“เฮอร์บาไลฟ์ครองแชมป์โปรตีนเชค อันดับ 1 จากยูโรมอนิเตอร์”

23 เมษายน 2568 – เฮอร์บาไลฟ์ ผู้นำด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีระดับโลก ได้รับการจัดอันดับให้เป็น แบรนด์โปรตีนเชคอันดับ 1 ของโลก1, #1 weight management and well-being brand in the world2, และ #1 active and lifestyle nutrition brand in the world3 โดย Euromonitor หนึ่งในบริษัทวิจัยการตลาดเชิงกลยุทธ์ชั้นนำของโลก ซึ่งการจัดอันดับ #1 เหล่านี้อ้างอิงจากข้อมูลของ Euromonitor และผลประกอบการทางธุรกิจของ เฮอร์บาไลฟ์

นายอธิปพงศ์ ผดุงเกียรติวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เฮอร์บาไลฟ์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “เรารู้สึกภาคภูมิใจกับการได้รับการยอมรับในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความมุ่งมั่นของ เฮอร์บาไลฟ์ ในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัย พร้อมรสชาติอร่อยและผ่านการรับรองทางวิทยาศาสตร์ ในฐานะบริษัทสุขภาพชั้นนำระดับโลก เราทุ่มเทในการส่งเสริมสุขภาพของผู้คนและชุมชน ด้วยผลิตภัณฑ์โภชนาการคุณภาพสูงและการสนับสนุนโดยตรงจากผู้จำหน่ายของเรา”

ในประเทศไทย เฮอร์บาไลฟ์ ยังได้รับรางวัล “ผลิตภัณฑ์และบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2024” สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารเสริมประเภทโปรตีน จากนิตยสาร Business+4 และการรับรองสัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice)5 สัญลักษณ์ “อาหารรักษ์หัวใจ”6 ซึ่งการรับรองเหล่านี้ได้ตอกย้ำถึงผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพของเฮอร์บาไลฟ์

*Source:

1 แหล่งที่มา: Euromonitor; CH2025ed, โปรตีนเชคในหมวดโปรตีนชนิดผงสำหรับการกีฬา, เครื่องดื่มโปรตีนพร้อมดื่มสำหรับการกีฬา, เครื่องดื่มทดแทนมื้ออาหาร, เครื่องดื่มเสริมโภชนาการ และผลิตภัณฑ์เสริมโปรตีน; รวม % ส่วนแบ่งตลาด RSP จาก GBO สำหรับปี 2024.

2 Source: Euromonitor; CH2025ed, weight management & wellbeing definition; combined % RSP share GBO for 2024.

3 Source: Euromonitor; CH2025ed, active & lifestyle nutrition as weight management & wellbeing,

sports nutrition and vitamins & dietary supplements definitions; combined % RSP share GBO for 2024.

4นิตยสาร Business+ ในเครือบริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดมอบรางวัล รางวัลสินค้าและบริการยอดเยี่ยมแห่งปี 2567 ที่ผ่านการวิจัยและวิเคราะห์จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผ่านการโหวตคัดเลือกจากผู้บริโภค โดยสุดยอดสินค้าแห่งปี 2567 ครั้งนี้ รวม 29 รางวัล ใน 10 กลุ่มประเภทสินค้าและบริการ

5สัญลักษณ์โภชนาการ “ทางเลือกสุขภาพ” (Healthier Choice) เป็นสัญลักษณ์ที่แสดงว่าผลิตภัณฑ์อาหารนั้นได้ผ่านเกณฑ์การพิจารณาแล้วว่า มีปริมาณน้ำตาล ไขมัน และโซเดียมที่เหมาะสม จากมูลนิธิส่งเสริมโภชนาการในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

6สัญลักษณ์อาหารรักษ์หัวใจเป็นตราสัญลักษณ์ของโครงการอาหารไทยหัวใจดี (Thai Food Good Heart) ที่ให้การรับรองกับ ผลิตภัณฑ์อาหารที่ผ่านเกณฑ์ โดยเน้นลดหวาน มัน เค็มและมี ใยอาหารสูง จากมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย