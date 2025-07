สวนสุนันทา ดันนักศึกษาสู่เทรนด์ ‘Shopertainment’ TikTok Shopสร้างอาชีพ-สร้างรายได้ยั่งยืน

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 น. กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา เปิดบ้านต้อนรับ TikTok Shop จัดกิจกรรม “TikTok Shop University Campus Tour 2025 ” ณ ห้องประชุมพรโสภิณ อาคาร 35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาผู้สนใจเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสายแฟชั่น

ซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าเทรนดี้ขายดีสำหรับ TikTok Shop ในประเทศไทย! ได้เจาะลึกและสัมผัสโลกอีคอมเมิร์ซบนแพลตฟอร์ม TikTok พร้อมเรียนรู้ทำความเข้าใจเทรนด์ “Shopertainment” พร้อมลงมือปฏิบัติจริงในการสร้างสรรค์คอนเทนต์

เพื่อเตรียมพร้อมก้าวสู่การเป็นมืออาชีพในอนาคต กิจกรรมดังกล่าว ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลากหลายคณะและวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยพลังและความกระตือรือร้นจากผู้เข้าร่วม ที่ต่างพร้อมเปิดรับโอกาสใหม่ๆ ในโลกดิจิทัลผ่านประสบการณ์ตรงจากผู้เชี่ยวชาญ.

ภายในงานได้รับเกียรติจาก TikTok Shop ที่มาถ่ายทอดความรู้เชิงลึก พร้อมกรณีศึกษาจริง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเข้าใจศักยภาพของ TikTok Shop รวมถึงนโยบายและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ครีเอเตอร์ควรระมัดระวัง นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงโอกาสจากเทรนด์ “Shopertainment” เข้าใจบทบาทของครีเอเตอร์ในโลกอีคอมเมิร์ซ รวมถึงแนวทางการใช้งาน TikTok Shop อย่างปลอดภัย

โดยกิจกรรมไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การฟังบรรยาย แต่ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริงในช่วงเวิร์กช็อป อาทิ การทดลองปักตะกร้าสินค้า และการถ่ายทำวิดีโอคอนเทนต์แบบลงมือทำจริง ซึ่งช่วยให้เข้าใจการทำงานของระบบได้ง่ายขึ้นกว่าการเรียนรู้ด้วยตนเอง อีกด้วย

