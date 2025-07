WHA Group เปิดบ้าน “The New Next Gen @ WHA Group” พร้อมมินิ Job Fair 22 ก.ค.นี้

WHA Group เปิดบ้าน! ในงาน “The New Next Gen @ WHA Group ”

พร้อมมินิ Job Fair ตำแหน่งเพียบ!

งานเดียวที่คนรุ่นใหม่ห้ามพลาด อังคารที่ 22 กรกฎาคมนี้ ที่ WHA Tower

โอกาสเดียวที่ “คุณ” จะได้ร่วมงานกับบริษัทชั้นนำ เริ่มที่นี่!

บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ WHA Group ผู้นำให้บริการแบบครบวงจร ครอบคลุมธุรกิจ โลจิสติกส์ นิคมอุตสาหกรรม ดิจิทัล สาธารณูปโภคและพลังงาน จัดงาน “The New Next Gen @ WHA Group” เปิดบ้านต้อนรับนิสิต นักศึกษา และคนรุ่นใหม่ ที่กำลังมองหาโอกาสทำงานดี อนาคตมั่นคง เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานและเทคโนโลยีที่ทันสมัยของ WHA Group และพันธมิตรมากกว่า 500 ตำแหน่ง ผ่านงาน The New Next Gen @WHA Group

พิเศษสุด! Stage Talk สร้างแรงบันดาลใจ พร้อมคำแนะนำผ่านประสบการณ์ตรงจากคุณจรีพร จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม WHA พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอาชีพ และรุ่นพี่ WHA Group จากหลากหลายสถาบัน เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเตรียมความพร้อมสู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

พลาดไม่ได้กับ “WHA Mini Job Fair” พร้อมกับตำแหน่งงานที่หลากหลาย มากกว่า 500 ตำแหน่งจากหลากหลายสายอาชีพ

ADVERTISMENT

หากคุณ คือคนที่มุ่งมั่นตั้งใจ ชอบเรียนรู้ พร้อมเปิดโอกาสพัฒนาตัวเองอย่างไม่หยุดยั้ง

🎉พร้อมหรือยัง? กับก้าวแรกสู่การเป็น “มืออาชีพตัวจริง”

⏰เจอกันในวันอังคาร ที่ 22 กรกฎาคม 2568 ณ WHA Tower

เดินทางสะดวก! เรามีบริการรถตู้รับ-ส่งฟรีที่สถานี BTS บางนา ทางออก 2

ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. พร้อมรับส่งทุกๆ 30 นาที

📍ลงทะเบียนได้เลย https://www.zipeventapp.com/e/The-New-Next-Gen-WHA-Group?ref=prachachat

อย่าช้า! งานดี ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย … โอกาสมาใกล้แค่เอื้อม มาร่วมเตรียมความพร้อมสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพไปกับ WHA Group!