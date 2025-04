‘Pacamara Coffee Roasters’ เอาใจคนรักอเมริกาโน่!

เปิดตัวแคมเปญ HAVE A COLORFUL AMERICANO! คัดสรรเมล็ดกาแฟพิเศษจากทั่วโลก

ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘BE HEALTHY BE HAPPY WITH AMERICANO’

พร้อมสาวรักสุขภาพ “แอน ทองประสม” มาร่วมเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองและกาแฟแก้วโปรด

เปลี่ยนทุกวันให้สดใสด้วยกาแฟแก้วโปรด! เมื่อแบรนด์สเปเชียลตี้คอฟฟี่ชื่อดัง ‘Pacamara Coffee Roasters’ สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับคนรักกาแฟอเมริกาโน่ ด้วยแคมเปญ HAVE A COLORFUL AMERICANO! ที่มอบประสบการณ์การดื่มอเมริกาโน่ในมิติที่แตกต่าง ด้วยเมล็ดกาแฟคัดพิเศษที่ยอดเยี่ยมและให้รสชาติหลากหลาย ทั้งจากแหล่งปลูกในไทยและต่างประเทศ ผ่านกรรมวิธีการคั่วอย่างพิถีพิถันเพื่อคออเมริกาโน่โดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘BE HEALTHY BE HAPPY WITH AMERICANO’ โดยมี แอน ทองประสม นักแสดงสาวสุขภาพดีผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟ ร่วมแชร์เคล็ดลับการดูแลตัวเองและเผยสไตล์การดื่มอเมริกาโน่ที่ชื่นชอบและดีต่อสุขภาพ พร้อมเปิดตัว 3 เมล็ดกาแฟใหม่สุดพิเศษ ที่สะท้อนสีสันแห่งรสชาติตามเฟลเวอร์วีล (Coffee Taster’s Flavor Wheel) หรือวงล้อกลิ่นและรสชาติ สำหรับนักชิมกาแฟ เพื่อสร้างสรรค์อเมริกาโน่ที่พิเศษขึ้นในทุกๆ วัน

แคมเปญนี้ Pacamara Coffee Roasters ต้องการนำเสนอมุมมองใหม่ของการดื่มอเมริกาโน่ที่ไม่เพียงแค่กระตุ้นความสดชื่นระหว่างวัน แต่ยังช่วยเสริมประสิทธิภาพในการออกกำลังกาย เนื่องจากคาเฟอีนจะช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ ลดอาการเหนื่อยล้า และเพิ่มความทนทานให้กล้ามเนื้อ อเมริกาโน่จึงเหมาะจะเป็นเครื่องดื่มสำหรับพรีเวิร์คเอาต์ (Pre-Workout) ที่ช่วยบูสต์พลังงานก่อนออกกำลังกาย และเติมความสดชื่นระหว่างวัน

โดย 3 เมล็ดกาแฟใหม่ที่เปิดตัวในครั้งนี้เต็มไปด้วยสีสันและรสชาติที่แตกต่าง สร้างสรรค์เป็นอเมริกาโน่ 3 สไตล์เพื่อคอกาแฟโดยเฉพาะ เริ่มต้นที่คอนเซ็ปต์แรก HAPPY OLD ROSE กาแฟโทนสีโอลด์โรสที่ดื่มแล้วรู้สึกแฮปปี้ จากเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ ‘พาคามาร่า’ (Pacamara) ชื่อเดียวกับชื่อแบรนด์ เป็นกาแฟผสมข้ามสายพันธุ์ (Hybrid) มีต้นกำเนิดจากประเทศเอลซัลวาดอร์ ซึ่งมีเอกลักษณ์คือเมล็ดใหญ่และต้านทานต่อโรคสูง ค่อนข้างหายากและมีปริมาณผลผลิตไม่ถึง 3% ต่อปี เป็นเมล็ดกาแฟจากฟาร์ม ซานตา โรซ่า ตั้งอยู่บนเนินเขา El Pital ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของเอลซัลวาดอร์ มีรสเปรี้ยวอ่อนๆ แบบองุ่นขาว หอมกลิ่นลูกแพร์ ตบท้ายด้วยความหวานคล้ายบัตเตอร์สกอตช์ มีบอดี้ที่นุ่มนวล ในราคา 145 บาท ถัดมาที่คอนเซ็ปต์ LIVELY BURGUNDY เติมความสดใสให้ทุกวันด้วยกาแฟโทนสีเบอร์กันดี เมล็ดกาแฟจากฟาร์ม ลา จูเลีย ประเทศโคลอมเบีย ผ่านกระบวนการ Anaerobic Honey โดยการหมักในถังไวน์ เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มกาแฟอเมริกาโน่ที่มีความหวานฉ่ำ คล้ายบลูเบอรี่ ผลไม้เขตร้อน และลูกกวาด พร้อมกลิ่นหอมนุ่มคล้ายไวน์ ให้รสชาติสมดุลอย่างลงตัว ในราคา 140 บาท และคอนเซ็ปต์สุดท้าย SUNGLOW DELIGHT ที่ดื่มแล้วรู้สึกอบอุ่น สดชื่นเหมือนแสงแดดยามเช้า ด้วยเมล็ดกาแฟคัดพิเศษจากบ้านผาฮี้ อ.แม่สาย จ.เชียงราย ผ่านกระบวนการ Anaerobic Honey โดยโรงแปรรูปของพาคามาร่าเอง

เหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่มอเมริกาโน่ที่มีกลิ่นและความหอมที่โดดเด่นจากเมล็ดกาแฟอย่างแท้จริง ให้รสชาติเหมือนมิลค์ช็อกโกแลต หอมหวานคล้ายคาราเมล และชาส้ม กาแฟโทนสีซันโกลว์ ที่ดื่มแล้วละมุนไม่เข้มจนเกินไป ในราคา 135 บาท

ด้าน แอน ทองประสม นักแสดงสาวสุขภาพดีผู้ชื่นชอบการดื่มกาแฟ เล่าถึงเส้นทางการเริ่มต้นออกกำลังกายและการดื่มกาแฟที่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ในทุกวันนี้ พร้อมเผยเคล็ดลับการดูแลรูปร่างและพลังงานในแต่ละวันด้วยอเมริกาโน่แก้วโปรดว่า “เราเริ่มดูแลตัวเองตั้งแต่อายุประมาณ 35 ปี โดยจุดเริ่มต้นมาจากความต้องการในการดูแลรูปร่าง แต่พอเริ่มออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ สุขภาพก็ดีขึ้นไปด้วย ก็เลยเริ่มให้ความสำคัญกับการกินและการดูแลตัวเองอย่างจริงจัง รวมถึงการดื่มกาแฟที่แต่ก่อนดื่มแค่เพิ่มความสดชื่นระหว่างวัน แต่ปัจจุบันกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจวัตรเพื่อเพิ่มพลังงานให้ร่างกาย ซึ่งเรามองว่าการออกกำลังกายก็เหมือนการขับถ่าย เป็นความจำเป็นของร่างกายทุกคน โดยเราจะออกกำลังกายสัปดาห์ละ 4-5 วัน แบ่งเป็นเวทเทรนนิ่ง 2 วัน โยคะ 2 วัน และกิจกรรมอื่นๆ อย่างการวิ่ง เทนนิส พิลาทิสบ้างตามโอกาส เป้าหมายในการออกกำลังกายของเราคือการรักษารูปร่างและสุขภาพที่ดีเพื่อให้สามารถแต่งตัวและใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข

สำหรับการดื่มอเมริกาโน่กับการออกกำลังกาย ตอนแรกเราจะดื่มกาแฟหลังออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความกระปรี้กระเปร่า แต่มีเทรนเนอร์แนะนำให้ลองดื่มก่อนออกกำลังกายด้วย เพราะจะช่วยให้เรามีแรงและอึดมากขึ้น เลยกลายเป็นว่าตอนนี้ดื่มทั้งก่อนและหลังออกกำลังกายจนเป็นกิจวัตร เพราะนอกจากช่วยให้รู้สึกสดชื่นแล้ว คาเฟอีนในอเมริกาโน่ยังช่วยกระตุ้นการเผาผลาญ ลดอาการเหนื่อยล้า และเพิ่มความทนทานให้กล้ามเนื้อได้อีกด้วย และยังช่วยกระตุ้นการขับถ่ายด้วย

ส่วนกาแฟรสชาติที่เราชอบ จะชอบกาแฟคั่วกลางที่มีความหอมมัน นัตตี้ และมีรสมิลค์ช็อกโกแลตอ่อนๆ อเมริกาโน่ที่ชอบจะต้องมีรสชาติที่กลมกล่อมและช่วยเติมความสดชื่นได้ตลอดวัน อย่างที่ได้ชิมเมล็ดกาแฟใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวก็จะชอบเมล็ดจากเอลซัลวาดอร์ที่เป็นเมล็ดกาแฟสายพันธุ์ ‘พาคามาร่า’ มีบอดี้ที่ค่อนข้างนุ่ม กลิ่นหอมเหมือนบัตเตอร์สกอตช์ กับอีกแก้วจะเป็นเมล็ดจากประเทศโคลอมเบียแก้วนี้ก็จะกลมกล่อม มีกลิ่นหอมคล้ายไวน์องุ่น”

และนอกจากรสชาติที่หลากหลายแล้ว อีกหนึ่งจุดเด่นของ Pacamara Coffee Roasters คือตั้งอยู่ในทำเลใจกลางเมืองที่ใกล้สวนสาธารณะใหญ่ อาทิ สวนลุมพินี สวนเบญจกิติ สวนเบญจสิริ และสวนรถไฟ รวมถึงสาขาในคอมมูนิตี้มอลล์และไลฟ์สไตล์มอลล์ทำให้เป็นจุดหมายที่เหมาะสำหรับคนรักสุขภาพและนักออกกำลังกายที่ต้องการเติมพลังด้วยอเมริกาโน่แก้วโปรดได้

โดยแคมเปญ HAVE A COLORFUL AMERICANO! พร้อมให้เหล่าอเมริกาโน่ เลิฟเวอร์ ได้ลิ้มรสกาแฟแก้วโปรดได้แล้วตั้งแต่วันนี้ ไปตลอดทั้งปี 2568 ที่ Pacamara Coffee Roasters ทุกสาขา โดยจะมีการเปลี่ยนเมล็ดกาแฟในทุก 2 เดือน เพื่อให้คออเมริกาโน่ได้ลิ้มลองรสชาติใหม่ๆ กันอย่างต่อเนื่อง