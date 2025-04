ททท.ขอนแก่นบูมเที่ยวสงกรานต์2วิถี“มู-ม่วน”ที่วัดไชยศรีสรงน้ำพระลับ500ปี

ททท.ขอนแก่น เปิดประสบการณ์พิเศษเที่ยว “สงกรานต์ 2 วิถี” 13-15 เม.ย.68 “วิถีมู-วัฒนธรรม” วัดไชยศรี สรงน้ำพระลับคู่บ้านคู่เมืองฉลอง 500 ปี “วิถีม่วน” เพิ่มวาระพิเศษ Grand Moment นั่งรถ สมาร์ท ซิตี้ บัส เช็คอิน 5 Must Do แหล่ง “กิน-เที่ยว-ช้อป-ฟังหมอลำ-สรงน้ำพระลับ” พร้อมรอเล่นน้ำสงกรานต์ได้ถึงเที่ยงคืน และเล่นคลื่นมนุษย์วันละแสนคน ทำเศรษฐกิจคึกคัก 590 ล้านบาท

นายเสกสรร ศรีไพรวรรณ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า ททท.ร่วมกับพันธมิตรจัดเสน่ห์ไทยท่องเที่ยวงานประเพณีสงกรานต์ 2 วิถี “วิถีมู-วิถีม่วน” ตลอดสงกรานต์ 12-16 เมษายน 2568 คาดจะช่วยเพิ่มรายได้และอัตราการเข้าพัก (OR :Occupacy Rate) เฉลี่ย 72.86 % จากนักท่องเที่ยวรวม 2.2 -2.5 แสนคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันกับปีก่อนประมาณกว่า 40 % ทำรายได้ 590 ล้านบาท

วิถีที่ 1 “สงกรานต์วิถีมู” จะเน้นการท่องเที่ยววัฒนธรรมซึ่งจะทำวาระพิเศษเฉลิมฉลองภายใต้คอนเซ็ปต์ “Grand Moment” ททท.สำนักงานขอนแก่น ร่วมกับ บริษัท สมาร์ท ซิตี้ บัส จำกัด สมาคมธุรกิจท่องเที่ยว และสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมมือกันส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน นี้

วันที่ 13 เมษายน 2568 “ช่วงเช้า” จะจัด “รถสมาร์ท ซิตี้ บัส” พานักท่องเที่ยวที่เช็คอินเข้าพักตามโรงแรมต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนไปทำกิจกรรม “สงกรานต์ อีสานบ้านเฮา สงกรานต์เบาใจ” ที่พิพิธภัณฑ์สินไซส่วนบุคคล ตั้งอยู่บริเวณชานเมือง ร้อยเรียงเล่าเรื่องราวสินไซเป็นภาพเขียนอยู่ในโบสถ์หรือสิมภาคอีสาน รวมทั้งวรรณกรรมอันงดงาม

ส่วนกิจกรรมภาพรวมจะมีทั้งบนรถ สมาร์ท ซิตี้ การแสดงพื้นบ้าน จำลองวิถีสงกรานต์ บุญเดือนห้า อยู่ในฮีตสิบสองคลองสิบสี่ของภาคอีสาน สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ นำชุมชนเด็กออติสติกมาทำกิจกรรมด้วย นำภาพเขียนสินไซของเด็กมาเล่าเรื่องราวผ่านวรรณกรรมอีสาน

“ช่วงบ่าย” รถสมาร์ท ซิตี้ บัส จะพาไปร่วม “สงกรานต์วัดไชยศรี” ประเพณีที่ทางยูเนสโกขึ้นทะเบียนสงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ และมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมลำดับที่ 4 ของไทย วันที่ 13 เมษายน ที่วัดไชยศรีนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมทำพิธี “เสียเคราะห์” เป็นประเพณีสะเดาะห์แบบโบราณโดยใช้โดย “กระทงเสียเคราะห์ 9 ช่อง” แต่ละช่องมีเรื่องราวต่าง ๆ ตามจารีต วัฒนธรรมวิถีอีสาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนำไปวางทิ้งลอยเคราะห์ทิ้งไป

ภายในงานที่วัดไชยศรีจะนำ “อาหารชุมชนบ้านสาวัตถี” ทาง ททท.ฝ่ายสินค้า ชุมชน ร่วมกันทำ “พาสวย สินไซ” ด้วยการร้อยเรียงเรื่องราวจากวรรณกรรมภาพเขียนสินไซทำเป็นเมนูต่าง ๆ ไว้ต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

“ช่วงเย็น” จะนำนักท่องเที่ยวไปยัง “วัดธาตุพระอารามหลวง” สถานที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ และ “พระพระลับ” หรือ “พระศรีสัตนาคะนะหุต ” เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยประจำเมืองขอนแก่น ปี 2568 จะทำเป็น Grand Moment พระศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองจะครบรอบ 500 ปี อัญเชิญมาประดิษฐานตั้งแต่ปี พ.ศ.2058 สมัยเวียงจันทน์ได้รับการสถาปนาเป็นเมืองหลวงอาณาจักรล้านช้าง พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชกษัตริย์สมัยนั้นทรงตั้งพระลับขึ้นมาเป็นหนึ่งในพระพุทธรูปที่มีความเลื่อมใสศรัทธา

ปี 2568 ในโอกาสพิเศษฉลองครบ 500 ปี จะอัญเชิญ “พระลับ” มาให้ผู้คนได้สรงน้ำพระราชทาน จึงมีพิธีสรงน้ำรับโชค ความเป็นสิริมงคลในวันปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ มีบริการรถซิตี้บัสตั้งแต่บ่ายจนถึงเที่ยงคืน เนื่องจากสภาพอากาศกลางวันค่อนข้างร้อนจึงได้เปิดให้สรงน้ำพระลับยามค่ำคืนได้ที่วัดธาตุ เป็นไฮไลต์พิเศษมาก

วิถีที่ 2 “สงกรานต์สายม่วน” ในจังหวัดขอนแก่น ได้จัดรถซิตี้บัสต่อยอดให้บริการฟรี ททท.ขอนแก่น หอการค้า กับพันธมิตรจะเน้นส่งเสริมกิจกรรม 5 Must Do in Khonkhen ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2568 16.00 – 00.00 น. แบ่งเป็น 2 เส้นทาง

เส้นทางที่ 1 กังสดาล / กัลปพฤกษ์ / เซ็นทรัล / มิตรภาพ / เหล่านาดี / ททท. (ระยะทาง 13 กิโลเมตร )

เส้นทางที่ 2 ศูนย์ราชการ / บึงทุ่งสร้าง / เฉลิมพระเกียรติ / บึงแก่นนคร / หลังแฟรี่ / หน้าเมือง (ระยะทาง 9 กิโลเมตร)

นักท่องเที่ยวจะได้ร่วมสนุกกับกิจกรรม “สงกรานต์ On The Bus” กับเกมส์ล่าสมบัติ “5 Must do 5 สิ่งที่ต้องทำในสงกรานต์ขอนแก่น” ได้แก่ 1.Must Taste ไปหม่ำ ของแซ่บ 2.Must Try เล่นน้ำสงกรานต์และสนุกสนานกับการเล่นคลื่นมนุษย์ 3.Must Buy ของฝากน่าซื้อ 4. Must Seek ทำกิจกรรมสรงน้ำพระลับ 5.Must See ไปม่วน ฟัง+ฟ้อนหมอลำ บนรถบัส

“ระหว่างอยู่บนรถ” ชวนนักท่องเที่ยวทำกิจกรรมผ่าน Line OA LINE @kkcitybus ลุ้นรับรางวัลของที่ระลึก เช่น กระเป๋าสีสันสดใสลาย Amazing Thailand กระบอกน้ำเก็บอุณหภูมิ เสื้อฮาวายลายไดโนเสาร์ หมวกลายไดโนเสาร์ กระเป๋าเดินทางล้อลาก และอื่น ๆ

พิเศษ !! ททท.ขอนแก่น ได้ทำพรอมพ์ AI ให้คนเข้ามาร่วมสนุกค้นหาเรื่องราวสงกรานต์ สามารถใช้แพลตฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์เข้ามา ตรวจเช็คข้อมูล สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหารการกิน พื้นที่เล่นน้ำสงกรานต์ และทำกิจกรรมต่าง ๆ สามารถลงทะเบียนผ่านทาง Chat Bot แล้วสามารถวางแผนเดินทางร่วมกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวได้ หรือบริเวณหน้างานสงกรานต์วัดไชยศรี ก็จะเปิดให้ลงทะเบียนออนไลน์กับ ททท.ขอนแก่นได้ด้วย กลยุทธ์นี้นำร่องใช้เป็นครั้งแรก ๆ มุ่ง “เก็บข้อมูลพื้นฐานพฤติกรรมนักท่องเที่ยว” สนใจร่วมงานสงกรานต์แล้วชื่นชอบ 5 Must Do เรื่องใดมากที่สุด

ผอ.เสกสรร กล่าวว่า ตลอดเดือนเมษายน 2568 ในแต่ละพื้นที่การท่องเที่ยวที่ ททท.ขอนแก่น รับผิดชอบดูแลจะเน้นส่งเสริมการท่องเที่ยวประเพณี “สงกรานต์วัฒนธรรมและมหาสนุก” ได้แก่ “จังหวัดร้อยเอ็ด” จัดบริเวณหน้าหอโหวด เล่นสาดน้ำ ส่วนพิธีกรรมจะจัดตามวัดหลัก ๆ กระจายในพื้นที่ต่าง ๆ “จังหวัดมหาสารคาม” ก็จะจัดในรูปแบบร้อยแก่นสารสินธุ์

จึงขอเชิญชวนคนมาเล่นน้ำสงกรานต์ในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์” จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ กับสงกรานต์ 2 วิถี “วิถีมู :ทำบุญ” กับ “วิถีม่วน : มหาสนุก” ฉลองปีใหม่ไทย และร่วมGrand Moment กับวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของโลก มีเฉพาะในไทยและเอเชีย รวมถึงการเล่นคลื่นมนุษย์ Human Wave มีจำนวนคนเข้าร่วมเพิ่มขึ้น สถิติปี 2567 มีวันละ 90,000-100,000 คน ตลอด 3 วัน 13-15 เมษายน มีจำนวนรวมเกือบ 300,000 คน

ระหว่างวันที่ 13-15 เมษายน 2568 นักท่องเที่ยวเชิญชวนเดินทางมาร่วมประเพณีสงกรานต์พิเศษที่ขอนแก่นเพิ่มความประทับใจอีกโมเมนท์ สร้งความม่วนอย่างปลอดภัย ส่วนความมูก็จะได้ไหว้พระ สรงน้ำพระธาตุ พระลับ/ศรีสัตนาคะนะหุต ฉลองงานประเพณีดีงามไปด้วยกัน

เรื่องโดย #เพ็ญรุ่งใยสามเสน #gurutourza, www.facebook.com/penroongyaisamsaen