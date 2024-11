“เอ็มสเฟียร์” ฉลอง 1 ปีความสำเร็จ ศูนย์การค้าน้องใหม่แห่ง “EM DISTRICT” ทุ่ม 100 ล้านบาท จัดงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration” สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขสุดพิเศษตลอด 2 เดือน

เอ็ม ดิสทริค ย่านการค้าสำคัญระดับโลกบนถนนสุขุมวิท ซึ่งประกอบด้วย 3 ศูนย์การค้า ได้แก่ เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ฉลองครบรอบ 1 ปี แห่งการยกระดับ “ย่านสุขุมวิท” ให้เป็น Luxury – Retail – Entertainment ที่สมบูรณ์ที่สุด ทั้งด้านธุรกิจการค้า ช้อปปิ้ง ความบันเทิง และการท่องเที่ยว ซึ่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท ฉลองความสำเร็จสุดยิ่งใหญ่สร้างปรากฏการณ์แห่งความสุข กับงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration” รังสรรค์อีเว้นต์และกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมยกทัพศิลปินชื่อดังร่วมส่งมอบความสุขและรอยยิ้มตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2567 โดยมีไฮไลต์ฉลองกันแบบ Non Stop 4 วันติดระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 1 ธันวาคม 2567 ด้วยเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้าเพื่อให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความทรงจำสุดพิเศษสำหรับทุกคน

อรธิรา ภาคสุวรรณ์ กรรมการผู้จัดการอาวุโส เอ็ม ดิสทริค กล่าวว่า “เมื่อ 1 ธันวาคมปีที่แล้ว เราได้สร้างปรากฏการณ์ที่เขย่าวงการรีเทลและเป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึงไปทั่วโลก ด้วยการเปิดตัวศูนย์การค้า ‘เอ็มสเฟียร์’ จิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายแห่งอาณาจักร EM DISTRICT ซึ่งตั้งอยู่บนย่าน CBD ใจกลางกรุงเทพฯ ทำให้ที่นี่กลายเป็นย่านการค้าระดับโลก ที่ยกระดับพื้นที่สุขุมวิทตอนกลางให้เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวระดับเวิลด์คลาส (World-Class Destination) โดย ‘เอ็มสเฟียร์’ นับเป็น New Retail Entertainment ศูนย์การค้ารูปแบบใหม่ที่ไม่เหมือนใคร ด้วยการรวบรวมเทรนด์ทั้ง แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ ฟู้ดส์ อาร์ต และความบันเทิงแห่งอนาคตเข้าไว้ด้วยกันบนมาตรฐานระดับเวิลด์คลาส พร้อมคัดสรรหลากหลายร้านค้าและแบรนด์ดังจากทั่วทุกมุมโลกที่เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพและไม่ซ้ำใคร รวมทั้งยังสร้างพื้นที่แห่งความบันเทิงทั้ง Hang Out Space ใจกลางกรุงฯ อย่าง EM WONDER และคอนเสิร์ต – มัลติเพอร์โพสฮอลล์ อย่าง UOB LIVE ที่ดันประเทศไทยให้เป็น Entertainment Hub of Asia ด้วยการเป็นศูนย์กลางจัดอีเวนต์ระดับโลก ทั้งหมดนี้ทำให้ ‘เอ็มสเฟียร์’ กลายเป็นที่กล่าวขานทั้งในชาวไทยและชาวต่างชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มคนจีนที่ทำให้ ‘เอ็มสเฟียร์’ ขึ้นเทรนด์คำค้นหาในแอป Xiaohongshu (เสี่ยวหงซู) หรือ Little Red Book โซเชียลมีเดียชื่อดังด้านไลฟ์สไตล์และท่องเที่ยวของจีน ทั้งยังดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจากทั่วทุกมุมโลกให้พุ่งตรงมาสัมผัสความพิเศษที่ย่านนี้

โดย ‘เอ็มสเฟียร์’ มีสัดส่วนลูกค้าชาวไทย 50% และลูกค้าต่างชาติ 50% นอกจากนี้ ‘เอ็มสเฟียร์’ ยังช่วยขยายฐานลูกค้าต่างชาติของ “เอ็ม ดิสทริค” (เอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์) เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 25% เป็น 40% (เมื่อเทียบในช่วงเวลาเดียวกัน) นับเป็นความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจ เพราะมีส่วนช่วยในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ทั้งยังสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับวงการีเทลไทยในระดับสากล ทางด้าน ‘เอ็มโพเรียม’ และ ‘เอ็มควอเทียร์’ ได้มีการปรับเปลี่ยนขยายร้านค้าซึ่งยังคงอยู่ในแผนงานตามเวลาที่กำหนด โดยจะเสร็จสมบูรณ์ให้ทุกคนได้พบโฉมใหม่ของร้านค้าลักซ์ชูรีในช่วงไตรมาส 4 ปี 2568 พร้อมปิดดีลแบรนด์ใหม่ๆ ทั้งแฟชั่นและไดนิ่งที่เป็นเอ็กซ์คลูซีฟเข้ามาเติมเต็มให้กับทั้งสองศูนย์การค้าฯ เพื่อให้ตอบรับกับไลฟ์สไตล์ของคนในปัจจุบันทั้งนักช้อปและนักชิมทุกคน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฉลองครบรอบ 1 ปีของ​ ‘เอ็มสเฟียร์’ ศูนย์การค้าน้องใหม่ ที่เข้ามาเติมเต็มความสมบูรณ์ให้ เอ็ม ดิสทริค เราได้ทุ่มงบกว่า 100 ล้านบาท อัดกิจกรรมทางการตลอดตลอด 2 เดือนเต็ม โดยเฉพาะระหว่างวันที่ 28พฤศจิกายน 2567 – 1 ธันวาคม 2567 ซึ่งเป็นช่วงเซเลเบรทที่เราจะฉลองกันแบบ Non Stop 4 วันติด ด้วยเซอร์ไพรส์สุดยิ่งใหญ่ทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ เพื่อให้ปีนี้เป็นอีกหนึ่งปีแห่งความทรงจำสุดพิเศษสำหรับทุกคน”

1 ปีแห่งความภาคภูมิใจกับความสำเร็จมากมายที่ ‘เอ็ม ดิสทริค’

ตลอด 1 ปีแห่งความภาคภูมิใจกับความสำเร็จมากมายที่เกิดขึ้นที่ ‘เอ็ม ดิสทริค’ ทำให้เรากลายเป็นที่สุดของผู้นำรีเทลและกระแสเทรนด์ระดับโลก ด้วย 5 ที่สุดแห่งความสำเร็จ ได้แก่

ที่สุดของการเปิดตัวแบรนด์ดังครั้งแรกในไทย หลากหลายแบรนด์ชั้นนำทั้งไทยและโกลบอลแบรนด์ที่เลือกให้ เอ็ม ดิสทริค เป็นที่เปิดตัวแบรนด์ ได้แก่ AMI PARIS, Gentle Monster, GOLDEN GOOSE & YOUNIQUE CAFÉ, United Arrows, ALO, NAIXUE, Gordon Ramsay Bread street Kitchen & Bar, Butterbear ฯลฯ

ที่สุดของงานอีเว้นต์ระดับโกลบอล กว่า 500 อีเว้นต์ตลอดปีที่ตอกย้ำการเป็น Prime Location ของกรุงเทพฯ อาทิ Gucci Vision, GCIRCUIT 2024, Immersive Disney Animation, A Golden Kiss by Kilmt Exhibition เป็นต้น

ที่สุดของการมาเยือนของเหล่าคนดังระดับโลก เอ็ม ดิสทริค เป็นแลนด์มาร์กสำคัญที่ทุกคนต้องมาเยือนเมื่อมาประเทศไทย อาทิ คิมมินกยู, อีจุนโฮ, พัค โบกอม, แจ็กสัน หวัง, RIIZE, WayV, THE BOYZ, ไป๋ ลู่ ฯลฯ

ที่สุดของเทรนด์และกระแสที่ทุกคนพูดถึง หลากหลายกระแสในโลกออนไลน์ที่ทุกคนกล่าวถึงที่ เอ็ม ดิสทริค โดยเฉพาะ Butterbear กับฉายาเจ้าหญิงแห่งเอ็มสเฟียร์ที่สร้างปรากฏการณ์ห้างแตกดังไกลทั่วเอเชีย รวมถึง

EM WONDER และ TRIBE SKY BEACH CLUB แฮงก์เอ้าต์สเปซสุดชิคใจกลางกรุงเทพฯ ที่กำลังเป็นกระแสที่ทุกคนพูดถึงด้วยคอนเซ็ปต์และร้านค้าใหม่ไม่ซ้ำใคร เป็นต้น

ที่สุดของรางวัลการันตรีความสำเร็จ เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของ เอ็ม ดิสทริค ในฐานะผู้นำวงการรีเทลไทยด้วยรางวัล THE BEST RETAIL DEVELOPMENT และ THE BEST RETAIL DEVELOPER จากงาน Property Guru Thailand Property Awards ครั้งที่ 17 และล่าสุดกับรางวัล BEST RETAIL INFLUENCER จาก THAILAND INFLUENCER AWARDS 2024

ต่อยอดความสำเร็จยกระดับประสบการณ์ช้อปปื้งให้ลูกค้าทุกคนในปีหน้า

เติมพอร์ตร้านค้าใหม่ด้วย Exclusive Brand ครั้งแรกในไทย เตรียมพบกับแฟชั่นแบรนด์ดังระดับโลกและร้านอาหารชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศ มากกว่า 20 แบรนด์ดัง ที่จะมาเติมเต็มไลฟ์สไตล์ทั้งของนักช้อปและนักกินให้ได้ฟินกันสุดๆ ทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ พลิกโฉมร้านค้าใหม่ในกลุ่มแฟชั่น ในปีหน้าทุกคนจะได้พบกับการขยายพื้นที่ร้านค้าของกลุ่มแฟชั่นลักซ์ชูรี

ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกลายเป็น DUPLEX และ TRIPLEX SHOP รวมถึงการปรับคอนเซ็ปต์ร้านใหม่ให้หลายแบรนด์ อาทิ Chanel, Dior, Saint Laurent และ Celine ฯลฯ ที่ครบครันด้วยสินค้าทุกประเภทเพื่อรองรับลูกค้ากลุ่ม VIC (Very Important Client) ซึ่งเป็นลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง โดยทยอยเปิดให้สัมผัสโฉมใหม่พร้อมกันภายในปีหน้า เปิดตัวโซนใหม่รองรับเทรนด์ 2025 ได้แก่ ‘EM BEAUTY & WELLNESS’ ศูนย์รวมบิวตี้แบรนด์ชั้นนำระดับโลกและสถานเสริมความงามที่ครบครัน มาพร้อมสุดยอดนวัตกรรมอันทันสมัยและบริการสุดพรีเมี่ยมแบบครบวงจร ที่ EM TOWER ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ และเพิ่มโซน Pet-Friendly อย่าง ‘Paw Yard’ คอมมูนิตี้แห่งความสุขสำหรับสัตว์เลี้ยง ที่ EM YARD ชั้น G ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ ที่มาพร้อมทั้ง Pet Shop, Cafe และ Playground เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์การค้า Pet-Friendly อย่างแท้จริง ยกระดับประสบการณ์ช้อปเจาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ ด้วย “EM STELLAR” โปรแกรมสมาชิกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ

เพื่อมอบสิทธิประโยชน์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ ที่มีอายุในระหว่าง 18 – 30 ปี เพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆ มากมาย อาทิ การทดลองขับรถซูเปอร์คาร์, บริการที่จอดรถโซนพิเศษ, งานปาร์ตี้วันเกิดกับลักซ์ชูรีแบรนด์ดัง, สิทธิพิเศษจากร้านอาหารภายใน EM WONDER, สิทธิพิเศษในการร่วมชมคอนเสิร์ต หรือ MEET & GREETS กระทบไหล่ดารา – ศิลปินชื่อดังระดับโลกที่ UOB LIVE, ได้รับเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟของ ‘เอ็ม ดิสทริค’ ฯลฯ

ปรากฏการณ์แห่งความสุข ฉลองครบรอบ 1 ปี กับงาน ‘EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration’

เอ็ม ดิสทริค ฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ จัดงาน “EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration” ในคอนเซ็ปต์ “The Giving That Move The World” ส่งมอบความสุข ความสนุก และรอยยิ้มให้กับทุกคน ด้วยการสร้างปรากฏการณ์แห่งความสุขตลอดเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2567 ทั้งอีเว้นต์ โปรโมชั่น และความบันเทิงจากทัพศิลปินชื่อดังของไทยแบบจัดเต็ม พร้อมด้วยกิจกรรมไฮไลท์ที่ เอ็ม ดิสทริค ตั้งใจรังสรรค์ขึ้นเป็นพิเศษ ได้แก่

EM DISTRICT LA BELLE et LE BEAU2024

เอ็ม ดิสทริค เนรมิตค่ำคืนอันแสนพิเศษเพื่อขอบคุณลูกค้าท็อปสเปนเดอร์ พร้อมเปิดตัว 16 หนุ่มสาว LA BELLE และ LE BEAU ตัวแทนของคนรุ่นใหม่ที่เต็มเปี่ยมด้วยแพชชั่น มีคาแรกเตอร์อันโดดเด่นและเป็นตัวของตัวเองเพื่อเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่สังคมและสร้างอินสไปเรชั่นให้คนรุ่นใหม่ โดยจัดขึ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 ณ Sphere Hall ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

EM DISTRICT 1st Anniversary World Celebration

เปิดปรากฎการณ์ความสุขและความสนุก ชวนทุกคนมาเติมเต็มความสุขกับงานอีเว้นต์สุดยิ่งใหญ่และตระการตาด้วยโชว์ชุดพิเศษจากศิลปินชื่อดังของไทย อย่าง โต๋ – ศักดิ์สิทธิ์ เวชสุภาพรและ โฟร์ท – ณัฐวรรธน์ จิโรชน์ธิกุล พร้อมด้วย น้อยเนย (Butterbear) เจ้าหญิงแห่งเอ็ม ดิสทริค ที่มาร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์ และ เอ็ม ดิสทริค พร้อมการเปิดไฟต้นคริสต์มาสเพื่อฉลองเทศกาลแห่งความสุขในงาน “EM DISTRICT Winter Wonderland 2024” เพื่อเป็นการ Kick Off ช่วงเวลาแห่งความสุขที่ เอ็ม ดิสทริค ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 ณ บริเวณลาน Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

EM DISTRICT 1st Anniversary The Celebration Party

พร้อมชวนทุกคนมาร่วมฉลองครบรอบ 1 ปีสุดยิ่งใหญ่ในงานปาร์ตี้สุดมันส์ในค่ำคืนแห่งความสุขกับเหล่าดีเจชื่อดังของเมืองไทยที่ไลน์อัพขึ้นเวทีเปิดเพลงสุดมันส์ให้สมกับที่เป็น Entertainment Hub of Asean ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ณ EM WONDER ชั้น 5 ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

EM DISTRICT FASHION ATELIER

ร่วมสัมผัสประสบการณ์แฟชั่นเหนือระดับ พร้อมฉลองความสำเร็จ #EMFASHIONICON ศูนย์รวมแบรนด์แฟชั่นชั้นนำทั้งไทยและต่างประเทศที่ เอ็ม ดิสทริค พบกับกิจกรรมสุดพิเศษ พร้อมใกล้ชิดกับเหล่าศิลปิน T-POP ชื่อดัง และรับพริวิเลจสุดเอ็กซ์คลูซีฟจากแบรนด์ชั้นนำภายในงาน ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

EM DISTRICT BEAUTY BAZAAR PARTY

สัมผัสประสบการณ์ความงามเหนือระดับ ด้วยการรวบรวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังและคลินิกความงามระดับเวิลด์คลาสที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายเพื่อร่วมฉลองครบรอบ 1 ปี เอ็ม ดิสทริค พร้อมไขเคล็ดลับจากเหล่าบิวตี้กูรูแถวหน้าของเมืองไทยที่จะมาร่วมแชร์ไอเดียและบิวตี้ทิปส์ให้แก่ทุกคน ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 1 ธันวาคม 2567 ที่ Sphere Gallery ชั้น M ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียร์

EM DISTRICT 1st Anniversary Big Surprise

ฉลองวันแห่งความสุขด้วยเซอร์ไพรส์สุดพิเศษมากมายเพื่อขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ให้การสนับสนุน เอ็ม ดิสทริค มาโดยตลอด เตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพบกับศิลปินและนักแสดงคนโปรดที่จะมาเซอร์ไพรส์คุณแบบใกล้ชิดให้ได้ฟินกันแบบสุดๆ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ที่ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม และเอ็มควอเทียร์ และเตรียมตัวให้พร้อมกับความตื่นเต้นและความประทับใจที่ยิ่งใหญ่กว่าที่เคยจากเหล่าศิลปินชื่อดัง อย่าง PERSES และ ALALA พร้อม LIVE BAND ที่จะมาร่วมร้องเพลงและสร้างความทรงจำสุดพิเศษให้กับทุกคน ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 – 1 ธันวาคม 2567 ณ บริเวณลาน Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

EM DISTRICT Giving The Happiness – Countdown Celebration

ปรากฏการณ์ความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ เอ็ม ดิสทริค ชวนทุกคนมานับถอยหลังพร้อมกัน

กับแลนด์มาร์กเค้าดาวน์สุดยิ่งใหญ่อีกแห่งของกรุงเทพฯ ด้วยการเนรมิตพื้นที่ทั้ง 3 ศูนย์การค้าฯ ให้เต็มไปด้วยความสนุกและความบันเทิง พร้อมยกทัพเหล่าศิลปินชื่อดังแถวหน้าของเมืองไทยมาร่วมสร้างสีสันความสนุกแบบ non stop ก่อนร่วม Countdown นับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่พร้อมกับการจุดพลุสุดตื่นตาทั่วทั้ง เอ็ม ดิสทริค ระหว่างวันที่ 28 – 31 ธันวาคม 2567 ณ Quartier Parc ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์

อัดโปรโมชั่นแรงและเซอร์ไพรส์สุดพิเศษเอาใจนักช้อป รวมมูลค่ามากกว่า 25 ล้านบาท

เอ็ม ดิสทริค โดย ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ ย่านค้าระดับโลกใจกลางสุขุมวิท จับมือกว่า 30 พันธมิตรธุรกิจ ร่วมฉลองความสำเร็จครบรอบ 1 ปี เอ็ม ดิสทริค จัดอภิมหาแคมเปญที่ยิ่งใหญ่และพิเศษที่สุดแห่งปีกับ “EM DISTRICT 1st Anniversary” มอบโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษจากหลากหลายพาร์ทเนอร์ ครอบคลุมทุกภาคส่วนธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น บัตรเครดิต, สายการบิน, ค่ายมือถือ, สถานีบริการน้ำมัน, โรงแรม, ประกันชีวิต,โครงการอสังหาริมทรัพย์, รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน และอื่นๆ อีกมากมาย ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ณ ศูนย์การค้าเอ็มโพเรียม เอ็มควอเทียร์ และเอ็มสเฟียร์ พิเศษยิ่งกว่า สำหรับสุดยอดนักช้อปที่มียอดช้อปสินค้าสูงสุด (สะสมยอดซื้อระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 – 31 กรกฎาคม 2568) รับอภิมหารางวัลสุดยิ่งใหญ่ บ้านเดี่ยวสุดหรู โครงการ THE PALM กรุงเทพกรีฑา-วงแหวน พร้อมชุดเครื่องนอนจาก LUNIO รวมมูลค่ากว่า 10 ล้านบาท นอกจากนี้ 28 พฤศจิกายน 2568 – 31 มกราคม 2568 เมื่อซื้อสินค้าครบทุก 2,500 บาท ลุ้นรับรางวัลใหญ่ รถเอสยูวีไฟฟ้า 100% ที่ให้ความอเนกประสงค์เต็มรูปแบบ The Kia EV5 Earth Exclusive AWD สี Iceberg Green มูลค่า 1.799 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีก รวม 10 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 25 ล้านบาท เพื่อเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกคนที่ ให้การสนับสนุน เอ็ม ดิสทริค มาโดยตลอด

“ในปี 2568 เราวางแผนที่จะต่อยอดความสำเร็จของ EM DISTRICT ด้วยการทำการตลาดที่เข้มข้นมากยิ่งขึ้น ผ่านกิจกรรมที่หลากหลายด้วยเมกะอีเว้นต์ที่เป็นซิกเนเจอร์ และโปรโมชันสุดพิเศษ พร้อมทั้งสร้างความแข็งแกร่งด้าน Customer Engagement กับลูกค้าในทุกเจนเนเรชั่นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งคาดว่าจะช่วยดันทราฟฟิกของทั้ง 3 ศูนย์การค้าโตขึ้น 20%”