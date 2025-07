สวนสุนันทาสร้างนักศึกษา สู่เส้นทาง อินฟลูเอนซอร์ มืออาชีพ

วันที่ 21 กรกฎาคม 2568 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องปรเชุมสุวพักตร์นิเวศน์ อาคารคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองพัฒนานักศึกษา โดย ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ SSRU Influencer : เส้นทางสู่ Influencer

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานเปิดงาน

ADVERTISMENT

เพื่อเสริมสร้างทักษะการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ พัฒนานักศึกษาให้เป็น Influencer รุ่นใหม่ เพื่อสร้างรายได้ และมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลและสร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมี คุณเหว่ง เทพลีลา คุณหมี คุณป๋า บางระมาด เป็นวิทยากรให้ความรู้

กิจกรรมดังกล่าว สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ

ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601357 www.sdd.ssru.ac.th