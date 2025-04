เพอร์ร่า ควง “พีพี” เปิดตัว 3 ฉลากใหม่ “Natural Wonders” รับซัมเมอร์

“เพอร์ร่า” ย้ำผู้นำตลาดน้ำแร่ สร้างแบรนด์ให้แตกต่างด้วยคุณภาพและภาพลักษณ์แฟชั่น-ไลฟ์สไตล์จนครองใจผู้บริโภคเป็นอันดับ 1 อย่างแข็งแกร่ง ล่าสุด เปิดตัวฉลากใหม่ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Natural Wonders Collection” ดื่มด่ำความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในแบบของเพอร์ร่า ที่ได้ “พีพี กฤษฏ์” แฟชั่นไอคอนและแบรนด์แอมบาสเดอร์ของเพอร์ร่า มาพร้อมแรงบันดาลใจ 3 ลวดลายเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อมกิจกรรมให้ผู้บริโภคได้สัมผัสประสบการณ์พิเศษตลอดซัมเมอร์นี้

คุณพรรณทิพย์ ลีตะชีวะ ผู้อำนวยการกลุ่มการตลาดแบรนด์น็อนแอลกอฮอล์ บริษัทบุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด เปิดเผยว่า น้ำแร่เพอร์ร่ามุ่งมั่นในการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินงานมาโดยตลอด จนได้รับมาตรฐานระดับสากลจาก NSF จากสหรัฐอเมริกา และรางวัล Superior Taste Award จากสถาบัน International Taste Institute (iTQi) ประเทศเบลเยียม ควบคู่ไปกับกลยุทธ์การทำการตลาดที่แตกต่าง ผ่านการนำเสนอความเป็นแฟชั่นและไลฟ์สไตล์แบรนด์ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง ทำให้ “เพอร์ร่า” ยังคงรักษาตำแหน่งเบอร์ 1ในตลาดน้ำแร่ได้อย่างแข็งแกร่งเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน ล่าสุด เพอร์ร่า ออกฉลากคอลเลกชั่นใหม่รับซัมเมอร์กับดีไซน์พิเศษ 3 ลวดลาย ผ่านตัวตนของแฟชั่นไอคอนอย่าง พีพี กฤษฏ์ ภายใต้คอนเซปต์ “Natural Wonders Collection” ดื่มด่ำความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในแบบของเพอร์ร่า สะท้อนความงดงามและเสน่ห์อันลึกลับของธรรมชาติอย่างชัดเจน

สำหรับน้ำแร่เพอร์ร่าคอลเลกชั่นใหม่ Natural Wonders Collection ประกอบด้วย 3 ลวดลาย ได้แก่ Blossom Bliss ให้ความสดใสของดอกไม้บานรอบตัวคุณ สร้างบรรยากาศความมหัศจรรย์เต็มไปด้วยสีสันและความมีชีวิตชีวา ให้ความรู้สึกเบาสบาย สดชื่นราวกับอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ,

Wonderous Shrooms เน้นความโดดเด่นของเห็ดสีแดงท่ามกลางความมหัศจรรย์ อันเป็นสัญลักษณ์ของความลึกลับและพลังจากธรรมชาติ และ Aquatic Wonders ถ่ายทอดความพลิ้วไหวของสายน้ำ สื่อถึงความสดชื่น บริสุทธิ์ และคุณค่าธรรมชาติของน้ำแร่ ผ่านลายเส้นที่เป็นเอกลักษณ์ของ NANZO ศิลปินชาวไทย ผ่านการเล่าเรื่องราวความมหัศจรรย์ของธรรมชาติในทุกๆ มิติ

นอกจากนั้นเพอร์ร่ายังเตรียมกิจกรรมพิเศษสำหรับผู้บริโภคในกิจกรรม “Purra x PP Krit

Live & Meet” ผ่านช่องทาง Tiktok: Purra Mineral Water โดยมี “พีพี กฤษฏ์” แบรนด์แอมบาสเดอร์ร่วมไลฟ์พิเศษ เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์น้ำแร่เพอร์ร่า พร้อมรับของที่ระลึกสุด พรีเมียมจากคอลเลกชัน “Natural Wonders Collection” (จำนวนจำกัด) ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2568 และยังเปิดตัวแคมเปญพิเศษให้ผู้บริโภคและแฟนคลับได้ร่วมลุ้นเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ สุดเอ็กซ์คลูซีฟ “Purra x PP Krit Wonder in the Garden” เพียงซื้อน้ำแร่เพอร์ร่าไซส์ใดก็ได้ ครบ 100 บาท ผ่านช่องทาง 7-Eleven, 7-Eleven All Online และ 7-Eleven Delivery และส่งใบเสร็จผ่าน LINE @SinghaRewards เพื่อรับสิทธิ์ลุ้นเข้าร่วมงาน “Purra x PP Krit Wonder in the Garden” พิเศษ! สำหรับผู้ที่ซื้อน้ำแร่เพอร์ร่า 600 มล.(จำนวน 12 ขวด) ผ่าน 7-Eleven All Online และ 7-Eleven Delivery จะได้รับสิทธิ์เพิ่มเป็น 2 สิทธิ์ (ระยะเวลาร่วมสนุก ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน – 18 พฤษภาคม 2568) สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: Purra