เปิดตัว NJOY นิตยสารแจกฟรี พร้อมส่งพลังบวก และ ความสุขใจให้ทุกคน ที่

ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น กว่า 5,000 สาขา

เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้ว NJOY นิตยสารนัองใหม่ บริหารโดย ซีพี ออลล์ ที่จะมาส่งพลังบวก และความสุขใจ เต็มไปด้วยเนื้อหาที่ อ่านง่าย สนุก และมีประโยชน์ แจกฟรี ทุกวันที่ 5 ของเดือน ณ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น 5,092 สาขา ในพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล

NJOY นำเสนอเรื่องราวที่สนุก เพื่อเติมเต็มความสุขให้กับลูกค้าทุกเพศทุกวัย ภายในเล่ม แฝงด้วยข้อคิดและมุมมองดีๆ จากประสบการณ์ของคนดัง, บทความสั้นๆ เกี่ยวกับการดูแล สุขภาพกายและใจ, เคล็ดลับการบริหารการเงิน เพื่อช่วยให้ผู้อ่านใช้ชีวิตอย่างงอกงาม, แนะนำเมนูอาหารที่ทำได้ง่ายๆ วัตถุดิบจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น และยังมีเกมให้ตอบคำถามชิงรางวัลสนุกๆ ให้ได้ร่วมลุ้นอีกด้วย ตามคอนเซ็ปต์ NJOY – The New Joy For You