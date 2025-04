เซ็นทรัลพัฒนา ทุ่ม 500 ล้านบาท จัดสงกรานต์ไทย

มหาบันเทิงยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่น บูมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวรับไฮซีซัน ไตรมาส 2 ปี 68

เบอร์ 1 แลนด์มาร์กคัลเจอร์เทนเมนต์ระดับโลก ด้วย 1,000 อีเวนต์ ช้อป-กิน-เที่ยว​ ตอบอินไซต์ทุกเจนฯ รวมเทศกาลดนตรีสุดมันส์และกิจกรรมสาดน้ำทั่วไทย ขนทัพศิลปินกว่า 300 ชีวิต สร้างปรากฏการณ์รวมทุกสไตล์ดนตรีไว้ในที่เดียว ที่เซ็นทรัล 28 สาขาทั่วประเทศ

ประกาศความยิ่งใหญ่ หนึ่งเดียว!! นางสงกรานต์จักรวาล 2 ปีซ้อน ผนึกควีน 4 ทวีป เป็นทูตวัฒนธรรมถ่ายทอดความงดงามสงกรานต์ไทยสู่สายตาโลก

เซ็นทรัลเวิลด์ ผนึก Plan B จัดใหญ่ Thai Rhythm Songkran Festival 2025 (12-14 เม.ย. 68) ครั้งแรกเบอร์ 1 วงการเพลง X ROV เบอร์ 1 วงการเกม จัดเต็มไลน์อัพศิลปินตัวท็อป และเตรียมพบนางสงกรานต์คู่ฮอตที่สุด ‘ฟรีน-สโรชา เบ็คกี้-รีเบคก้า’ และสงกรานต์ครั้งแรกกับ “Billkin” ที่เซ็นทรัลเวิลด์ ณ ลานมหาสุข

Cultural heritage สรงน้ำพระสิ่งศักสิทธิ์ชื่อดัง อาทิ เซ็นทรัลเวิลด์ : อัญเชิญองค์จำลองพระพุทธรูปสำคัญทั่วไทย, เซ็นทรัล พระราม 9 : สรงน้ำ “พระพุทธสิหิงค์”, เซ็นทรัล ระยอง: สรงน้ำพระพุทธอังคีรส พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองระยอง และ เซ็นทรัล อยุธยา : “พระพุทธรูปเกจิ 9 วัดดังในอยุธยา เป็นต้น

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผู้นำเบอร์หนึ่งอสังหาริมทรัพย์เพื่อความยั่งยืนของไทยและผู้บริหารศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ ตอกย้ำบทบาท Global Culturetainment Platform ชู เทศกาลสงกรานต์ไทยในฐานะเทศกาลระดับโลก ทุ่มงบกว่า 500 ล้านบาท เปิดแคมเปญสุดยิ่งใหญ่ “THAILAND’S SONGKRAN FESTIVAL 2025” ระหว่างวันที่ 10-20 เมษายน 2568 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศ เดินหน้า อัด 1,000 อีเวนต์ทั่วไทย ผสานวัฒนธรรมและความบันเทิงครบครัน พร้อมไฮไลต์สุดเซอร์ไพรส์ เปิดตัว “นางสงกรานต์จักรวาล 2 ปีซ้อน” วิกตอเรีย เคียร์ เธลวิก Miss Universe 2024 พร้อมควีน 4 ทวีป ในฐานะ Global Cultural Ambassadors ถ่ายทอดความงดงามของสงกรานต์ไทยสู่สายตาคนทั่วโลก พร้อมเดินหน้าส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยและสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวทั่วโลกสอดคล้องนโยบายภาครัฐ ตั้งเป้าประเทศไทย สู่ 1 ใน 10 ประเทศ เฟสติวัลระดับโลกที่ทั่วโลกต้องมาเยือน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างเงินสะพัดทั่วไทยช่วงไตรมาส 2 ของปี

สงกรานต์ที่ไหน ก็ไม่มหาบันเทิงเท่าที่…เซ็นทรัล คลิก: https://youtu.be/yGrrjWRTek8

ผนึกพันธมิตรภาครัฐ-เอกชนชั้นนำทั้งในประเทศและระดับโลก ได้แก่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงวัฒนธรรม, บริษัท แพลน บี มีเดีย จำกัด (มหาชน), บริษัท การีนา ออนไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด, ผลิตภัณฑ์ น้ำแร่ธรรมชาติตราช้าง, บริษัท ซันซุโซลูชั่น จำกัด, บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, AIS 3BB Fibre3, บริษัท แมนดอม คอร์ปอเรชั่น ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ยูนิลีเวอร์ ประเทศไทย, บริษัท เบทเตอร์ อินเวนชั่น จำกัด, บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน), บริษัท ชิเซโด้ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เอเพ็กซ์ เมดิคอล เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท โอโมดา แอนด์ เจคู (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ซี แอนด์ ดี กู๊ดเฮลธ์ (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท เจนเนอรัล เบฟเวอร์เรจ จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ศรีจันทร์สหโอสถ จำกัด, บริษัท เกร๊ต อิสเทอร์น ดรั๊ก จำกัด และมิสยูนิเวิร์ส ออร์แกไนเซชัน

ดร.ณัฐกิตติ์ ตั้งพูลสินธนา กรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการตลาด บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา กล่าวว่า “เทศกาลสงกรานต์ของไทยเป็น Water Festival ที่มีความพิเศษไม่เหมือนใครในโลก โดยผสานทั้งความสนุกสนานและความงดงามของประเพณีไทยเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมสะท้อนเอกลักษณ์ท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาค ทำให้สงกรานต์ได้รับการยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติ และเป็นหนึ่งในเทศกาลที่ดีที่สุดในโลกที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ (International Recognition) เทศกาลนี้ไม่เพียงแต่ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนต่อปี แต่ยังมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาลในช่วงไตรมาส 2 ของปี โดยศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศพร้อมเป็นแลนด์มาร์กสำคัญในการฉลองสงกรานต์ที่ตอบโจทย์ทุกเจเนอเรชัน ตั้งแต่การรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ เทศกาลดนตรีสุดมันส์ ไปจนถึงกิจกรรมสาดน้ำขนาดใหญ่ที่จัดขึ้นทั่วประเทศ ในฐานะการเป็น Center of Life ของทุกคนในครอบครัวอย่างแท้จริง เพื่อมอบประสบการณ์ฉลองสงกรานต์ที่ไม่เหมือนใคร สอดคล้องกับความหลากหลายทั้งด้านวัฒนธรรมและความบันเทิงที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั่วโลก

อัด 1,000 อีเวนต์ ตอบอินไซต์ฉลองสงกรานต์ของคนแต่ละเจนฯ

จากอินไซต์ลูกค้า พบว่าแต่ละเจนฯ มีการฉลองสงกรานต์แตกต่างกัน โดย Gen Z มองว่าสงกรานต์คือ ความสนุก เอนเตอร์เทนเมนต์ และการแสดงตัวตนผ่านคอนเสิร์ตและการแต่งตัว , Gen Y มองหาช่วงเวลาพักผ่อน รีเฟรชชีวิต, Gen X และ Baby Boomers ยังคงยึดโยงกับคุณค่าทางจิตใจผ่านการกลับบ้าน รดน้ำดำหัว และสืบสานประเพณี ขณะที่ Gen Alpha ต้องการพื้นที่สนุกและปลอดภัยที่ทั้งครอบครัวสามารถร่วมกิจกรรมได้พร้อมกัน เราจึงดีไซน์ประสบการณ์แบบ Tailor-made ให้ตอบโจทย์ทุกเจนฯ ไม่ว่าจะเป็น งาน CPOT ของดีทั่วไทย สุขใจรับสงกรานต์ ที่เซ็นทรัลเวิลด์ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม รวบรวมสินค้าทางวัฒนธรรมจาก 77 จังหวัดทั่วประเทศ ยกระดับสินค้าไทยสู่สากลแบบร่วมสมัย และตลาดสินค้าวัฒนธรรมในหลายสาขาทั่วประเทศให้ ช้อป ชิม ลิ้มรส อาหารไทยพื้นถิ่น, กิจกรรมไทยมหาบันเทิง จัดแสดงมรดกทางวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก อาทิ โขน, หุ่นละครเล็ก, รำมโนราห์, นาฏศิลป์ไทย และการแสดงรำไทยประยุกต์ร่วมสมัย รวมทั้งร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงกระบี่กระบอง, การแสดงเซิ้งโปงลาง และการแสดงเริงรื่นชื่นสงกรานต์ ร่วมกับ Playland สร้างแลนด์มาร์กสำหรับเด็กๆ และครอบครัว ทั้งลานเล่นน้ำ สวนสนุกเป่าลมและบ่อบอล พร้อม Snoopy Family Zone ให้น้องๆ ได้สนุกกับเครื่องเล่นต่างๆ และการประกวดหนูน้อยสงกรานต์ที่ 10 สาขาทั่วไทย และพื้นที่ Petsumers ให้สัตว์เลี้ยงเล่นน้ำได้ และ ไฮไลต์แห่งปีกับ The World’s Best Water Fight Entertainment 28 แลนด์มาร์กสาดน้ำสุดมันส์ พร้อมศิลปินกว่า 300 ชีวิตทั่วประเทศ รวมทุกแนวเพลง ทั้งลูกทุ่ง, EDM, Pop, และ Hip-hop สร้างปรากฏการณ์สงกรานต์ที่รวมทุกสไตล์ดนตรีไว้ในที่เดียว ต่อเนื่องกับการ ดึงศิลปินรุ่นใหม่เจาะกลุ่ม Gen Z นำโดย ‘ ฟรีน-เบ็คกี้’ สองสาวฮอตที่สุดตอนนี้กับบทบาทของนางสงกรานต์คู่กันครั้งแรกที่เซ็นทรัลเวิลด์ (13 เม.ย.) และ ปีแรกกับการฉลองสงกรานต์สุดบันเทิงไปกับการแสดงสุดพิเศษของ ‘บิวกิ้น’ (14 เม.ย.) ณ ลานมหาสุข เซ็นทรัลเวิลด์ โดยศูนย์การค้าทั่วประเทศได้ Collab กับอาร์ตทิสต์รุ่นใหม่ สร้าง Vibe การตกแต่งศูนย์ฯ จากผลงาน “DEESWEETDRUG” และ ที่เซ็นทรัลเวิลด์กับซัมเมอร์คาแรกเตอร์สีสันสดใสผลงาน BEEBS PENTHOUSE

สร้าง Tourist Hub Destination ที่ศูนย์ Tourist malls 10 สาขาทั่วประเทศ ด้วยแม็กเน็ตดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลก

โดยกลุ่มนักท่องเที่ยวหลักที่เรามุ่งเน้นในปีนี้ คือกลุ่ม Short-haul จากจีน มาเลเซีย เกาหลีใต้ อินเดีย รัสเซีย รวมถึงตลาดใหม่อย่างฮ่องกงและไต้หวัน โดยได้จับมือพันธมิตรชั้นนำทั่วเอเชีย อาทิ แอปฯ KKDay, The Shilla Duty Free, และ ล่าสุด OpenRice มอบสิทธิพิเศษมากมาย พร้อมโปรโมชั่น Welcome Package จาก The 1 รับทันทีส่วนลดสูงสุด 40% เมื่อสมัครสมาชิก เพื่อร่วมกันเสริมแกร่งแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยอย่างเต็มรูปแบบ โดย Tourists Malls 10 สาขาทั่วประเทศ ได้แก่ เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล วิลเลจ, ภูเก็ต, พระราม 9, พัทยา, มารีนา, เชียงใหม่, เชียงใหม่ แอร์ พอร์ต, สมุย และ หาดใหญ่ และคาดว่าในช่วงสงกรานต์(วันที่ 12-16 เมษายน 2568) ไทยจะสร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวกว่า 26,500 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีที่แล้ว โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติราว 476,000 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 สร้างรายได้ 7,324 ล้านบาท และจะมีจำนวนผู้เยี่ยมเยือนชาวไทย 4,418,500 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 สร้างรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ 19,240 ล้านบาท (อ้างอิงจากข้อมูลททท. เมื่อ 2 เม.ย. 68)” ดร.ณัฐกิตติ์ กล่าว

3 ไฮไลต์ เทศกาลดนตรีและสาดน้ำมหาบันเทิงระดับโลก

ไทยมหาบันเทิง – World-Class Thai Showcases โชว์มรดกทางวัฒนธรรมหาชมยาก

ตระการตากับมหกรรมวัฒนธรรมไทยยิ่งใหญ่ทั่วประเทศ โดยเซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรม จัดการแสดงกระบี่กระบอง, การแสดงเซิ้งโปงลาง และการแสดงเริงรื่นชื่นสงกรานต์ และรับชมการแสดงหายากอื่น ๆ อาทิ โขน, หุ่นละครเล็ก, รำมโนราห์, นาฏศิลป์ไทย และการแสดงรำไทยประยุกต์ร่วมสมัย พร้อมกิจกรรมเสริมสิริมงคลด้วยการสรงน้ำพระคู่บ้านคู่เมืองทั่วไทย เช่น พระประจำวันเกิด และ บรมสารีริกธาตุจากอินเดีย ที่เซ็นทรัลพระราม2, พระพุทธสิหิงค์ที่ เซ็นทรัลพระราม 9, พระอังคีรสที่ เซ็นทรัลระยอง, “อัศจรรย์ลานบุญ” สรงน้ำพระพุทธรูปเกจิ 9 วัดดังในอยุธยา, พระบรมสารีริกธาตุ อันเชิญจากประเทศพม่า ที่เซ็นทรัลนครสวรรค์, “ตาขุนโหร” บรมครู เทพผู้สร้างศาลหลักเมืองนครศรีธรรมราช ที่เซ็นทรัลนครศรี, พระร่วงโรจนฤทธิ์ที่ เซ็นทรัลนครปฐม และอีกหลายพื้นที่ พร้อมชวนแต่งกายชุดไทยย้อนยุคสุดอลังการในกิจกรรม ‘แต่งผ้าซิ่น กิ๋นขันโตก’ ที่เซ็นทรัลเชียงใหม่ และร่วมรับฟรีซองกันน้ำเมื่อแต่งชุดไทยที่เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลปิ่นเกล้า, เซ็นทรัลขอนแก่น, เซ็นทรัลอยุธยา, และเซ็นทรัลอุดร ตลอดช่วงเทศกาล 10-20 เมษายนนี้ (*หมายเหตุ วันเวลา และจำนวนสิทธิ์เป็นตามที่สาขากำหนด)

ดนตรี & สาดน้ำมหาบันเทิง เต็มอิ่มกับความมันแห่งสงกรานต์สุดยิ่งใหญ่ ผสานสาดน้ำแบบไทยกับความสนุกระดับโลกในรูปแบบ Music Festival ขนทัพศิลปินกว่า 300 ชีวิตจากทั่วประเทศ

‘ เซ็นทรัลเวิลด์’ หนึ่งเดียวแลนด์มาร์กสงกรานต์ระดับโลกใจกลางเมืองกับงาน centralwOrld Songkran Fest 2025 : ผนึกพันธมิตรยักษ์ใหญ่ จัดเต็มความสนุกตลอด 6 วันเต็ม ทั้ง Thai Rhythm Songkran Festival 2025 วันที่ 12-14 เม.ย. 68 ที่ยกขบวนศิลปินสายโจ๊ะกว่า 300 ชีวิต นำโดย โจอี้ บอย, กระแต อาร์สยาม, PROXIE, D Gerrard x Zbing Z., แจ๊ส สปุ๊กนิค ปาปิยอง กุ๊กกุ๊ก, ลำไย ไหทองคำ, สิงโต นำโชค, ไททศมิตร, จ๊ะ นงผณี, ZOLAR, The Voice พร้อมกิจกรรมไทยสุดม่วนแบบจัดเต็มทั้งเวทีรำวงสุดแกลมที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพฯ, สาวน้อยตกน้ำ และ Giant Slider สไลเดอร์ยักษ์ ที่จะกลับมาสร้างความชุ่มฉ่ำใจกลางเมืองอีกครั้ง ต่อด้วยงานคอนฯใหญ่ FWD Music Live Fest ครั้งที่ 4 ฟรีคอนเสิร์ตเล่นน้ำ ใจกลางลานหน้าเซ็นทรัลเวิลด์ วันที่ 18–20 เม.ย. ที่ยกทัพศิลปิน T-POP และ J-POP กว่า 60 ชีวิตมาสร้างความสนุกแบบฉ่ำสุดโมเมนต์ นำโดย Jeff Satur, PROXIE, 4EVE, Three Man Down,Tilly Birds, PERSES,THE TOYS, Tattoo Colour, PRETZELLE, ZOLAR, WOLF HOWL HARMONY และอีกมากมาย ตอกย้ำตำแหน่ง The No.1 Culturetainment Landmark ที่รวมทุกจังหวะความสนุกของเทศกาลสงกรานต์ไว้ในที่เดียวอย่างแท้จริง

ไฮไลต์ มันส์สุดสงกรานต์ทั่วไทย กิจกรรมสาดน้ำสุดยิ่งใหญ่และคอนเสิร์ตจากศิลปินดังระดับประเทศกว่า 300 ชีวิตทั่วทุกภูมิภาค

ภาคกลาง : เริ่มต้นที่ Westgate Songkran Concert 2025 ที่เซ็นทรัล เวสต์เกต ใหญ่ที่สุดในนนทบุรี พบ Jetset’er, CD GUNTEE และ The Parkinson (13–15 เม.ย.) ด้าน เซ็นทรัล มหาชัย จัดเต็มในงาน Mahachai Songkran Festival 2025 กับศิลปินระดับท็อป สิงโต นำโชค, หนุ่ม กะลา, แจ๊ส สปุ๊กนิค และลำไย ไหทองคำ (12–15 เม.ย.)

ภาคตะวันออก : สนุกสุดในงาน “มัน โครต เปียก” ที่ เซ็นทรัล จันทบุรี กับ หนุ่ม กะลา, Safeplanet, ปู่จ๋าน และ Season Five (11–14 เม.ย.)

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ : กับงาน LEO Supreme Society SPLASH FEST ที่ เซ็นทรัล ขอนแก่น ที่จะพาทุกคนไปมันส์กับ Jetset’er, Two Popetorn, Beer The Voice, Polycat, Anatomy Rabbit และ Mirrr (12–15 เม.ย.)

ภาคเหนือ: WATER WAR 2025 ที่ เซ็นทรัล เชียงใหม่ แอร์พอร์ต เทศกาลดนตรีสาดน้ำสุดยิ่งใหญ่ของภาคเหนือ จัดเต็มวันเดียวแบบไม่ยั้งกับศิลปินแถวหน้าอย่าง นนท์ ธนนท์, Bodyslam, Taitosmith, Mean, Perses, Three Man Down, Slot Machine, Potato และ Big Ass (13 เม.ย.)

ภาคใต้ : กับ Hatyai Songkran Festival 2025 ณ เซ็นทรัล หาดใหญ่ เย็นฉ่ำ สดชื่น และจัดใหญ่ถึง 5 วันเต็มกับศิลปินดังระดับประเทศ สงกรานต์ รังสรรค์, PERSES, กวาง AB Normal, Wanyai, เอ็ม วิทวัส และดีเจจากเกาหลี พร้อมพริตตี้สาวสวยร่วมสร้างสีสันตลอดงาน (11–15 เม.ย.) สร้างประสบการณ์สงกรานต์ที่เต็มไปด้วยพลัง ความสนุก และเสียงดนตรีแบบจัดเต็มทั่วไทยไม่มีสะดุด

สนุกกับวันไหลสงกรานต์ที่ 8 สาขา : เซ็นทรัลเวิลด์, เชียงราย, ลำปาง, พิษณุโลก, หาดใหญ่, พัทยาบีช, พัทยามารีน่า เอาต์เล็ต และ นครปฐม

3. แฟมิลี่มหาบันเทิง ตอบโจทย์ทุกเจนฯ

Snoopy Family Zone โซนสนุกสุดพิเศษสำหรับคุณหนู ๆ ร่วมกับแบรนด์ Playland ชั้นนำ ผสานความน่ารักของ Snoopy & The Peanuts™ gang พร้อมลานเล่นน้ำ สวนสนุกเป่าลม และบ่อบอลสุดหรรษา ที่จะเติมเต็มความสุขให้กับทุกครอบครัวตลอดเทศกาล

ส่งต่อความน่ารักในเทศกาลสงกรานต์กับกิจกรรม "ประกวดหนูน้อยสงกรานต์" จัดขึ้นใน 10 สาขาทั่วไทย ได้แก่ เซ็นทรัล อุดรธานี, อุบลราชธานี, อยุธยา, หาดใหญ่, พระราม 3, มหาชัย, เวสต์เกต, พระราม 2, ปิ่นเกล้า และศรีราชา

ได้แก่ เซ็นทรัล อุดรธานี, อุบลราชธานี, อยุธยา, หาดใหญ่, พระราม 3, มหาชัย, เวสต์เกต, พระราม 2, ปิ่นเกล้า และศรีราชา Thai Market ช้อป ชิม ลิ้มรส อาหารไทยพื้นถิ่นและเมนูไทยซิกเนเจอร์ ยกทัพเมนูไทยพื้นถิ่นและอาหารซิกเนเจอร์จากทั่วประเทศมาไว้ในที่เดียว ให้ทุกคนได้ช้อป ชิม และลิ้มรสความอร่อยในบรรยากาศสุดไทยแท้ พบกับเมนูต้นตำรับทั้งคาวหวานกว่า 200 เมนู เมนูคลายร้อนสุดชื่นใจ เพลิดเพลินกับเสน่ห์วัฒนธรรมท้องถิ่นผ่านอาหาร ศิลปะ หัตถกรรม และการแสดงวิถีไทยในสไตล์ร่วมสมัย

โปรโมชั่น ช้อปมหาบันเทิง: รับ The1 เพิ่ม 1,000 พอยทต์ เมื่อ ช้อป Fashion ครบ 7,- ขึ้นไป และ รับThe1 เพิ่ม 100 พอยทต์ เมื่อ กิน – ดื่ม ครบ 1,000.- ขึ้นไป พิเศษสำหรับ 12-15 เม.ย. 68 จำกัด 2,000 สิทธิ์ (จำกัด 1 สิทธิ์ / หมายเลขสมาชิก) *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

