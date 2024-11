MarTech MarTalk 2024 EP3: From Seeds to Success พาธุรกิจทุกสาย ปลูกต้นกล้าแห่งความสำเร็จ

ChocoCRM จัดงานใหญ่ส่งท้ายปี “MarTech MarTalk 2024 EP.3: From Seeds to Success: Driving Business Growth with People and Marketing Technology” งานนี้ดึงดูดผู้บริหารและผู้ประกอบการในสายการตลาดเข้าร่วมอย่างล้นหลาม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยมีผู้ลงทะเบียนมากกว่า 3,800 คน จัดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน 2567 ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์

นายไมค์ สิรสิทธิ์ สุริยพัฒนพงศ์ CEO & Co-founder ของ ChocoCRM กล่าวถึงปี 2025 ว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในวงการ MarTech ที่เทคโนโลยีจะเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ทุกองค์กรต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาคน (People) เพื่อให้เข้าใจและใช้งาน Marketing Technology อย่างเต็มประสิทธิภาพ และควรเลือกใช้เครื่องมือที่เติบโตไปพร้อมกับองค์กร ซึ่งถือเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ

สาระและกิจกรรมในงานปีนี้เข้มข้นกว่าที่เคย ประกอบด้วย

Main Stage: วิทยากร 50 ท่าน แชร์ประสบการณ์ตรง ทั้งตัวอย่างความสำเร็จ ปัญหา และกลยุทธ์

Spotlight Stage: ผู้เชี่ยวชาญ MarTech ให้คำแนะนำการใช้เทคโนโลยีอย่างมืออาชีพ

Business Consult Zone: ให้คำปรึกษาตัวต่อตัว โดยผู้เชี่ยวชาญได้ตลอดวัน

Workshop 6 Session: ใกล้ชิดกับโค้ชดัง เช่น โซอี้ (เพจ Digital Shortcut), กวาง (เพจทำที่บ้าน), โค้ชบอย (LINE Certified Coach)

นอกจากนี้ ยังมี 20 บูธจาก Marketing Technology และ Agency Media Consult เข้าร่วมงาน พร้อมจัดให้มีกิจกรรมแจกของรางวัลมากมาย ทั้งนี้ ChocoCRM ในฐานะผู้จัดงาน ยืนยันความสำเร็จในการจัดงานปีนี้ โดยเชื่อมั่นว่าจะสามารถส่งต่อความรู้ เทคนิค และกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงการใช้ MarTech เพื่อช่วยให้ทุกธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับ ผู้ลงทะเบียนเข้างานสามารถดูคลิปวิดีโอย้อนหลังครบทุก Session ได้ 30 วัน ส่วนใครพลาดงานปีนี้ อย่าลืมติดตามเพจ MarTech MarTalk เพื่ออัปเดตข่าวสารและเตรียมตัวสำหรับงานในปีต่อๆ ไป

