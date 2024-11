กรมการท่องเที่ยว มอบใบรับรองให้บุคลากรด้านการท่องเที่ยว ปี 2567

กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เตรียมจัดงานมอบใบรับรอง (Certificate) สำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (MRA on TP) ประจำปี 2567 ให้แก่หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Professional) ในวันพุธที่ 27 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.30 น. ณ The Halls Bangkok กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายสรวงศ์ เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธี กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การมอบโล่ให้แก่หน่วยประเมินบุคลากรด้านการท่องเที่ยวตามข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน การมอบใบรับรอง (Certificate) ให้แก่ผู้สอนระดับประเทศ ผู้ประเมินระดับประเทศ และบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน และการเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับข้อตกลง MRA on TP ในหัวข้อ “พลังความร่วมมือ สร้างบุคลากรท่องเที่ยวคุณภาพในอาเซียน (Strong Together : Enhancing Qulity Tourism Professionals in ASEAN)” ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถสอบถามได้ที่ โทร 064 992 6242