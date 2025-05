วัน แบงค็อก เปิดแคมเปญ “ONE’s Perfect Pair” จุดหมายใหม่สายกิน

บนโลกของคนเมืองที่เต็มไปด้วยจังหวะชีวิตอันเร่งรีบและตัวเลือกมากมายคำถามว่า“วันนี้กินอะไรดี?” กลายเป็นมากกว่าแค่เรื่องของมื้ออาหาร แต่คือสีสันของชีวิตประจำวันที่สร้างความสุขเล็กๆ ให้ทุกมื้ออาหาร ล่าสุด วัน แบงค็อก ศูนย์กลางไลฟ์สไตล์ระดับโลกใจกลางกรุงเทพฯ ขอนำเสนอประสบการณ์ใหม่ให้กับสายกินและคนรักอาหารทุกสไตล์ ผ่านแคมเปญ “ONE’s Perfect Pair – The Ultimate Food Pairing Destination” ที่จะเปลี่ยนทุกมื้อให้ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ได้อย่างน่าจดจำ

พลินี คงชาญศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายรีเทล โครงการวันแบงค็อก กล่าวว่า “ที่ วัน แบงค็อก เราไม่ได้แค่รวบรวมร้านอาหารดีๆ ไว้ด้วยกัน แต่เราเชื่อว่าการกินคือการสำรวจที่ไร้พรมแดน ONE’s Perfect Pair จึงเป็นแคมเปญที่ไม่ได้นำเสนอเพียงแค่ร้านอาหารชั้นเลิศ แต่คือการสร้างประสบการณ์การกินที่สนุก อิสระ และสร้างสรรค์ ให้ทุกคนได้จับคู่รสชาติอาหารที่ใช่จากหลากหลายสไตล์ได้อย่างไม่มีข้อจำกัด เราอยากให้ วัน แบงค็อก เป็นพื้นที่แห่งรสชาติความอร่อยที่ตอบโจทย์ทุกคนได้ ไม่ว่าจะเป็น การพบปะสังสรรค์กับเพื่อน กับครอบครัว หรือเดทกับคนรัก ให้ทุกคนได้สนุกกับการจับคู่รสชาติที่ใช่ในแบบของตัวเอง ไม่ว่าจะเป็นของคาวกับของหวาน อาหารจานหลักกับเครื่องดื่ม หรือการจับคู่เมนูใหม่ๆ ที่ดูไม่น่าเข้ากันแต่กลับลงตัวอย่างน่าเหลือเชื่อ”

สำหรับ ONE’s Perfect Pair – The Ultimate Food Pairing Destination ถูกออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด Food Loop ที่รวบรวมร้านอาหารชื่อดังเอาไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ร้านสตรีทฟู้ด, คาเฟ่ดีไซน์จัดจ้าน, คอมฟอร์ตฟู้ด (Comfort Food) ที่เป็นความสุขทุกครั้งเมื่อได้ลิ้มรส หรือร้านไฟน์ไดนิ่ง (Fine Dining) ระดับพรีเมียม ซึ่งรวบรวมอยู่ที่ วัน แบงค็อก เวทีของเหล่านักชิมตัวจริงที่ต้องการจับคู่รสชาติจากหลากหลายร้านตามสไตล์ของตัวเอง

โดย วัน แบงค็อก ได้คัดสรรร้านอร่อยมาอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหล่านักชิมได้ลิ้มรสและจับคู่กัน อาทิ ZAOZEN (ซาวเส้น) ความอร่อยสไตล์อีสานที่มาในคอนเซ็ปต์ Isan Artisan Noodle Bar วัฒนธรรมการกินเมนูเส้นแซ่บๆ ที่ทำสดใหม่, BIANCA (บิอันก้า) ร้านอาหารอิตาเลียนแสนอบอุ่นที่เสิร์ฟเมนูคลาสสิกสไตล์โฮมเมดด้วยวัตถุดิบนำเข้าคุณภาพ สดใหม่ทุกจาน, THE COFFEE HOUSE BY DOITUNG (เดอะ คอฟฟี่ เฮ้าส์ บาย ดอยตุง) นำเสนอประสบการณ์คาเฟ่สไตล์อังกฤษคลาสสิก ถ่ายทอดเรื่องราวกาแฟไทยผ่านเมล็ดพันธุ์คุณภาพจากเกษตรกรผู้เชี่ยวชาญ, XIAO FUWANG (เสี่ยว ฟู่ หวาง) ร้านฮอทพอทจีนสไตล์โมเดิร์น เสิร์ฟน้ำซุปเข้มข้นและวัตถุดิบพรีเมียมในราคาย่อมเยา พร้อมน้ำจิ้มสูตรพิเศษหลายชนิด, JIAN CHA (เจี้ยนชา) ร้านชาสไตล์จีนที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพจากทั่วโลก เสิร์ฟประสบการณ์การดื่มชาที่เหนือระดับในทุกแก้ว,

HAKATA TEMPURA YAMAYA (ฮากาตะ เทมปุระ ยามะยะ) ร้านเทมปุระสไตล์ฮากาตะที่เน้นรสชาติและคุณภาพวัตถุดิบ, MOLLY TEA (มอลลี่ ที) เครื่องดื่มชาตะวันออกจากเซินเจิ้นที่ได้แรงบันดาลใจจากดอกมะลิและดอกไม้สีขาว, % ARABICA (อะราบิกา) แบรนด์กาแฟสัญชาติญี่ปุ่นที่คัดสรรเมล็ดกาแฟคุณภาพสูง เพื่อมอบประสบการณ์กาแฟที่เหนือกว่า, SARNIES (ซาร์นี่ส์) กาแฟสเปเชียลตี้สูตรเฉพาะและเบเกอรี่อบสดใหม่และเมนู Best of Sarniesพิถีพิถันในบรรยากาศ Open Kitchen, CHONGDEE TEAHOUSE (โรงชาชงดี) ชาใต้สูตรดั้งเดิมเข้มข้นหอมกลมกล่อมที่พิถีพิถันในทุกขั้นตอน, BAAN SURIYASAI (บ้านสุริยาศัย) ร้านอาหารไทยตำรับชาววัง โดยเชฟผู้หลงใหลในการนำเสนอรสชาติแบบโบราณ พร้อมยึดมั่นในภูมิปัญญาการปรุงอาหารที่สืบทอดมาจากชาววัง, UNAGI YONDAIME KIKUKAWA (อุนางิ ยนไดเมะ คิคุคาวะ) ร้านข้าวหน้าปลาไหลที่มีประสบการณ์กว่า 90 ปี เสิร์ฟปลาไหลสดย่างด้วยถ่านไม้พิเศษ พร้อมซอสสูตรลับจากรุ่นสู่รุ่น, TONKATSU AOKI (ทงคัตสึ อาโอกิ) ผู้เชี่ยวชาญด้านหมูทอดทงคัตสึจากญี่ปุ่น เสิร์ฟหมูทอดคุณภาพด้วยกรรมวิธีการทอดเอกลักษณ์พร้อมสูตรพิเศษจิ้มเกลือ 3 ชนิด สร้างประสบการณ์ลิ้มรสทงคัตสึแบบใหม่, SMITH & CO. (สมิทธ์ แอนด์ โค) ร้านอเมริกัน-อิตาเลียน เสิร์ฟเบอร์เกอร์และพาสต้าทำสดใหม่ทุกวัน ด้วยวัตถุดิบคุณภาพ ในบรรยากาศคลาสสิก เหมาะสำหรับครอบครัวและกลุ่มเพื่อน, WOLFGANG’S STEAKHOUSE (วูล์ฟแกงส์ สเต็คเฮ้าส์) ร้านสเต๊กชื่อดังจากนิวยอร์ก เปิดประสบการณ์ความอร่อยด้วยเนื้อ USDA Prime ที่ผ่านการบ่มแห้งอย่างพิถีพิถัน สู่ใจกลางกรุงเทพฯ, PURA BRASA (พูรา บราซ่า) นิยามใหม่ของอาหารสเปนจากบาร์เซโลน่า โดดเด่นด้วยการใช้เตาย่างถ่าน Josper ผสานเทคนิคดั้งเดิมกับศิลปะการทำอาหารสมัยใหม่, YUZU HOUSE (ยูซุ เฮ้าส์) คัดสรรส้มยูซุคุณภาพสูงจากแหล่งปลูกชั้นดีทั่วญี่ปุ่น พร้อมส่งมอบผลิตภัณฑ์ด้วยมาตรฐานปลอดภัยในราคาคุ้มค่าและเข้าถึงได้, AZABU SABO (อาซาบุ ซาโบะ) ไอศกรีมเจลาโตพรีเมียมจากฮอกไกโด โดดเด่นด้วยทรงสูงแบบภูเขาไฟ และรสสัมผัสนุ่มละมุนจากนมฮอกไกโด, AFTER YOU (อาฟเตอร์ ยู) คาเฟ่ขนมหวานที่ครองใจคนไทยมากว่า 15 ปี กับเมนูยอดฮิตอย่างชิบูย่าฮันนี่โทสต์ ฟิกกี้พุดดิ้ง ครอฟเฟิล ชา กาแฟ และขนมตามฤดูกาล และอีกมากมายที่ ONE’s Perfect Pair – The Ultimate Food Pairing Destination ได้คัดสรรไว้เพื่อเฉลิมฉลองให้กับความหลากหลาย ความลงตัว และอิสระในการเลือกกินแบบไร้ขีดจำกัด พร้อมเติมเต็มประสบการณ์ All Day, Everyday Dining Journey ที่ ‘Food Loop’ กับร้านอาหารชื่อดังจากทั่วทุกมุมโลกกว่า 250 ร้าน โดยสามารถเลือกชมร้านอาหารทั้งหมดภายใน วัน แบงค็อก ได้ทาง https://bit.ly/431lMc3



นอกจากนี้ยังสามารถเพลิดเพลินกับโปรโมชั่นและสิทธิพิเศษมากมายตลอดระยะเวลาแคมเปญตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. 2568 – 30 มิ.ย. 2568 สำหรับสิทธิพิเศษสมาชิก วัน แบงค็อก สามารถแลกรับของรางวัลเมื่อรับประทานอาหารครบตามเงื่อนไข ได้แก่ ONE RALLY DINING สะสมแสตมป์แลกรับ Cash Voucher รวมสูงสุด 900 บาท, WEEKDAY SPECIALS แลกรับส่วนลด 50% สำหรับเมนูที่ร่วมรายการ จากร้านอาหาร 31 ร้านที่ร่วมรายการ (เฉพาะวันจันทร์-ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์), WEEKEND SURPRISES กินเท่าไหร่จ่ายครึ่งเดียว แลกรับส่วนลด 50% สูงสุด 500 บาทต่อใบเสร็จ จากร้านอาหารที่ร่วมรายการ (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์) และอีกมากมาย

โดยสามารถตรวจสอบเงื่อนไขโปรโมชั่นหรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แอปพลิเคชัน วัน แบงค็อก รีเทล หรือ www.onebangkok.com หรือติดตาม Facebook : One Bangkok Retail Instagram : parade.onebangkok / thestoreys.onebangkok, TikTok : onebangkok.retail หรือแอด LINE : @onebangkokretail เพื่อรับทราบข้อมูลก่อนใคร