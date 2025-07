งานวิทยาศาสตร์ฯ 68 จัดใหญ่ 14-16, 18 ส.ค. ที่ มช.

“ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี” 14-16, 18 ส.ค. 68 นี้ พบกับ “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และหน่วยงานผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วภาคเหนือ เข้าร่วมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของปี กับงาน “งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568” ระหว่างวันที่ 14-16 และ 18 สิงหาคม 2568 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำหรับหัวข้อการจัดงานหลักในปีนี้ คือ “Science in Action for Sustainable Community” โดยจะเน้นการเรียนรู้แบบลงมือทำจริง คิดจริง และสนุกจริง ผ่านนิทรรศการที่เชื่อมโยงกับอัตลักษณ์ท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมคนไทยสำหรับศตวรรษที่ 21 โดยจะเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ในการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

การจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568 จะแบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 2 โซน ได้แก่ โซนคณะวิทยาศาสตร์ และโซนหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดังนี้

โซนคณะวิทยาศาสตร์ จะมีการจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568 โดยช่วงเวลาการจัดงานแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรก คือวันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 คณะวิทยาศาสตร์จะเปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วภาคเหนือได้เข้ามาร่วมกิจกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเต็มอิ่ม ประกอบไปด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

1.การแข่งขันกิจกรรมเยาวชน 12 รายการ ได้แก่ การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ วาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ชุมนุมนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ กระบวนการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ โครงงานวิทยาศาสตร์ Data Science Project Contest 2025, CSCMU Coding Challenge 2025 การแข่งขันอีสปอร์ต ตอบปัญหาทางคณิตศาสตร์ SiT Talks for SDGs และ Green Production Pitching Challenge

ผู้สนใจสามารดูรายละเอียดการแข่งขันได้ที www.scw.science.cmu.ac.th

2.กิจกรรม ณ ภาควิชาและศูนย์ภายในคณะวิทยาศาสตร์ พี่ ๆ นักศึกษาวิทยา มช. จะคอยต้อนรับ และเปิดคลังความสนุกทุกพื้นที่ของคณะฯ ให้น้อง ๆ ได้เข้ามาเล่น และเรียนรู้วิทยาศาสตร์สุดสร้างสรรค์กันอย่างเต็มอิ่ม ไม่ว่าจะเป็นบูธกิจกรรม Drug discovery by AI, MOF: Chemistry and innovation for the sustainable future, ซัพพอร์ตพี่ฉลาม น้องกระต่าย กะเฮียกบ หน่อยได้มั้ยฮะ, Bio theatre, The wonder of nature, Astrovenger ภารกิจลับสู่ดวงดาว, Geologist & Gemologist at the museum X topographic feather, Jurassic Park paper craft, เขาวงกต, ปั้นสีเติมสไตล์ ร้อยกำไลสุดจึ้ง, รวมพลคนกลั่นสุดต๊าซซซซซ!!!!!, ควิซวิซาร์ด: ศึกปัญญาพ่อมด, ห้องแห่งความลับของนักสร้างเกม, Magic MOF: วัสดุนาโนเพื่ออนาคตสีเขียว, Alternatives for Air: Rethinking Community Solutions, สนุกคิด with Data Science, สิ่งเล็กๆ ที่เรียกว่า “เซลล์” และกิจกรรมสนุกๆ อีกมากมายนับ 100 กิจกรรม (*วันที่ 16 ส.ค. 68 กิจกรรมจัดเฉพาะภาคเช้าเท่านั้น)

3.เวทีกิจกรรมกลาง ณ อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ จะมีการเล่นเกม ชิงรางวัล การแข่งขัน Science Show การประกาศผลรางวัลกิจกรรมเยาวชน การแสดงดนตรี Science and Song โดย ชมรมดนตรีสากล คณะวิทยาศาสตร์ การบรรยาย “เรียน เล่น งาน อาชีพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อความยั่งยืน” นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแนะนำหลักสูตรปริญญาตรี ของคณะวิทยาศาสตร์ นิทรรศการ “Science in Action for Sustainable Community” พร้อมแลกรับของรางวัลจากการสะสมแสตมป์ SDGs รวมไปถึงนิทรรศการฉบับพกพา โดย สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ อพวช. และหน่วยงานอื่น ๆ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมในช่วงแรก คือวันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 จะมีการจัดกิจกรรมในช่วงที่ 2 คือ วันที่ 18 สิงหาคม 2568 คือการจัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” โดยมีคณะผู้บริหารและผู้แทนองค์กรต่างๆ เข้าร่วมงาน ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โซนหอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 14-16 สิงหาคม 2568 เพื่อเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 4 “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย” และในหลวงรัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมไทย” และเพื่อสร้างความสนใจในวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชนและคนไทยทุกคน เพื่อให้เกิดการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ

ไฮไลต์กิจกรรมที่หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นิทรรศการ “มรดกเมล็ดพันธุ์ล้านนา” ( Seed Traits of the Northern Tales) มาร่วมค้นหาเรื่องราวของพันธุกรรมพืชท้องถิ่น และภูมิปัญญาการเกษตรของล้านนาที่หลอมรวมกับนวัตกรรมวิทยาศาสตร์ สู่การพัฒนาที่เหมาะกับวิถีชุมชนภาคเหนือ

นิทรรศการ Science Speak: นิทรรศการเคลื่อนที่ที่จะชวนคุณเปิดโลกแห่งชีววิทยา เรียนรู้ผ่านการเล่น ทดลอง และค้นพบความมหัศจรรย์ของวิทยาศาสตร์ด้วยตัวเองในรูปแบบ Interactive ที่ทั้งสนุกและน่าตื่นตาตื่นใจ

การแข่งขัน ‘ SiT Talks for SDGs: Science inspired by Teen – SDGs in Action’ โดย อพวช. ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดเวทีส่งเสริมเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และระดับอุดมศึกษา ให้กล้าคิด กล้าแสดงออก โดยนำเสนอองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ และสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนักรู้ในสังคมเกี่ยวกับ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ( Sustainable Development Goals: SDGs)

การเสวนา Cyber Security: มาร่วมเรียนรู้และแลกเปลี่ยนมุมมองด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศ เรื่องสำคัญที่คนยุคนี้ต้องรู้!

ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี พ.ศ. 2568 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ที่เว็บไซต์ http://scw.science.cmu.ac.th และเฟซบุ๊ก NSTFair Thailand