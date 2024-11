ทูลกระหม่อมฯ เสด็จประชุมคณะกรรมการโครงการ TO BE NUMBER ONE ปี 2568

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมาทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จไปยังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี ทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ประจำปีงบประมาณ 2568

โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายเดชอิศม์ ขาวทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข คณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นางสาวศุภมาศ อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม นายสุรศักด์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายกูเฮง ยาวอหะซัน เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ นพ.สุนทร สุนทรชาติ รองปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ตลอดจนผู้บริหารสื่อและประชาสัมพันธ์ เฝ้ารับเสด็จและเข้าร่วมการประชุม

นายสมศักดิ์ ได้กราบทูลรายงานว่าการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นเป็นประจำ ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่ปี 2547 สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงานโครงการได้กราบทูลรายงานผลการดำเนินงานในปี 2567 นโยบายและแผนการดำเนินงาน ปี 2568 รวมทั้งให้คณะกรรมการจากทุกภาคส่วนรับทราบแนวทางการดำเนินงานและนำไปดำเนินการสนองพระดำริและพระประสงค์ เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเป็นขวัญและกำลังใจแก่คณะกรรมการที่จะร่วมมือปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น ให้บรรลุผลสำเร็จตามแนวทางพระราชทาน

สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2567 ได้มอบหมายให้ กรมสุขภาพจิต ทำหน้าที่เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทำหน้าที่เลขานุการโครงการระดับจังหวัด เพื่อดำเนินงานตามแนวทางพระราชทานอย่างดีที่สุด รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติม เพื่อดำเนินงานสนองพระดำริ และสนับสนุนการจัดบริการบำบัด รักษา และฟื้นฟูสมาชิก ภายใต้โครงการ “ใครติดยายกมือขึ้น” ในสถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยมีสมาชิกเข้ารับการบำบัดรักษา 74,453 คน คิดเป็นร้อยละ 36.01 สมาชิกที่ผ่านการบำบัดที่ติดตามได้หยุดเสพและเลิกยาได้ 42,955 คน และมีผู้กลับไปเสพซ้ำเพียง 376 คน หรือร้อยละ 0.18 ซึ่งต่ำกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกฯ ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเกิดประโยชน์กับประชาชนสูงสุด ในปีงบประมาณ 2568 กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดนโยบายในการเพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตและบำบัดยาเสพติด และการเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE โดยมีแผนการจัดเตรียมงบประมาณ แผนงานพัฒนาระบบการคัดกรอง การบำบัดรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ ตลอดจนการติดตามหลังการบำบัดรักษาในทุกมิติ พร้อมกับให้ความช่วยเหลือตามพระราชบัญญัติ ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และการสนับสนุนโครงการ TO BE NUMBER ONE

ด้าน นพ.กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กราบทูลรายงานผลงานและกิจกรรมเด่นว่า ปัจจุบันมีสมาชิก TO BE NUMBER ONE และสมาชิกใครติดยายกมือขึ้น ทั่วประเทศ 29,930,652 คน, มีเยาวชนเข้าร่วมการประกวด TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE จำนวน 307 ทีม รวม 9,500 คน, จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL จำนวน 14 รุ่น รุ่นละ 40 คน, จัดตั้งอำเภอ TO BE NUMBER ONE ตั้งแต่ปี 2561 โดยสามารถพัฒนาศักยภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน ได้รับรางวัลระดับประเทศ จำนวน 103 อำเภอ, จัดตั้งเขต TO BE NUMBER ONE กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่ปี 2564 ครบทั้ง 50 เขต เข้าร่วมประกวด 48 เขต ได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ 8 เขต, จัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ชุมชน สถานประกอบการ สถานพินิจฯ เรือนจำ/ทัณฑสถาน และสำนักงานคุมประพฤติ ทั่วประเทศ รวม 77,178 แห่ง, จัดตั้งศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ทั่วประเทศ 12,501 แห่ง และศูนย์เพื่อนใจฯ ในห้างสรรพสินค้าเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล อีก 4 แห่ง มีผู้ใช้บริการรวม 46,733 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2566 ร้อยละ 10.6

นอกจากนี้ ยังได้จัด “ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง” หรือ “TO BE NUMBER ONE CAMP” ปีละ 2 ครั้ง พบว่า กิจกรรมในค่ายทำให้สมาชิกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นในหลายด้าน เช่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ทัศนคติเชิงบวก สามารถนำความรู้ ทักษะและสมรรถนะที่ได้ไปพัฒนาถ่ายทอดให้กับเพื่อนๆ สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนของตนเอง จนเป็นที่ยอมรับในทุกจังหวัดทั่วประเทศ รวมทั้งมีการผลิต พัฒนา และปรับปรุงสื่อองค์ความรู้สำหรับแกนนำและสมาชิก, จัดสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567, จัดประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) เพื่อเป็นต้นแบบให้กับสมาชิกทั่วประเทศ ดำเนินงานมาแล้ว 14 รุ่น รุ่นละ 40 คน จัดประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับภาค รวม 5 ภาค มีผู้เข้าร่วมประกวดผลงาน 1,461 แห่ง ตลอดจนจัดประกวดผลงานจังหวัด อำเภอ เขตกรุงเทพมหานคร และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12-15 กรกฎาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ อิมแพค ฟอรั่ม เมืองทองธานี โดยได้รับพระกรุณาธิคุณจากองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมชมนิทรรศการ พระราชทานรางวัล และทรงร่วมแสดงคอนเสิร์ตเฉลิมฉลองในวาระครอบรอบ 22 ปี TO BE NUMBER ONE