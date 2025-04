เครือเจริญโภคภัณฑ์ ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ฯ สปป.ลาว พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับ สู่การเกษตรยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

วันที่ 4 เม.ย. 2568 คณะผู้บริหารของเครือเจริญโภคภัณฑ์ , บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จำกัด หรือ CPP และ บริษัท กรุงเทพโปรดิ๊วส จํากัด (มหาชน) หรือ BKP ได้เดินทางไปสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อร่วมประชุมกับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ และสถาบันวิจัยเกษตรและป่าไม้แห่งชาติ Ministry of Agriculture and Forest, The National Agriculture and Forestry Research Institute of Laos หรือ NAFRI เพื่อพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับในประเทศ สปป. ลาว

โดยนาย Vanthong Phengvichith , Deputy Director General at National Agriculture and Forestry Research Institute และ Dr. Siviengkhek Phommalath, Director of Rice and Cash Crop Research Center ให้การต้อนรับและสนับสนุนการดำเนินการดังกล่าว

กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของเครือเจริญโภคภัณฑ์ ครอบคลุมการตรวจสอบย้อนกลับไปยังแหล่งผลิต Backward Traceability จะสามารถตรวจสอบในเชิงปริมาณเมล็ดพันธุ์และปัจจัยที่จำหน่าย ที่ต้องสอดคล้องกับปริมาณพื้นที่เพาะปลูกที่มีการลงทะเบียนในระบบทั้งในธุรกิจ B2B และB2B2C รวมทั้งพื้นที่เกษตรกรสมาชิกในระบบ B2C สำหรับด้าน Forward Traceability ตรวจสอบจาก ปริมาณพื้นที่ปลูกในระบบที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานและมาตราการควบคุม ที่ต้องสอดคล้องกับปริมาณผลผลิตที่รับซื้อเข้าสู่อุตสาหกรรมอาหารสัตว์

โดยในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นอีกประเทศที่จะนำแนวทางการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับไปใช้ โดยจากการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารของ CPP และ BKP กับ The National Agriculture and Forestry Research Institute of Laos หรือ NAFRI จะการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 และศึกษา สร้างความร่วมมือและวางระบบการบริหารจัดการระบบตรวจสอบย้อนกลับตลอดห่วงโซ่อุปทานการผลิตข้าวโพดอาหารสัตว์และสินค้าเกษตรอื่นๆ ในประเทศลาว เพื่อสร้างความมั่นใจในกระบวนการผลิตที่รับผิดชอบต่อสังคมและใส่ใจสิ่งแวดล้อม “ไม่ปลูกพื้นที่ป่า ไม่มีการเผาแปลง”

