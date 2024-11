Tatler Best of Asia Takeover Series เชิญพบกับเทศกาลอาหารและเครื่องดื่มสุดอลังการต่อเนื่อง 5 วันในกรุงเทพฯ

พฤศจิกายน 2024 — กรุงเทพฯ ประเทศไทย: เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเฉลิมฉลอง สุดยอดนักปรุงอาหารและนักผสมเครื่องดื่มแห่งเอเชีย กับ Tatler Best of Asia Takeover Series ที่โคจรมาถึงกรุงเทพฯ ตั้งแต่วันที่ 22 ถึง 26 พฤศจิกายน เทศกาลอาหาร 5 วันนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของโครงการ Tatler Best ที่ถูกกล่าวขานถึงอย่างมาก โดยเป็นชุมนุมของเหล่าเชฟและบาร์เทนเดอร์ชั้นนำของภูมิภาคนี้ในรูปแบบป๊อปอัปอีเว้นท์ที่จัดต่อเนื่องและไม่เหมือนใคร โดยจะเปิดให้จองเฉพาะที่ Tatler Experience บนเว็บไซต์ Priceless.com ของ Mastercard เท่านั้น

เพื่อให้สมกับการรอคอย งานนี้จะจัดขึ้นในสถานที่อันหรูหราและเป็นส่วนตัวที่สุดในกรุงเทพฯ มั่นใจได้ว่าแขกที่มาร่วมงานจะได้รับ ประสบการณ์กินดื่ม ที่ไม่ซ้ำใครและหาไม่ได้จากที่อื่น โดยแต่ละอีเว้นท์มีที่นั่งจำกัด นับเป็นโอกาสหายากที่จะได้สัมผัส การสร้างสรรค์เมนูอาหารสุดล้ำสมัยและค็อกเทลสูตรใหม่ๆ จากยอดฝีมือของเอเชีย

รายชื่อเชฟ

นักชิมจะได้ดื่มด่ำกับอาหารจานพิเศษจากเชฟชื่อดังทั่วเอเชีย ไฮไลท์ได้แก่:

Julien Royer จากร้าน Odette (สิงคโปร์): วันที่ 26 พฤศจิกายน เชฟจะนำเสนออาหารฝรั่งเศสสุดหรูพร้อมกลิ่นอายเอเชียที่ Maison Dunand

Kai Ho จากร้าน Taïrroir (ไทเป) และ Vincent Thierry จาก Chef’s Table by Lebua: วันที่ 22-23 พฤศจิกายน เชฟคู่หูคู่นี้จะนำเสนอรสชาติที่ผสมผสาน อาหารฝรั่งเศสและไต้หวันเข้าไว้ด้วยกันที่ห้องอาหารฝรั่งเศสของโรงแรมดุสิตธานี

Ricardo Chaneton จากร้าน Mono (ฮ่องกง): วันที่ 24-25 พฤศจิกายน เชฟจะพาคุณไปสัมผัสกับอาหารละตินอเมริกาที่ Tiara Room พร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงามตื่นตาของสวนลุมพินี

ค็อกเทลสูตรใหม่ๆ

นักผสมเครื่องดื่ม ชั้นนำของเอเชียจะมาพลิกโฉมวงการบาร์ของกรุงเทพฯ ด้วยการนำเสนอค็อกเทลสุดพิเศษที่ก้าวข้ามขีดจำกัด โดยแขกจะได้พบกับ:

Antonio Lai จากบาร์ Quinary (ฮ่องกง): นำการผสมเครื่องดื่มระดับโมเลกุลมาสู่ Firefly Bar (22 พฤศจิกายน) และ Raynue Lounge ภายในศูนย์การค้าเกสรอัมรินทร์ (23 พฤศจิกายน)

Dohyung ‘Demie’ Kim แห่ง Zest (โซล): ในวันที่ 22 พฤศจิกายน โดยคิมจะนำเสนอค็อกเทลที่ยั่งยืนที่ 1970 Bar ของโรงแรมดุสิตธานี ก่อนที่จะย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่ Firefly Bar ในโรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน

Prantik Haldar แห่ง The Bombay Canteen (มุมไบ): ในวันที่ 24 พฤศจิกายน เขาจะสร้างสรรค์ค็อกเทลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากอินเดียที่ Firefly Bar

โอกาสพิเศษที่จะได้พบกับระดับปรมาจารย์

กิจกรรมพิเศษเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงการลิ้มลองรสชาติอาหารเท่านั้น แขกยังจะได้พบปะกับผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารและการผสมเครื่องดื่มอย่างใกล้ชิด พร้อมรับฟังเรื่องราวแรงบันดาลใจของพวกเขา และพูดคุยกับผู้ทรงอิทธิพล ผู้กำหนดเทรนด์ วัฒนธรรมอาหารและเครื่องดื่มของเอเชีย ไม่ว่าจะเป็นการพูดคุยเกี่ยวกับความสมดุลที่ละเอียดอ่อนของอาหารฝรั่งเศสหรือค็อกเทลสูตรใหม่ๆ ที่เน้นความยั่งยืน อีเว้นท์แต่ละงานเป็นโอกาสที่จะได้พบปะกับผู้มีวิสัยทัศน์ด้านอาหารโดยตรง

ที่นั่งมีจำนวนจำกัด

เนื่องจากที่นั่งสำหรับแต่ละอีเว้นท์มีจำนวนจำกัด ผู้สนใจควรจองที่นั่งล่วงหน้า ให้แน่ใจว่าคุณจะไม่พลาดประสบการณ์พิเศษนี้

ตารางงานและการจอง

ดู ตารางอีเว้นท์ทั้งหมด และจองได้ตั้งแต่วันนี้ที่หน้า Tatler Experience ของ Priceless.com

Tatler Best of Asia Takeover Series เกิดจากความร่วมมือระหว่าง TUMI, โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ, มาสเตอร์การ์ด (Mastercard), The Macallan, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ TCEB, จาโกต้า (Jagota) และ ปัญญ์ปุริ (Panpuri) พร้อมด้วยพันธมิตรในประเทศ ได้แก่ สยามพิวรรธน์, ไอคอนสยาม, เกษรวิลเลจ, เลอบัว โฮเท็ล แอนด์ รีสอร์ท (Lebua Hotels & Resorts), โรงแรมสินธร เคมปินสกี้ กรุงเทพฯ (Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok), ดิ เอ็มไพร์ แอท แบงค็อก (The Empire at Bangkok), เมซง ดูนานท์ (Maison Dunand) และ บาร์ อัส (Bar Us)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อทีมงาน Tatler Best ได้ที่ [email protected]