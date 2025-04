“อาซาฮี” ผนึก “เชฟเชอ MadBeef” ครีเอท 5 เมนูใหม่ Best of Food Paring ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Asahi Beyond Expected”

Best of Food Paring! “อาซาฮี” จับมือ “เชฟเชอ MadBeef” รังสรรค์ 5 เมนูใหม่ ภายใต้แนวคิด “Asahi Beyond Expected”

‘อาซาฮี’ (Asahi) แบรนด์เบียร์อันดับ 1 จากประเทศญี่ปุ่น ต่อยอดความสำเร็จ ชูแคมเปญ Asahi Beyond Expected 2025 เปิดตัว ‘เชฟเชอ-พันธ์ทิพย์ อรรถการวงศ์’ เชฟผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อแห่งร้าน MadBeef เชฟคนแรกที่ได้รับรางวัล Chef of the Year สาขาโอมากาเสะเนื้อ ร่วมรังสรรค์ 5 เมนูใหม่ Beef Omakase ประสบการณ์สุดพิเศษ เพื่อนำเสนอการจับคู่รสชาติอาหารและเบียร์ (Best of Food Paring) อย่างลงตัว

คุณเมธี อัครมหาพาณิชย์ ผู้จัดการอาวุโสฝ่าย Brand Management บริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด กล่าวว่า “ปี 2025 อาซาฮียังคงเดินหน้ากลยุทธ์การตลาดภายใต้แนวคิด Beyond Expected เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหนือความคาดหมาย สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ที่หลากหลายของผู้บริโภค โดยต่อยอดจากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา ที่ได้ร่วมงานกับเชฟญี่ปุ่นและเชฟไทยระดับมิชลินสตาร์อย่าง ‘เชฟมาซาโตะ’ และ ‘เชฟแพม-พิชญา สุนทรญาณกิจ’ ในการรังสรรค์เมนูพิเศษที่เข้ากันได้ดีกับอาซาฮี ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี สำหรับปีนี้ อาซาฮีได้ร่วมมือกับ ‘เชฟเชอ-พันธ์ทิพย์ อรรถการวงศ์’ เชฟผู้เชี่ยวชาญในการนำเสนอความอร่อยจากเนื้อทุกส่วน เจ้าของร้าน MadBeef ร้านอาหารสไตล์ Kaiseki ชื่อดัง และเป็นเชฟคนแรกที่ได้รับรางวัล Chef of the Year สาขาโอมากาเสะเนื้อ ซึ่งเป็นรางวัลที่อาซาฮีมอบให้กับเชฟระดับแนวหน้าที่ร่วมงานด้วยในแต่ละปี พร้อมสานต่อความสำเร็จในแคมเปญ Asahi Beyond Expected 2025 ร่วมครีเอทเมนู Beef Omakase แบบเอ็กซ์คลูซีฟ 5 เมนูใหม่ ที่ผสานรสชาติกับเบียร์อาซาฮีอย่างลงตัว

ในโอกาสพิเศษนี้ เชฟเชอ แห่งร้าน MadBeef ได้รังสรรค์เมนู Beef Omakase สุดสร้างสรรค์และเอ็กซ์คลูซีฟ 5 คอร์ส เพื่อมอบประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ผู้ร่วมงานผ่าน รูป รส กลิ่น เสียง และสัมผัส โดยแต่ละเมนูเนื้อสุดพิเศษ ได้แก่ ‘รูป’ (Sight) กับ Black Magic Hanger Steak, ‘รส’ (Taste) กับ Beef Fat Infused Ice Cream, ‘กลิ่น’ (Smell) กับ Smoked Picanha, ‘เสียง’ (Sound) กับ Asahi Battered Beef Tenderloin Sando และ ‘สัมผัส’ (Touch) กับ 3 Days Air-Dried Outside Flat ล้วนได้รับการจับคู่กับเบียร์อาซาฮีอย่างพิถีพิถัน

กิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญ “Asahi Beyond Expected” ที่อาซาฮีจัดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยนอกจากเชฟเชอแล้ว ในปี 2025 เบียร์อาซาฮียังมีความร่วมมือกับเชฟระดับท็อปอีกหลายท่าน รวมถึงมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย สำหรับในครั้งต่อไปจะเป็นท่านใดที่มาร่วมสร้างประสบการณ์สุดพิเศษต้องรอติดตาม รายละเอียดและกิจกรรมอื่น ๆ สามารถติดตามได้ที่ Page Facebook : Asahi Super Dry และ Instagram : asahisuperdrybeer