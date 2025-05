สวนสุนันทา ร่วมเวทีภาคีสัมพันธ์ “สร้าง เสริม สุข”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2568 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นางสาวอัญชลี กันจู หัวหน้าฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมเวทีภาคีสัมพันธ์ประจำภาคกลาง และรัตนโกสินทร์ ภายใต้โครงการ “สร้าง เสริม สุข” มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ จัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมมานิจชุมสาย อาคารสำนักงานอธิการบดีช้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏาจันทรเกษม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธงชัย เหลืองทอง รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและสิทธิประโยชน์ เป็นปประธาน

โดยในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ เป็นการนำเสนอการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง เสริม สุข มหาวิทยาลัยราชภัฏไปสู่สังคมสุขภาวะ อาทิ การให้บริการให้คำปรึกษาด้านจิตวิทยาแก่ผู้มารับบริการ การให้บริการการออกกำลังกายด้านสุขภาพ การจัดหาทุนการศึกษาแก่นักเรียนและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย การจัดกิจกรรมจัดหางานเพื่อเกิดการจ้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ และกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการเงิน และสุขภาพจิตใจ ด้วย

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs).

เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601357