“Cocolove (โคโคเลิฟ)” เปิดตัวแคมเปญ Love yourself , Drink for your health

“Cocolove (โคโคเลิฟ)” เขย่าตลาดเพื่อคนรักสุขภาพครั้งใหญ่ เปิดตัวแคมเปญ Love yourself , Drink for your health รณรงค์ให้คนไทยดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % “เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง”

“Cocolove (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ เขย่าตลาดเพื่อคนรักสุขภาพครั้งใหญ่ เดินหน้ารุกกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เปิดตัวแคมเปญ Love yourself , Drink for your health รณรงค์ให้คนไทยดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % “เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง” พร้อมแท็คทีมแบรนด์แอมบาสเดอร์ “เบลล่า ราณี” นางเอกซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศและเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง สื่อสารสร้างการรับรู้-เสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ ตอบโจทย์กลุ่มผู้บริโภคในทุกเจน ผ่านสื่อทุกแพลตฟอร์ม

บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา จันทร์ฉาย ประธานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร, คุณเบจญรัตน์ พ่อค้า กรรมการบริหาร, คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ ทีมบริหารและเจ้าของแบรนด์ “Cocolove (โคโคเลิฟ)” น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่น้ำตาล พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ เปิดตัวแคมเปญ Love yourself , Drink for your health รณรงค์ให้คนไทยดื่มนํ้ามะพร้าวแท้ 100 % เพื่อสุขภาพที่ดีและแข็งแรง ภายใต้ #hastag #LoveYourSelfDrinkForYourHealth สื่อสารสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้คนไทยและคนทั่วโลก ให้กลับมารักตัวเอง รักในการดูแลตัวเอง และรักสุขภาพตัวเอง เพราะหลังจากยุคโควิด-19 ที่ผ่านพ้นไปประชาคมโลกได้เห็นถึงสภาวการณ์ที่ร่างกายและสุขภาพที่อ่อนแอลง อันเนื่องมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคที่เน้นรสชาติมากกว่าสุขภาพ แบรนด์ Cocolove น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่น้ำตาล พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ จึงมองเห็นถึงความสำคัญของสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภคเป็นสำคัญ

ADVERTISMENT

โดยแคมเปญ Love yourself , Drink for your health จะมุ่งเน้นการสื่อสารผ่านช่องทาง social media ผ่าน Platform Online ต่างๆ ได้แก่ TikTok, Instagram, Facebook และ X Twitter ซึ่งปัจจุบันถือเป็นช่องทางหลักในการสื่อสารไปยังกลุ่มผู้บริโภคในทุก Generation และช่องทาง Offline เช่น TVC . Out of Home Media, Sponsorship และกิจกรรม อีเว้นท์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย โดยรูปแบบการสื่อสาร จะมุ่งเน้นในเรื่องคุณประโยชน์ของการดื่ม Cocolove น้ำมะพร้าวแท้ 100% เพื่อสุขภาพ โดยมีแบรนด์แอมบาสเดอร์ของแบรนด์ Cocolove “เบลล่า ราณี” นักแสดงซุปเปอร์สตาร์ ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ พร้อมกับกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์ ที่จะเป็นตัวแทนแบรนด์ ในการสื่อสารเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคในทุกเจน ทั้ง GenX. GenY, GenZ และ Gen Alpha ตลอดทั้งปี

และนอกจากความพิเศษของกิจกรรมเปิดตัวแคมเปญ Love yourself , Drink for your health จะได้ร่วมสนุกไปกับนางเอกซุปเปอร์สตาร์ เบลล่า ราณี แบรนด์แอมบาสเดอร์แล้ว ยังมีแขกรับเชิญสุดเซอร์ไพรส์อย่าง มิว-ศุภศิษฏ์ นักร้องนักแสดงชื่อดังขวัญใจคนรุ่นใหม่ ที่จะมาร่วมมอบความสุข และเสิร์ฟโปรโมชั่นสุดพิเศษให้กับกลุ่มลูกค้า Cocolove น้ำมะพร้าวแท้ 100% ณ ลานกิจกรรม หน้าห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ราชดำริ โดยเฉพาะอีกด้วย

ADVERTISMENT

คุณอาชวิน โรจนชัยชนินทร กรรมการผู้จัดการ เผยว่า “เทรนด์การบริโภคเครื่องดื่มของคนไทยเปลี่ยนไป จากเมื่อก่อนผู้บริโภคจะเน้นความหวานเป็นหลัก แต่หลังจากโควิด19 ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับการเลือกทานเพื่อสุขภาพมากขึ้น น้ำมะพร้าวโคโคเลิฟ ซึ่งเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ จึงได้จัดแคมเปญ Love yourself , Drink for your health เพื่อรณรงค์ให้คนไทยกลับมารักตัวเอง รักในการดูแลตัวเอง และรักสุขภาพตัวเอง เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า การดื่มน้ำมะพร้าวมีประโยชน์ต่อร่างกายและ ดีต่อสุขภาพมากๆ โดยแคมเปญนี้จะสร้างกระแสผ่าน #LoveYourSelfDrinkForYourHealth เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของแบรนด์และคุณประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าวแท้ 100% ให้คนไทยและคนทั่วโลกได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกบริโภคเพื่อสุขภาพ”

นอกจากนั้น แบรนด์ Cocolove (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ยังเดินหน้าสื่อสารสร้างการรับรู้-เสริมความแข็งแกร่งแบรนด์ ผ่านแบรนด์แอมบาสเดอร์ “เบลล่า ราณี” นางเอกซุปเปอร์สตาร์ขวัญใจคนไทยทั้งประเทศ ซึ่งได้รับการยอมรับ

“โคโคเลิฟ รู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ได้คุณเบลล่า-ราณี มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับแบรนด์ในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์ ซึ่งนอกจากจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสื่อสารคุณประโยชน์ของการดื่มน้ำมะพร้าวแท้100 % ที่ดีต่อสุขภาพ ให้กับผู้บริโภคแล้ว คุณเบลล่ายังมีผลต่อความมั่นใจให้กับเหล่าบรรดาร้านค้า ห้างสรรพสินค้าต่างๆ ที่จะตัดสินใจนำผลิตภัณฑ์ของเราไปจัดจำหน่ายอีกด้วย ซึ่งตอนนี้นอกจากตลาดในประเทศไทยที่ได้รับการยอมรับในเรื่องของคุณภาพ และรสชาติแล้ว ในกลุ่มตลาดเอเซีย เช่น สิงค์โปร์ มาเลเซีย ญี่ปุ่น ฯลฯ และตลาดยุโรป ก็ให้การยอมรับในรสชาติและคุณภาพของน้ำมะพร้าวแท้ 100% โคโคเลิฟ และหลังจาก 1-2 ปี ที่ผ่านมาที่เรามุ่งเน้นการวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ให้ครอบคลุมทุกช่องทางแล้ว เรามีแผนที่จะเริ่มการส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศเพื่อให้คนทั่วโลกซึ่งชื่นชอบน้ำมะพร้าวของไทยอยู่แล้ว ได้ดื่มน้ำมะพร้าวแท้100% ที่อร่อยและมีประโยชน์ต่อร่างกาย ทั้งยังช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้กับสวนมะพร้าวของไทยอีกด้วย”

สำหรับ Cocolove (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% ไม่ใส่น้ำตาล พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ ก่อตั้งขึ้นจากความตั้งใจอย่างจริงใจของคณะผู้ก่อตั้งและทีมฝ่ายบริหาร บริษัท ยูนิคอร์น คอนซูมเมอร์ กรุ๊ป จำกัด ที่ต้องการมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพ ดีต่อร่างกายและเป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภคทั้งคนไทยและทั่วโลก ด้วยกรรมวิธีการผลิต ที่เริ่มต้นจากการคัดเลือกวัตถุดิบจากสวนมะพร้าวที่ได้ทำพันธสัญญาผูกพัน หรือ Contact Farming ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกมะพร้าวที่ดีที่สุด ภายใต้ขั้นตอนการผลิตแบบ UHT และการบรรจุภัณท์ในระบบสุญญากาศแบบปิด หรือ Aseptic จึงได้เป็น cocolove น้ำมะพร้าวแท้ 100% ที่มีความหอม กลมกล่อม อร่อย เหมือนดื่มมะพร้าวแท้จากลูก ไม่เติมน้ำตาล ไม่ใส่วัตถุกันเสีย และไม่เจือสีสังเคราะห์ ปราศจากไขมัน-คอเลสเตอรอล และเป็นแหล่งของโพแทสเซียมและแมกนีเซียม เรียกว่าเป็น น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพ อย่างแท้จริง

ดร.ณราทิพย์ อร่ามวัฒนานนท์ ประธานกรรมการบริหาร เผยทิ้งท้ายว่า “จุดเริ่มต้นของโคโคเลิฟคืออยากที่จะมอบความรัก ความใส่ใจให้กับคนที่เรารัก ซึ่งก็คือน้ำมะพร้าวที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย โคโคเลิฟเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% ที่เราได้คัดสรรจากแหล่งวัตถุดิบสวนมะพร้าวที่ดีที่สุด ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐาน ไม่ใส่น้ำตาล ไม่เจือสี หรือ วัตถุกันเสียใดๆ ผู้บริโภคจะได้รับประทานน้ำมะพร้าวที่มีความหอม กลมกล่อม อร่อย ปราศจากไขมัน คอเลสเตอรอล และเป็นแหล่งของโพแทสเซียมและแมกนีเซียม เพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยค่ะว่าโคโคเลิฟเป็นนำมะพร้าวแท้ 100% ที่ดื่มแล้วอร่อยสดชื่นและดีต่อสุขภาพด้วย”

พบกับผลิตภัณฑ์ Cocolove (โคโคเลิฟ) น้ำมะพร้าวแท้ 100% พร้อมดื่มเพื่อสุขภาพและโปรโมชั่นสุดพิเศษ ได้ที่ Big C, Lotus’s, Foodland, Villa Market, Thaifoods Fresh Market, Gourmet Market, Watsons, Max Mart, Tops, Tops daily, Jiffy, Lawson108 ร้านค้าปลีก-ค้าส่งชั้นนำทั่วประเทศ หรือสอบถามติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FB/IG/Tiktok : Cocolove_thailand