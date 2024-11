การเคหะแห่งชาติหนุนนโยบาย พม. ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยการเคหะแห่งชาติร่วมรณรงค์ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวให้กับลูกบ้านของการเคหะแห่งชาติ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติร่วมรณรงค์ยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างครอบคลุมทุกมิติ โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว และปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) สอดรับกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations) และมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือน “รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อสตรีสากล (International Day for the Elimination of Violence against Women)” เพื่อให้ทุกประเทศทั่วโลกยุติการกระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรีและบุคคลในครอบครัว โดยใช้ริบบิ้นสีขาวเป็นสัญลักษณ์เพื่อแสดงถึงการรณรงค์ยุติ

ความรุนแรง การเคหะแห่งชาติในฐานะรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมสนองนโยบายของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ร่วมรณรงค์ยุติความรุนแรงในเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อปกป้องและคุ้มครองทุกเพศทุกวัย รวมถึงส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ นอกจากนี้การเคหะแห่งชาติยังได้จัดทำชุดองค์ความรู้เพื่อใช้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้กับผู้ปฏิบัติงานภายในองค์กร และผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติตลอดจนประชาชนทั่วไปเพื่อรณรงค์และยุติความรุนแรงต่อบุคคลผ่านช่องทางสื่อโซเชียลมีเดียเช่น Facebook, Tiktok, YouTube และ Line เป็นต้น

“สถาบันครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากพื้นฐานความรักความอบอุ่นที่ดีเริ่มต้นที่ครอบครัว นอกจากจะทำให้สมาชิกทุกคนภายในบ้านมีความสุขแล้ว ยังช่วยลดปัญหาสังคม หรือปัญหาอาชญากรรมที่จะตามมาได้อีกด้วย อย่างไรก็ตามหากบุคคลใดพบเห็นเหตุการณ์การทำร้ายเด็ก สตรี หรือบุคคลในครอบครัว สามารถแจ้งได้ที่ศูนย์เร่งรัดจัดการสวัสดิภาพประชาชน (ศรส.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านสายด่วน พม. โทร 1300 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง” นายทวีพงษ์ กล่าวในที่สุด