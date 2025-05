ไอคอนคราฟต์ ชวนจุดประกายนักสู้ในตัวคุณ

ไอคอนคราฟต์ ชวนจุดประกายนักสู้ในตัวคุณกับงาน ICONCRAFT Co-Create ภายใต้แคมเปญ “ICONCRAFT X BUAKAW X ARTSTORY” ชมเรื่องเล่าเบื้องหลังชีวิต “บัวขาว บัญชาเมฆ” ผ่านงานศิลป์ของศิลปินออทิสติก และช็อปสินค้าสุดสร้างสรรค์ในโซน Made by Beautiful People

ไอคอนคราฟต์ (ICONCRAFT) พื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ แหล่งรวมงานคราฟต์สร้างสรรค์จากช่างฝีมือไทยที่ใหญ่ที่สุด ร่วมเชิดชูนักสู้ไทยและสนับสนุนการสู้เพื่อสังคมไปด้วยกัน ผ่านโครงการ ICONCRAFT Co-Create ชวนสองแบรนด์เลือดนักสู้ “BUAKAW” ของ บัวขาว บัญชาเมฆ และ “ARTSTORY by Autistic Thai” มูลนิธิออทิสติกแห่งประเทศไทย มาสร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษ “FIGHT TOGETHER” ภายในโซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 พร้อมจัดกิจกรรมเสริมแรงบันดาลใจ “From Heart to Art จากความทรงจำ สู่จินตนาการ” ให้คนไทยและชาวต่างชาติจากทั่วโลกได้สัมผัสเสน่ห์ของศิลปะการต่อสู้แบบไทยผ่านเรื่องเล่าของนักมวยชื่อดัง และประทับใจกับการสู้เพื่อสังคมของพวกเขา

สำหรับคอลเลคชัน “FIGHT TOGETHER” จัดขึ้นภายใต้แคมเปญใหญ่ “The Craft of Sharing” โดยตั้งใจนำเสนอแง่มุมของการให้และแบ่งปัน จากเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจของ บัวขาว บัญชาเมฆ นักมวยผู้เผยแพร่และถ่ายทอดศิลปะการต่อสู้ประจำชาติอย่างมวยไทย ซึ่งไม่เพียงสร้างชื่อเสียงให้กับตนเองและประเทศด้วยความสำเร็จบนสังเวียนจนได้ฉายา “King of Muaythai” บัวขาวยังเป็นยอดนักชกต้นแบบของเหล่านักมวยรุ่นใหม่ที่ต่อยอดอาชีพสู่การสนับสนุนสังคมและวงการมวยไทย ด้วยการก่อตั้งค่ายมวยบัญชาเมฆ และวิทยาลัยเทคโนโลยีการกีฬาบัญชาเมฆ ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ทักษะแม่ไม้มวยไทย ทั้งยังเปิดบัวขาว วิลเลจ ส่งเสริมการเรียนรู้วิถีชีวิตความเป็นไทย รวมถึงเปิด บริษัท บัวขาว แกลลอรี่ จำกัด ปั้นแบรนด์ “BUAKAW” สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์มวยไทย เสื้อผ้ากีฬา และไลฟ์สไตล์แฟชั่น ที่ได้แรงบันดาลใจจากมวยไทยออกมาจำหน่ายเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปจัดสรรเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักมวยรุ่นใหม่ ให้พวกเขาได้เรียนต่อในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพหลังจากเลิกเป็นนักมวยแล้ว

บัวขาว บัญชาเมฆ ยอดนักชกชาวไทย เผยว่า “ผมตั้งใจทำแบรนด์ BUAKAW ให้สะท้อนถึงความเป็นไทย เป็นสัญลักษณ์ของศิลปะไทย โดยต่อยอดจากการที่คนรู้จักเราในฐานะนักมวย เลยสร้างสรรค์ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์มวย เช่น นวม กางเกง และอุปกรณ์มวยไทย นอกจากนี้ยังขยายไปสู่แฟชั่นไลฟ์สไตล์อย่างเสื้อ กระเป๋า หมวก เพื่อให้สวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน และทําให้คนรู้จักแบรนด์ของเราอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนและสังคม เพราะทุกขั้นตอนการผลิตเราทำโดยคนไทยทั้งหมด สำหรับคอลเลกชัน FIGHT TOGETHER น่าสนใจตรงที่เป็นการนำท่าศิลปะแม่ไม่มวย ซึ่งผมเป็นแบบเอง มาผสมผสานกับผลงานศิลปะโดยศิลปินออทิสติก และนำไปสร้างสรรค์เป็นหลากหลายสินค้าทำให้มีสีสันและลวดลายที่เก๋ไก๋ แตกต่างจากที่เคยมีมา รับรองว่าใช้แล้วเท่แน่นอน อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการสร้างงานและสร้างรายได้ให้กับน้อง ๆ ออทิสติกไทยด้วย”

ด้าน วรัท จันทยานนท์ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ ARTSTORY by Autistic Thai กล่าวถึงความร่วมมือครั้งนี้ว่า “แรกเริ่มแบรนด์ ARTSTORY by Autistic Thai เกิดมาจากห้องศิลปะในมูลนิธิออทิสติกไทย โดยนำผลงานศิลปะที่น้อง ๆ ถนัดในหลาย ๆ แขนงมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้เด็กออทิสติกไทยมีรายได้และภาคภูมิใจในความสามารถของตนเอง พอได้มาร่วมโครงการ ICONCRAFT Co-Create กับทางบัวขาว แกลลอรี่ น้อง ๆ ดีใจมากที่ได้ทำงานร่วมกับคุณบัวขาว เพราะเป็นนักมวยชื่อดังที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ และทุกคนก็เคยดูผลงานของคุณบัวขาวมามากมาย โดยคอนเซ็ปต์ในการออกแบบครั้งนี้เป็นการเห็นพ้องต้องกันของ ARTSTORY by Autistic Thai และบัวขาว แกลลอรี่ ที่อยากนำศิลปะทั้งสองด้านมาผสมผสานกันให้ออกมาเป็นผลงานรูปแบบใหม่ ซึ่งน้อง ๆ ศิลปินของเราได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะแนวแอบสแตรกต์ แล้วนำมารวมเข้ากับท่าแม่ไม้มวยไทย จนได้ภาพต้นแบบ เพื่อนำไปต่อยอดอยู่บนผลิตภัณฑ์หลากหลาย ทั้งเสื้อ หมวก กระเป๋า เสื้อฮาวาย ผ้าพันคอ”

แคมเปญในครั้งนี้ เป็นการทำงานระหว่าง ICONCRAFT x BUAKAW X ARTSTORY ในโครงการ ICONCRAFT Co-Create สร้างสรรค์คอลเลกชันพิเศษ “FIGHT TOGETHER” นำเรื่องราวแห่งจินตนาการมาถ่ายทอดผ่านสินค้าไลฟ์สไตล์ ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอผลงานศิลปะของเด็กออทิสติกสู่สายตาคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติ เพื่อสร้างอาชีพ ความภาคภูมิใจในตนเอง และมอบความเท่าเทียมให้กับเด็กออทิสติกไทย โดยออกแบบเป็นหลากหลายสินค้าน่าใช้ อาทิ เสื้อฮาวาย กระเป๋าผ้า กระบอกน้ำ ผ้าพันคอ ฯลฯ และเปิด Pop-Up Shop ให้เลือกชมเลือกซื้อที่โซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤษภาคม 2568

นอกจากคอลเลกชันพิเศษแล้ว ยังมีกิจกรรม “From Heart to Art จากความทรงจำ สู่จินตนาการ” ในวันอาทิตย์ที่ 11 พฤษภาคม 2568 ซึ่งบัวขาวและศิลปินออทิสติกได้ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานศิลปะที่มีชิ้นเดียวในโลก โดยนักมวยคนดังบอกเล่าเรื่องราวจากความทรงจำในวัยเด็กที่หล่อหลอมให้เขากลายเป็นนักมวยชื่อดังระดับโลกดังเช่นทุกวันนี้ ทั้งการฝึกซ้อม การขึ้นสังเวียน และการคว้าแชมป์ ที่ยังคงประทับอยู่ในความทรงจำ ให้ผู้ร่วมงานและน้อง ๆ ศิลปินออทิสติกไทยได้ฟัง จากนั้นศิลปินได้ถ่ายทอดเรื่องราวที่ได้ยินออกมาเป็นภาพวาดตามจินตนาการ สะท้อนถึงการ “FIGHT TOGETHER” ที่แม้จะสื่อสารคนละแบบ แต่มีหัวใจที่คล้ายกัน ก่อนที่บัวขาวจะเซ็นลายเซ็นลงบนผลงานศิลปะทั้งหมด และนำไปจัดแสดงให้ทุกคนได้ชื่นชม ณ โซน Made by Beautiful People ของ ICONCRAFT ชั้น 4 ไอคอนสยาม พร้อมเปิดโอกาสให้ผู้สนใจร่วมสนับสนุนการให้ ด้วยการร่วมบริจาคและรับผลงานกลับบ้าน โดยรายได้จากการบริจาคจะมอบให้มูลนิธิออทิสติกไทยทั้งหมด โดยไม่หักค่าใช้จ่าย

นอกจากนี้เพื่อตอบแทนทุกการแบ่งปันและเติมสีสันให้กับแคมเปญ “The Craft of Sharing” ไอคอนคราฟต์ยังได้ร่วมกับ Stay Studio เซลฟี่สตูดิโอสไตล์เกาหลียอดฮิต มอบประสบการณ์การถ่ายภาพผ่านกล้องมืออาชีพและแสงเซ็ตระดับสตูดิโอ ให้ทุกคนได้ร่วมสนุกในธีมพิเศษ “FIGHT TOGETHER” เพียงช็อปสินค้าจากไอคอนสยามครบ 500 บาท หรือเลือกช็อปจากไอคอนคราฟต์ครบ 300 บาท รับสิทธิ์ถ่ายภาพที่ POP-UP Selfie Studio ของ Stay Studio ทันที 1 สิทธิ์/ใบเสร็จ พร้อมรับไฟล์ดิจิทัลและรูปถ่ายสุดประทับใจกลับบ้าน ฟรี! ระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2568 เวลา 11.00 – 20.30 น. ที่ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม

พิเศษ สำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าต่างชาติ ที่ซื้อสินค้าในงาน ICONCRAFT Co Create รวมถึงซื้อสินค้าจากไอคอนคราฟต์ ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 3 มิถุนายน 2568 รับโปรโมชั่นสุดคุ้มกับแคมเปญ “The Craft of Sharing” ทันที เพียงมียอดซื้อครบตามที่กำหนด แลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จแบบจุใจ โดยซื้อครบ 1,500 บาท/ใบเสร็จ แลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 100 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่า 200 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) และซื้อครบ 5,000 บาท/ใบเสร็จ แลกรับส่วนลดท้ายใบเสร็จมูลค่า 400 บาท (สำหรับการซื้อสินค้าครั้งต่อไป มูลค่า 800 บาทขึ้นไป/ใบเสร็จ) และหากซื้อครบ 8,000 บาท/ใบเสร็จ รับกระเป๋าเดินทางพับได้ ICONCRAFT X Art story มูลค่า 990 บาท ฟรี!

มาจุดประกายนักสู้ในตัวคุณ ด้วยการสนับสนุนการสู้เพื่อชุมชนและสังคมผ่านการอุดหนุนคอลเลกชันแสนเก๋ ICONCRAFT Co-Create: BUAKAW X ARTSTORY ได้ที่โซน Made by Beautiful People ไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม ตั้งแต่วันที่ 1- 25 พฤษภาคมนี้ ติดตามความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook: ICONCRAFT

