‘บุญรอด ซัพพลายเชน’ คว้ารางวัล Contact Center ยอดเยี่ยม บนเวที CC-APAC Regional Awards 2024

บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด (BRS) คว้ารางวัล Silver Award สาขา Employee Engagement จากเวทีระดับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก CC-APAC Regional Awards 2024 ประเทศสิงคโปร์

ซึ่งเป็นการให้รางวัลศูนย์บริการลูกค้า (Contact Center) ยอดเยี่ยมในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ตอกย้ำความสำเร็จของการขับเคลื่อนองค์กร ภายใต้แนวคิด Bringing Joy to Life หรือ ‘เติมความสุขให้ชีวิต’ ยกระดับคุณภาพและมาตรฐานบริการสู่เวทีสากล

คุณธนวรรธน์ ไทยอยู่ ผู้อำนวยการกลุ่มบริการและสนับสนุนลูกค้า บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นในการสร้างและพัฒนาการบริการให้มีมาตรฐานระดับสากล โดยเราได้ดำเนินการพัฒนาในหลายด้าน หนึ่งในนั้นคือการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน สร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในองค์กรและการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ส่งมอบประสบการณ์และบริการที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้า จนเป็นที่มาให้เราคว้ารางวัล Silver Award สาขา Employee Engagement จาก CC-APAC Regional Awards 2024 ที่สิงคโปร์ แม้จะเข้าร่วมเวทีเป็นครั้งแรกก็ตาม”

สำหรับรางวัล CC-APAC Regional Awards 2024 จัดโดย สมาคมศูนย์บริการลูกค้าแห่งเอเชียแปซิฟิก (CC-APAC) เพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ประกอบการด้าน Contact Center ที่มีความโดดเด่นและประสบความสำเร็จในระดับเอเชียแปซิฟิก โดยปีนี้มีบริษัทชั้นนำเข้าร่วม 47 แห่ง จาก 8 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ทั้งนี้ ผู้ที่จะได้รับรางวัลจากเวที CC-APAC Regional Awards 2024 ต้องเป็นผู้ที่ได้รับรางวัล

Gold Award จากเวที TCCTA Contact Center Awards 2024 จากการจัดอันดับของสมาคมการค้าธุรกิจศูนย์บริการทางโทรศัพท์ไทย (Thai Contact Center Trade Associations) เวทีชั้นนำของวงการ Contact Center ในประเทศไทย ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัดสามารถคว้า 3 รางวัลจากเวทีดังกล่าว ได้แก่ Gold Award สาขา The Best Employee Engagement Contact Center, Silver Award สาขา The Best Facilities Contact Center และ Bronze Award สาขา The Best Business Contribution Contact Center

เกี่ยวกับ บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด

บริษัท บุญรอด ซัพพลายเชน จำกัด ก่อตั้งขึ้นมาในปี พ.ศ. 2561 เป็นบริษัทในเครือบุญรอดบริวเวอรี่ฯ โดยปัจจุบันดำเนินธุรกิจ 5 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชนโซลูชัน ให้บริการทางด้านซัพพลายเชนโซลูชันแบบครบวงจร และบริการ Contact Center ในการให้ข้อมูล แก้ไขปัญหา เสนอขายสินค้า บริหารคำสั่งซื้อและแนะนำโปรโมชันผ่านทุกช่องทาง รวมทั้งให้บริการสำรวจความพึงพอใจของลูกค้า

กลุ่มธุรกิจโลจิสติกส์โซลูชัน บริการขนส่งแบบครบวงจรสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค, สินค้าที่ต้องใช้ความชำนาญและความปลอดภัยสูง เช่น ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม วัตถุอันตราย ฯลฯ สินค้าสำหรับแพลตฟอร์มโซเชียล อีคอมเมิร์ซ และช่องทางโฮมชอปปิง, บริการบริหารจัดการคลังสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับคลังสินค้า

กลุ่มธุรกิจบริหารด้านดิจิทัล ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบครบวงจร, กลุ่มธุรกิจให้เช่าทรัพย์สินด้านคลังสินค้าและการขนส่งสำหรับลูกค้าองค์กร และ กลุ่มธุรกิจด้านพลังงาน ให้บริการจัดซื้อจัดหาสินค้าด้านพลังงาน รวมถึงให้บริการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการพลังงานในภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ