใจ และลายดอกรักราษฎร์ภักดี พระราชทานแก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ศิลปิน ช่างทอผ้าและหัตถกรรมไทย ผ่านทางกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดอุบลราชธานี

โดยพระราชทานแบบตั้งต้นไว้ 4 ประเภท ได้แก่ ประเภทผ้ากาบบัว ประเภทผ้ายก, จก, ขิด, แพรวา ประเภทผ้ามัดหมี่ และประเภทผ้าบาติก ส่งผลให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ช่างทอผ้า ทุกกลุ่ม ทุกเทคนิค รวมถึงช่างหัตถกรรมทุกประเภท เกิดแรงบันดาลใจ ทุ่มเทกำลัง ความคิด และนำลายพระราชทานหลักทั้ง 4 ลายนี้ ไป ถักทอผสมผสานกับลวดลายภูมิปัญญาพื้นถิ่นตามความคิดสร้างสรรค์ของศิลปิน เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน ทำให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีรายได้จากการได้ใช้ภูมิปัญญา มาสร้างโอกาสขยายผลต่อยอด โดยมีแนวพระดำริเป็นหลักชัยให้ประสบความสำเร็จ

สำหรับ รางวัลการประกวดระดับประเทศ รับพระราชทานรางวัลการประกวด “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” และงานหัตถกรรม รางวัลการประกวดแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ดังนี้

ประเภทที่ 1 รางวัลพิเศษ Best of the Best ได้แก่ พลตรี ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน (สถาบันสิริกิติ์)

ประเภทที่ 2 รางวัลพิเศษแม่น้ำหอม ได้แก่ นางปาริชาติ แก้วหนัก กลุ่มปาริชาติไหมไทย

ประเภทที่ 3 เหรียญรางวัลพระราชทาน สรุปผลการประกวด ได้ดังนี้

ประเภทผ้าเทคนิคผสมเทคนิคพื้นเมือง รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายอดุลย์

มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นางเอียบ นาคกระแส กลุ่มทอผ้าบ้านตำหยวก หมู่ที่ 10 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายวิทวัส โสภารักษ์ กลุ่มแพรวาโสภารักษ์ ประเภทผ้าแพรวา รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายวิทวัส โสภารักษ์ กลุ่มแพรวาโสภารักษ์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายอังคาร ไชยมหา กลุ่ม CHAIMAHA รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นางวรรณิภา โพนะทา กลุ่มแม่ตุ๊แพรวา ประเภทผ้าขิด รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายชญาทรรศ วิเศษศรี

กลุ่มแต้มตะกอ (กลุ่มสตรีทอผ้าลายโบราณบ้านโคกหม้อ) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่

นายธวัชชัย คำสิงห์ กลุ่ม ธ.มณโฑ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายพูลสวัสดิ์ จันทร์บุญ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมหมี่ขิด บ้านศรีชมชื่น ประเภทผ้าจก/ผ้าตีนจก รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายจักรวรรดิวัตร

ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาว

ลีลา กองแก้ว กลุ่มลีลาผ้าทอราชบุรี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นางจีรนันต์ มูลน้ำอ่าง กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง ประเภทผ้าจากกลุ่มชาติพันธุ์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นางจีรนันต์

มูลน้ำอ่าง กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวยลดา ภูริผล

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านผาทั่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายจงจรูญ มะโนคำ

กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม ประเภทผ้าเทคนิคสร้างสรรค์ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายพงษ์ชยุตน์

โพนะทา กลุ่มชุมชนภูไทดำ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายอดุลย์ มุลละชาติ กลุ่มไหมสมเด็จ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายสุรชัย ทาเอื้อ กลุ่มกระแตยองตอ ประเภทผ้าปัก รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นางสาวสายฝน ปาระมี กลุ่มศิลปาชีพบางไทร รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวอรวรรณ ไชโย กลุ่มนอกวัดดอยธรรมเจดีย์ ประเภทผ้าบาติก/ผ้ามัดย้อม/ผ้าเขียนเทียน รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่

นางสาวฮัสสือเม๊าะ ดอมะ กลุ่มยาริง บาติก รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายธีรโรจน์

สาระอาภรณ์ กลุ่มสีพูบาติก และนายมนัส สุวรรณถาวร กลุ่มลานใบเมืองลุง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายบรรเทา กูลหลัง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไฑบาติกเขาคราม และนายสนธยา ชลธี

กลุ่ม Chonla.T batik (ชลธี by เก๋ บาติก) 9. ประเภทผ้ามัดหมี่ 2 ตะกอ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นางชัญญภัทธ

ต่างกลาง กลุ่มไหมทองสุรนารี รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายธงชัย พันธุ์สง่า กลุ่มดีเทล ชุมชนเครือข่ายทางวัฒนธรรมหนองไผ่ล้อม รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายกฤษณะ สกุณี กลุ่มทอผ้าชุมชนคุณธรรมวัดโนนสว่าง ประเภทผ้ามัดหมี่ 3 ตะกอขึ้นไป รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายอังคาร

ไชยมหา กลุ่ม CHAIMAHA รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายอัมพร เกษกุล โครงการส่งเสริมศูนย์ศิลปาชีพฯ อ.ห้วยทับทัน รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายธิรเดช กลายไพร กลุ่มทอผ้าไหมบ้านทุ่งสว่าง ประเภทผ้ายกเล็ก รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายภณพล คิดสำราญ กลุ่มทอผ้าหัสดินทร์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคล

มนตราธิกาญจน์ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นางดารณี ใจตื้อ กลุ่มดารณี ไหมไทย ประเภทผ้ายกใหญ่ รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ พลตรี ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน (สถาบันสิริกิติ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายจักรวรรดิวัตร ปรีจำรัส กลุ่มผ้าทอลายมงคลมนตราธิกาญจน์ ประเภทผ้าหมี่ข้อ/หมี่คั่น รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นายเนติพงษ์ กระแสโสม กลุ่มไหมมีชัย จังหวัดชัยภูมิ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นางบังอร สิงห์คำ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านหนองบัวเพวัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายยุทธนา น้ำกระจาย กลุ่มลัลณ์ลลิล

และประเภทหัตถกรรม รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ได้แก่ นางสุกัญญา สมสวาท กลุ่มจักรสานย่านลิเภาบ้านลิเภา และ พลตรี ชัยยุทธ วชิรวรภักดิ์ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน (สถาบันสิริกิติ์) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญเงิน ได้แก่ นางสาวนภัทร์ธมณฑ์ สวัสดีนฤนาท บริษัท ดอยซิลเวอร์แฟคตอรี่ จำกัด รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 เหรียญนาก ได้แก่ นายนพดล สดวกดี

โดยกำหนดมอบเหรียญรางวัลแก่ผู้ได้รับรางวัลการประกวดผ้าลายพระราชทาน “ผ้าลายสิริวชิราภรณ์” จำนวน 14 ประเภท และงานหัตถกรรม ในเดือนพฤศจิกายน 2567 เป็นลำดับต่อไป