ทรู– ปภ. ประสบความสำเร็จทดสอบระบบเตือนภัย “Cell Broadcast”

พร้อมขยายทดสอบสู่ระดับกลาง 7 พ.ค. และระดับใหญ่ 13 พ.ค.

ตื่นตัว แต่ไม่ตื่นตูม! ลูกค้าทรู ดีแทค เตรียมพร้อมเพื่อความปลอดภัยทุกคน

ทรู คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสบความสำเร็จในการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัยแบบเซลล์บรอดแคสต์ (Cell Broadcast Service) เต็มรูปแบบระดับเล็กเป็นครั้งแรกของประเทศไทย โดยครอบคลุมพื้นที่ทดสอบ 5 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดสงขลา และ กรุงเทพฯ ที่ อาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร A, B) สร้างมิติใหม่ด้านความปลอดภัยที่พร้อมในการส่งข้อความแจ้งเตือนภัยไปยังโทรศัพท์มือถือของประชาชนคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติในพื้นที่ประสบภัยโดยตรงในทันที

ความพิเศษของระบบ Cell Broadcast คือ ความสามารถในการส่งข้อความและเสียงแจ้งเตือนภัยไปยังมือถือทุกเครื่องในพื้นที่เสี่ยงได้พร้อมกันในทันที โดยไม่จำเป็นต้องระบุหมายเลขที่อยู่ในพื้นที่ต้องการแจ้งภัย และไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่มเติม ระบบนี้สามารถทำงานได้กับทั้งมือถือระบบ Android และ iOS บนเครือข่าย 4G หรือ 5G

นายภาสกร บุญญลักษม์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า “จากการทดสอบร่วมกับทรู คอร์ปอเรชั่น เราพบว่าระบบ Cell Broadcast มีประสิทธิภาพสูง แม่นยำ สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังมือถือทุกเครื่องในพื้นที่เฉพาะเจาะจงได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดด้านปริมาณการส่ง ซึ่งเหนือกว่าระบบการส่ง SMS แบบเดิม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างรวดเร็ว ทำให้สามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย”

ADVERTISMENT

ปภ. เป็นหน่วยงานหลักด้านความปลอดภัยของประชาชน มุ่งป้องกันภัยก่อนเกิดเหตุและช่วยเหลือเมื่อเกิดภัย มีการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน จัดการภัยพิบัติอย่างเป็นระบบ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน

จุดเปลี่ยนสำคัญในการป้องกันภัยพิบัติของไทย

ADVERTISMENT

นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ความสำเร็จในการทดสอบระบบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ระดับเล็กร่วมกับ ปภ. ครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยในการยกระดับระบบเตือนภัยให้ทัดเทียมนานาชาติ โดยเฉพาะในยุคที่ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความถี่และความรุนแรงเพิ่มขึ้น ซึ่งเราพร้อมให้ความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทำงานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างใกล้ชิด เราให้ความสำคัญกับการดูแลลูกค้าในทุกสถานการณ์ ทั้งการป้องกัน เตรียมความพร้อมและดูแลในช่วงเกิดภัยพิบัติ โดย ทรู คอร์ปอเรชั่น เป็นรายแรกที่ได้เร่งติดตั้งระบบ CBS ครบทุกสถานีฐาน 4G และ 5G ทั่วประเทศเป็นที่เรียบร้อย ทำให้พร้อมทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามระเบียบปฏิบัติประจำที่ทุกหน่วยงานกำหนดร่วมกัน”

การทดสอบครั้งแรกในวันที่ 2 พ.ค. ได้ดำเนินการใน 5 พื้นที่พร้อมกัน ได้แก่

ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดสงขลา อาคารศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคาร A, B) กรุงเทพฯ

แผนการทดสอบต่อเนื่องครอบคลุมทั่วประเทศ

ความสำเร็จในการทดสอบระดับเล็กนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้น ทรู คอร์ปอเรชั่น และ ปภ. ได้วางแผนการทดสอบระบบต่อเนื่องอีก 2 ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ 2: การทดสอบระดับกลาง (ระดับอำเภอ) – วันที่ 7 พ.ค. 68 เวลา 13.00 น.

อำเภอเมืองลำปาง อำเภอเมืองนครราชสีมา อำเภอเมืองนครสวรรค์ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

ครั้งที่ 3: การทดสอบระดับใหญ่ (ระดับจังหวัด) – วันที่ 13 พ.ค. 68 เวลา 13.00 น.

จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดอุดรธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช กรุงเทพมหานคร

สำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทดสอบ จะได้รับข้อความพร้อมเสียงเตือนภัยบนหน้าจอมือถือ ดังนี้

ภาษาไทย: “ทดสอบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast จากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) โปรดอย่าตื่นตระหนก”

ภาษาอังกฤษ: “This is test message from Department of Disaster Prevention and Mitigation (DDPM) No action required”

ระบบแจ้งเตือนภัย Cell Broadcast ของทรู คอร์ปอเรชั่น ทำงานได้แล้วบนโทรศัพท์ทุกรุ่นที่ใช้ 4G หรือ 5G โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันเพิ่ม โดยรองรับมือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Android 11 ขึ้นไป และ iPhone ที่ติดตั้ง iOS 18 ขึ้นไป สำหรับผู้ใช้ iPhone สามารถเปิดรับการแจ้งเตือนได้ที่ เมนูการตั้งค่า > การแจ้งเตือน > เลือกเปิด Amber Alerts และ Emergency Alerts หากใช้ Apple Watch ข้อความแจ้งเตือนก็จะปรากฏบนหน้าจอนาฬิกาด้วย

“นี่คือก้าวสำคัญของการยกระดับความปลอดภัยให้ประชาชนและนักท่องเที่ยว ด้วยระบบที่มีความแม่นยำสูง สามารถกำหนดพื้นที่แจ้งเตือนได้ตั้งแต่ระดับพื้นที่เฉพาะจุด ไปจนถึงระดับจังหวัด ระดับภาค หรือครอบคลุมทั้งประเทศ ทำให้การแจ้งเตือนภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด เราพร้อมเดินหน้าขยายการทดสอบให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมเปิดใช้งานจริงในอนาคตอันใกล้” นายจักรกฤษณ์ กล่าวในที่สุด