ททท. ส่งโปรสุดพิเศษ! แพ็กเกจท่องเที่ยวคู่รัก “Find Your Romance Summer” เติมเต็มความโรแมนติกหน้าร้อน

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ต้อนรับซัมเมอร์ ด้วยแคมเปญ “Find Your Romance ตามหาหัวใจเที่ยวไทยเลิฟเวอร์” เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ และ ตอบโจทย์คู่รักที่มองหาประสบการณ์สุดพิเศษ โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนตั้งแต่เดือนเมษายนนี้ ททท. ได้ร่วมมือกับพันธมิตรสถานประกอบการท่องเที่ยวชั้นนำทั้งโรงแรมสุดหรู ร้านอาหารชื่อดัง สปา เวลเนส รวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวทางทะเล และสายการบิน Vietjet ที่คัดสรรจัดทำแพ็กเกจมาเพื่อสร้างช่วงเวลาแห่งความสุข ความประทับใจที่คู่รักจะไม่ลืมเลือน

สำหรับแคมเปญนี้ ททท. ได้รวบรวมแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดโรแมนติกใน 9 จังหวัดสุดฮิต ภายใต้ชื่อ แพ็กเกจ Find Your Romance Summer ได้แก่ กรุงเทพฯ พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นครราชสีมา (เขาใหญ่) เชียงใหม่ กระบี่ พังงา และภูเก็ต มาให้คู่รักได้เลือกสรร พร้อมโปรเด็ดที่ลดราคาสูงสุดถึง 50% เพื่อให้ทุกคู่รักได้สัมผัสความโรแมนติกแบบจัดเต็ม ในราคาที่คุ้มค่า มี 6 แห่ง อาทิ

ADVERTISMENT

1. โรงแรม สยามเคมปินสกี้ กรุงเทพ แพ็กเกจสปาหรู แช่น้ำนมกุหลาบ 30 นาที และนวดออยร้อน 60 นาที สำหรับ 2 ท่าน ราคาเพียง 9,990 บาท จากราคาปกติ 12,712 บาท ติดต่อที่ Facebook : Siam Kempinski Hotel Bangkok

2. โรงแรม ออนเซ็น แอท ม่อนแจ่ม เชียงใหม่ ที่พักสไตล์ญี่ปุ่น แพ็กเกจสุดโรแมนติกในห้องพักเรียวกังสไตล์ญี่ปุ่น Imperial Tatami Onsen Suite หรือห้อง Grand Tatami Onsen Suite พร้อมอ่างแช่ออนเซ็นส่วนตัว วิวธรรมชาติ อาหารเช้า และโรแมนติกดินเนอร์ ราคาเพียง 11,999 บาท จากราคาปกติ 22,000 บาท 3 วัน 2 คืน สำหรับ 2 ท่าน ติดต่อที่ Facebook : Onsen At Moncham

ADVERTISMENT

3.โรงแรม อนา อนัน รีสอร์ท แอนด์ วิลล่าส์ พัทยา ชลบุรี แพ็กเกจห้องพักหรู Oceanfront sky bath พร้อมดินเนอร์ Discovery set ที่ Over the moon dining และโปรแกรม Relaxing head massage 2 ท่าน ที่ ทยา สปา ราคาเพียง 9,200 บาท ต่อคืนจากราคาปกติ 15,100 บาท (มีห้องหลายสไตล์ให้เลือกในราคาแตกต่างกัน) ติดต่อที่ Facebook : ana.anan.pattaya

4. โรงแรมอ่าวนางปริ้นซ์วิลล์ จังหวัดกระบี่ แพ็กเกจพักผ่อนชายทะเลอ่าวนาง จ. กระบี่ 4 วัน 3 คืน ครบจบพักผ่อนคลายร้อนคู่รัก ในห้องพัก Deluxe jacuzzi pool room, Floating breakfast, อาหารกลางวันระหว่างทริปล่องเรือท่องเที่ยวเกาะห้อง โรแมนติกดินเนอร์ใต้แสงเทียน สปาคู่รัก 2 ชั่วโมงที่ Princeville spa, Wellness yoga, เสิร์ฟ Afternoon tea ในห้อง Free mini bar และรถรับส่งสนามบิน ครบจบที่เดียวในราคาเพียง 36,000 บาท จากราคาปกติ 40,000 บาท ติดต่อที่ Facebook : Aonang Princeville Villa Resort & Spa – อ่าวนางปริ้นซ์วิลล์

โรงแรมคาซ่า เดอ ลา ฟลอร่า เขาหลัก จังหวัดพังงา แพ็กเกจพักผ่อนในห้องพักสตูดิโอ พูลวิลล่า พร้อมอาหารเช้า พักขั้นต่ำ 2 คืน รับฟรีเซ็ท โรแมนติกดินเนอร์ ริมทะเล 2 ท่าน นวดไทย 60 นาที 2 ท่าน ราคาเริ่มต้นเพียง 20,500 บาท จากราคาปกติ 28.000 บาท ติดต่อที่ Facebook : Casa de La Flora และแห่งที่ สุริยันจันทรา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา แพ็กเกจเฉลิมฉลอง 668 ปีกรุงศรีอยุธยา ขึ้นเฮอริเทจบัสชมความยิ่งใหญ่ และความมั่งคั่งของเมืองมรดกโลก ดินเนอร์สุด Luxury ท่ามกลางบรรยากาศสุด Exclusive ที่พักสุดหรูใจกลางเมืองอยุธยา พร้อมสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวที่ดีที่สุด จองซื้อ Voucher เข้าใช้บริการ ราคาพิเศษ 2 ท่าน เพียง 8,900 บาท 4 ท่าน เพียง 13,900 บาท และ 6 ท่านราคาเพียง 19,900 บาท ติดต่อที่ Facebook : SuriyanChandra AT Ayutthaya

หรือเลือกทริปท่องเที่ยวราคาสุดพิเศษจากพันธมิตร Travel Agent และสายการบิน โดยเฉพาะช่วงเทศกาลสงกรานต์และวันหยุดยาวที่หลายคนต้องการหนีความร้อนและพักผ่อนกับคนพิเศษ การท่องเที่ยวในประเทศเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบ สำหรับการเติมเต็มประสบการณ์แห่งความรักในช่วงซัมเมอร์นี้ อาทิ 1.Vietjet Skyfun แพ็กเกจที่พัก 3 วัน 2 คืน 5 โรงแรมหรู จ.กระบี่ พร้อมตั๋วเครื่องบินไปกลับ แถมฟรีน้ำหนัก 20 กิโลกรัม สำหรับคู่รัก 2 ท่าน ราคาพิเศษ เริ่มต้นเพียง 9,900 บาท เลือกโรงแรมพันธมิตร Find Your Romance ได้ที่ Facebook : skyfun.travel 2. Krabira Travel แพ็กเกจ All inclusive พาคู่รักล่องเรือหรูชมทะเลอันดามันแบบ Private, นั่งเครื่องบิน Sea Pla หนึ่งเดียวในประเทศไทย ชมความสวยงามของเกาะพีพี จากมุมสูง ทานอาหารเที่ยงที่คาเฟ่เก๋กลางน้ำ ติดต่อที่ Facebook : Krabira Travel 3.Love Andaman เที่ยวภูเก็ตกับแพ็กเกจ Find Your Romance with Love Andaman ทริป 3 วัน 2 คืน รวมที่พัก ทริปดำน้ำ ตั๋วเครื่องบินไปกลับ ราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 8,899 บาท/ท่าน ติดต่อที่ Facebook : Love Andaman 4.Klook แจก Promo Code : FINDYOURROMANCE มูลค่า 500 บาทเพื่อให้ลูกค้า สามารถนำไปเป็นส่วนลด เฉพาะโรงแรม กิจกรรมนำเที่ยว ที่เข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่ Facebook/ Application : Klook 5.Traveloka แจก Promo Code : FINDYOURROMANCE มูลค่า 250 บาท เมื่อซื้อห้องพักขั้นต่ำมูลค่า 2,000 บาท เพื่อให้ลูกค้านำไปเป็นส่วนลด เฉพาะโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการ สุดพิเศษรับส่วนลดเพิ่มเติมจากโปรโมชั่นบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ (เงื่อนไขเป็นไปตามที่โครงการกำหนด) ติดต่อที่ Facebook/ Application : Traveloka

อย่าพลาดโอกาสที่จะสร้างความทรงจำแสนหวานในช่วงซัมเมอร์นี้! เลือกเที่ยวไทย เติมเต็มทุกความโรแมนติกและทำให้ทุกวันเป็นวันพิเศษกับคนที่คุณรัก! ติดตามข่าวสารเพิ่มเติม สำหรับผู้สนใจ แพ็กเกจ Find Your Romance Summer สามารถติดต่อสถานประกอบการพันธมิตรโดยแจ้งชื่อแพ็กเกจ หรือติดต่อสอบถามได้ที่ Facebook : Amazing Thailand Find Your Romance ตั้งแต่วันนี้จนถึง 31 พฤษภาคม 2025 เท่านั้น