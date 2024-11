BEDO ลงนามฯ ABS แลกเปลี่ยนข้อมูล แบ่งปันผลประโยชน์

BEDO ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion) กับหน่วยงาน ABS Research Support Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (Access and Benefit-Sharing: ABS)

นางสุวรรณา เตียรถ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) หรือ BEDO ประเทศไทย ได้ลงนามบันทึกการหารือความร่วมมือ (Record of Discussion) กับ ดร.ยอง ฮโย ชาง ผู้อำนวยการหน่วยงาน ABS Research Support Center, Korea Research Institute of Bioscience and Biotechnology (KRIBB ABS) แห่งประเทศเกาหลีใต้ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ (Access and Benefit-Sharing: ABS) ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

นางสุวรรณา เปิดเผยว่า วัตถุประสงค์ของการลงนามครั้งนี้ คือการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงานในด้านการแบ่งปันข้อมูล การจัดเวทีประชุม และการดำเนินกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์ (Access and Benefit-Sharing: ABS) ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ โดยขอบเขตความร่วมมือประกอบด้วย การแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับ ABS การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และการดำเนินกิจกรรมร่วมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ABS