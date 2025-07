ในยุคนี้เราเห็นคนรุ่นใหม่หลายคน ให้ความสนใจในการทำธุรกิจกันมากขึ้น ซคางข้อดีคือไม่จำเป็นต้องมีทุนมหาศาล การเริ่มต้นจากธุรกิจ SME ขนาดเล็กก็เป็นก้าวแรกที่ดี ก่อนจะค่อย ๆ เติบโตไปตามศักยภาพ แต่ที่น่าสังเกตคือ แม้จะมีคนที่เก่งและมีไอเดียดี ๆ มากมาย แต่หลายคนก็ยังติดอยู่ที่คำถามว่า จะเริ่มต้นทำธุรกิจอย่างไร

สำหรับใครที่กำลังคิดจะเริ่มต้น สิ่งสำคัญที่ควรใส่ใจตั้งแต่แรกคือการบริหารจัดการเงินสด โดยเฉพาะกระแสเงินสดที่ไหลเข้าออก เพราะนี่คือหัวใจของธุรกิจ และเมื่อธุรกิจเริ่มมีพนักงาน การจัดการเรื่องเงินเดือนก็กลายเป็นอีกหนึ่งความท้าทาย ระบบ Payroll ที่ดีจะช่วยให้ชีวิตง่ายขึ้นมาก ไม่ว่าจะเป็นการคำนวณเงินเดือนที่แม่นยำ การจัดการวันลา การหักภาษี หรือประกันสังคม ทุกอย่างจะเป็นระบบและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากการทำด้วยมือ

SME คืออะไร

SME คือ ธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม ย่อมาจาก Small and Medium Enterprises ซึ่งมักจะเป็นธุรกิจที่ผู้ประกอบการรายย่อยเป็นเจ้าของ มีความเป็นอิสระและใช้เงินทุนต่ำในการทำธุรกิจ ในบางครั้งธุรกิจ SME จะถูกนิยามด้วยเงินทุนหมุนเวียน และพนักงานในบริษัท แต่ก็ใช้ไม่ได้เสมอไป

ในประเทศไทย ธุรกิจ SME ได้เติบโตขึ้นอย่างมาก จากการส่งเสริมของภาครัฐเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมไปถึงธุรกิจออนไลน์ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบการหันมาจับธุรกิจ SME ขายสินค้าทั้งในและต่างประเทศ และถ้าหากมีการบริหารจัดการที่ดี ในบางครั้งธุรกิจ SME ก็สามารถเติบโตเป็นบริษัทขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ได้เช่นกัน

ประเภทของธุรกิจ SME

ADVERTISMENT

ธุรกิจภาคการบริการ :เป็นอีกประเภทธุรกิจที่คนเริ่มต้นทำธุรกิจ SME นิยมทำกัน ซึ่งมีทั้งงานรับจ้างทำความสะอาด รับทำบัญชี งานไฟฟ้า ประปา สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ทำโรงแรม รีสอร์ท เปิดสอนพิเศษ ดูแลผู้สูงอายุ งานด้านขนส่งและโลจิสติกส์ รวมไปถึงการรับจ้างทำเขียนโปรแกรม ออกแบบเว็บไซต์ ให้คำปรึกษา และอื่น ๆ

ธุรกิจออนไลน์ : ต้องบอกว่าในตอนนี้ ธุรกิจออนไลน์ก็เป็นธุรกิจอีกรูปแบบที่คนทำธุรกิจขนาดเล็กหันมาจับตลาดมากขึ้น ทั้งการขายสินค้าออนไลน์ บริการส่งอาหาร จองตั๋ว แปลภาษา ทำคลิป เขียนบทความ เขียนบล็อก เป็น Content Creator ทำการตลาดผ่านโซเชียล สอนพิเศษออนไลน์ รวมไปถึงพัฒนาซอฟต์แวร์ พัฒนาเกมด้วย

ธุรกิจร้านค้า : เป็นธุรกิจดั้งเดิมที่คนทำ SME ให้ความสนใจเป็นลำดับแรก ๆ และยังมาเรื่อย ๆ เช่น ร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านขนมหวาน ร้านขายยา ขายเครื่องเขียน ขายของชำ ขายเสื้อผ้า รองเท้า ร้านตัดผม ร้านนวด เป็นต้น

ธุรกิจภาคการผลิต : ธุรกิจขนาดเล็กในภาคการผลิตนั้น ถือว่าเป็นธุรกิจดั้งเดิมที่ทำกันมาหลายชั่วอายุคน และหลายคนยังสานต่อธุรกิจครอบครัวมาจนปัจจุบัน เช่น ธุรกิจด้านการเกษตร ทำฟาร์มเลี้ยงสัตว์ เพาะปลูกพืช ทำประมง ตัดเย็บเสื้อผ้า รับเหมาก่อสร้าง โรงพิมพ์ งานซ่อมบำรุง งานรีไซเคิล

ตัวอย่างของ SME ที่ประสบความสำเร็จ

ร้าน After You ในอดีตนั้นเคยเป็นธุรกิจ SME ที่เกิดจากความตั้งใจของคุณเมย์ กุลพัชร์ กนกวัฒนาวรรณ ที่เปิดร้านขนม After you ที่เจ อเวนิว ทองหล่อ เมื่อปี 2550 พร้อมกับเมนูสุดฮิตที่โด่งดังและเป็นเอกลักษณ์ของร้านอย่าง ชิบูย่า ฮันนี่โทสต์ จนกลายมาเป็นกระแสที่มีคนมาต่อคิวเพื่อซื้อกินทุกวัน ทำให้ต่อมาร้าน After You ได้ขยายสาขา และแตกไลน์ธุรกิจอย่างร้านกาแฟ Mikka และร้านผลไม้ ลูกก๊อ และปัจจุบัน After you ได้จดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ และกลายเป็นบริษัทมหาชนที่มีรายได้ปีละหลายพันล้านบาท

ขั้นตอนเริ่มต้นทำธุรกิจ SME

1 .วิจัยตลาด : การวิจัยตลาดจะช่วยบอกคุณว่า ในธุรกิจที่คุณจะทำนั้นมีโอกาสประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน การวิจัยตลาดยังเป็นการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าและข้อมูลธุรกิจก่อนที่จะเริ่มลงมือทำจริง และคุณสามารถใช้ข้อมูลนี้ในการหาจุดเด่น ลบจุดด้อย เพื่อให้ธุรกิจสามารถแข่งขันได้

2.เขียนแผนธุรกิจ : แผนธุรกิจเปรียบเสมือนกับรากฐานของธุรกิจ เป็นแนวทางในวางโครงสร้างทางธุรกิจ ทำธุรกิจ และเติบโตทางธุรกิจ แผนธุรกิจจะใช้ในการหาเงินลงทุน และยังดึงดูดให้มีคนเข้ามาร่วมงานอีกด้วย

3.หาเงินทุนสนับสนุน : การมีแผนธุรกิจจะทำให้คุณรู้ว่าคุณจะต้องใช้เงินทุนเท่าไรในการเริ่มต้นธุรกิจ หากคุณไม่มีเงินทุนนั้น ก็มีความจำเป็นที่คุณจะต้องไปกู้ยืมหรือระดมทุนเข้ามา

3.หาพื้นที่ขาย : การหาพื้นที่ขายสินค้าเป็นหนึ่งในการตัดสินใจที่สำคัญที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่ว่าที่คุณทำนั้นจะเป็นธุรกิจค้าขายแบบมีหน้าร้านหรือการค้าขายของออนไลน์ การตัดสินใจนั้นจะมีผลต่อยอดขาย กลยุทธ์ในการทำธุรกิจ รายได้ ไปจนถึงเรื่องของภาษี

6.เลือกรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสม : รูปของธุรกิจที่คุณจะทำนั้น จะเกี่ยวข้องกับการวางกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้มั่นคง การหารายได้เข้ามา และต้นทุนรายจ่ายที่จะออกไป รวมไปถึงเรื่องของการลงทะเบียนการค้า โครงสร้างทางภาษี และอื่น ๆ

7.เลือกชื่อ : ชื่อในการทำธุรกิจนั้น ควรเป็นชื่อที่สะท้อนให้เห็นถึงแบรนด์ของคุณ จดจำง่าย ติดหู และทุกคนเข้าถึงและเข้าใจความหมายได้ และเป็นชื่อที่ไม่ซ้ำกับคนอื่น

8.ลงทะเบียนธุรกิจ : เมื่อได้ชื่อที่เหมาะสมแล้ว คุณสามารถไปจดทะเบียนธุรกิจ โดยคุณสามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชีและภาษี เพื่อช่วยดูแลในการวางแผนภาษีให้เหมาะสมกับรูปแบบธุรกิจและลดความเสี่ยงที่จะถูกสรรพากรปรับและเสียภาษีย้อนหลัง

9.ขอใบอนุญาต : หากธุรกิจที่คุณทำนั้นต้องมีการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ เช่น ขายของชำแต่มีการขายสุราหรือบุหรี่ด้วย คุณก็ควรขอใบอนุญาตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหลีกเลี่ยงค่าปรับในภายหลัง

10.เปิดบัญชีธนาคาร ลงโปรแกรม Payroll : ในตอนนี้คุณสามารถดำเนินการเปิดบัญชีธนาคารที่เป็นบัญชีบริษัท เพื่อแยกค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจ ทำให้ง่ายและสะดวกต่อการทำบัญชี รวมทั้งยังใช้ในการรับ จ่ายเงิน นอกจากนี้ หากธุรกิจของคุณมีลูกจ้าง แม้ว่าจะมีเพียงไม่กี่คน ก็สามารถใช้โปรแกรม Payroll ควบคู่กับโปรแกรมบัญชีได้ ซึ่งจะทำให้การจ่ายเงินเดือน จ่ายค่าจ้าง หักเงินขาด ลา มาสาย รวมไปถึงการจ่ายเงินพิเศษต่าง ๆ สะดวกและแม่นยำกว่าเดิม