สวนสุนันทา ร่วมงาน 365 วันอันตราย : หยุดเด็กตายบนถนน”

วันที่ 28 เมษายน 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารองค์การนักศึกษา เข้าร่วมงาน “365 วันอันตราย : หยุดเด็กตายบนถนน” และแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนงานความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน ณ ห้องราชา 2 ชั้น 11 อาคาร 2 โรงแรมปรินซ์พาเลซ กรุงเทพฯ จัดโดย สถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย (ยท.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ADVERTISMENT

ภายในงานมีปาฐกถาพิเศษ “ทศวรรษที่ 2 แห่งความปลอดภัยทางถนน กับบทบาทของ สสส.” โดย: นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)

ADVERTISMENT

การแถลงข่าวผลการขับเคลื่อนพื้นที่ต้นแบบความปลอดภัยทางถนนในเด็กและเยาวชน นำเสนอผลการขับเคลื่อนงาน 1 ปีที่ผ่านมา โดย: นายรวิศุทธ์ คณิตกุลเศรษฐ์ รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย

โดยการเข้าร่วมในครั้งนี้ เป็นการนำความรู้มาประยุกต์ใช้และถ่ายทอดให้กับบุคลากรและนักศึกษา ได้ตระหนักเรื่องของความปลอดภัยต่อไป

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น