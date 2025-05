สวนสุนันทา ประชุมร่วม หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เตรียมเปิดรับสมัคร นศท.ประจำปีการศึกษา 2568

วันที่ 8 พฤษภาคม 2568 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้าสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายอรรถสิทธิ์ นิกรวัฒน์ ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร เข้าร่วมประชุมร่วมการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2568 ณ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน กรุงเทพมหานคร โดยมี พลโท วัชรินทร์ มุทะสินธุ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน เป็นประธานการประชุม

วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ เป็นการแจ้งแนวปฏิบัติการรับสมัครเป็นนักศึกษาวิชาทหาร และรายงานตัวเข้าฝึกวิชาทหาร (ส่วนกลาง) ประจำปีการศึกษา 2568 เพื่อให้สถานศึกษาวิชาทหาร มีแนวทางในการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้องต่อไป

สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all)

