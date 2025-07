เปิดวิสัยทัศน์ ประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่ รวมพลังดรีมทีม ปั้นเครือข่าย Young Business Network ลุยผนึกกำลังสมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ เสริมแกร่งผู้ประกอบการไทย เติบโตสู่เวทีโลกอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

สมรภูมิการค้ายิ่งท้าทาย ผู้ประกอบการยิ่งต้องปรับตัวให้ไว การสร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (คอนเนคชั่น) เพื่อคว้าโอกาสใหม่ๆ จึงยิ่งทวีความจำเป็น ด้วยตัวแปรเหล่านี้ ภายใต้วิสัยทัศน์ของประธานหอการค้าชลบุรีคนใหม่ จึงให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายนักธุรกิจที่เข้มแข็งและแข็งแกร่ง สะท้อนผ่าน 3 นโยบายสำคัญ ที่จะขับเคลื่อนหอการค้าชลบุรีฯ ให้สามารถฝ่าโลกธุรกิจที่เผชิญกับความไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้วยการเดินเครื่องติดอาวุธความรู้และทักษะจำเป็นให้สมาชิกหอการค้าฯ ผ่าน Learning Center สร้างเครือข่าย Young Business Network ดึงศักยภาพผู้ประกอบการรุ่นใหม่ มาร่วมเสริมเกราะธุรกิจไทย ก้าวข้ามขีดจำกัดและเติบโตอย่างยั่งยืนบนเวทีโลก

นายไกรสร ฉัตรเลขวนิช ประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี คนใหม่ในวาระปี 2568 – 2569

กล่าวถึงนโยบายและวิสัยทัศน์ของหอการค้าจังหวัดชลบุรี ประกอบด้วย 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1) พัฒนาหอการค้าจังหวัดชลบุรี ให้เป็น Learning Center สำหรับผู้ประกอบการในทุกมิติ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2) ผลักดันเครือข่าย Young Business Network (YBN) ให้เป็นรูปธรรมและมีความแข็งแกร่ง โดยจะนำร่องจากสมาชิกภายในหอการค้าจังหวัดชลบุรี ก่อนจะขยายผลไปสู่สมาชิกหอการค้าทั่วประเทศ และต่างประเทศ 3)ร่วมผลักดันนโยบายที่สามารถเกิดได้จริงและยั่งยืน กับนักธุรกิจ ให้กับภาครัฐ โดยจะเริ่มต้นจากการผลักดันครัวไทยสู่ครัวโลก เนื่องจากอาหารเป็นหนึ่งใน Soft Power ของประเทศไทย ที่สำคัญยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจอื่นๆ เช่น ภาคการท่องเที่ยวและการบริการ

“ปัจจุบันผู้ประกอบการ SME ไทยทำธุรกิจเก่ง แต่สิ่งที่ยังเป็นจุดอ่อน คือ ไม่ค่อยใส่ใจระบบหลังบ้าน คุณภาพคงที่ และให้ความสำคัญของการสร้าง Branding ให้กับสินค้าหรือการสร้าง Personal Branding ให้กับตัวผู้ประกอบการเอง เราจึงตั้งใจขยายของเขตการทำงาน Learning Center ของหอการค้าฯให้ครบทุกมิติยิ่งขึ้น ด้วยการส่งเสริมทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ โดยจะมีทั้งรูปแบบการเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญมาให้ความรู้ หรือการพาคณะไปศึกษาดูงาน หรือศึกษาระบบขององค์กรขนาดใหญ่

อีกส่วนสำคัญที่จะผลักดัน คือ การตั้งเครือข่าย Young Business Network (YBN) จากที่ผ่านมา หอการค้าฯ มีการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว แต่ยังไม่ได้มีการวางระบบที่ชัดเจน ในปีนี้ จึงได้เชิญคุณกอล์ฟ – ธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล อดีตประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรี มาร่วมเป็นประธานกิตติมาศักดิ์ เพื่อบุกเบิกการสร้างเครือข่าย YBN ให้เป็นรูปธรรม พร้อมกับผลักดันผู้ประกอบการไทยให้ไปสู่เวทีโลก เพื่อรับมือกับการก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เหมือนประเทศญี่ปุ่น ด้วยการวางรากฐานให้ผู้ประกอบการไทยสร้างเครือข่ายทางธุรกิจตั้งแต่วันนี้ เพื่อต่อยอดธุรกิจให้ออกไปสู่ต่างประเทศ พร้อมก้าวทันไปกับโจทย์ใหญ่ของการทำธุรกิจวันนี้ ที่ไม่ใช่การมองหาสิ่งใหม่เพื่อเป็น First Mover แต่หัวใจสำคัญ คือ การเปลี่ยนวิธีการหรือหาช่องทางใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจเดิมให้สามารถไปต่อได้”

ด้านนายธีรินทร์ ธัญญวัฒนกุล ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดชลบุรี อีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะมาร่วมขับเคลื่อนเครือข่าย YBN ฉายภาพให้เห็นการทำงานที่จะเข้มข้นขึ้นว่า ในอดีตเครือข่ายของสมาชิกหอการค้าฯ จะเน้นไปที่การทำงานเพื่อสังคม แต่ในปีนี้ทางหอการค้าฯ ตั้งใจปรับรูปแบบการทำงาน ด้วยการนิยามตัวเองให้เป็นแพลตฟอร์ม ที่มาช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือในกลุ่มสมาชิกหอการค้าฯ ครอบคลุม ตั้งแต่การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ การรวมตัวกันเพื่อเสนอนโยบายหรือแนวทางของกลุ่มไปยังภาครัฐ ตลอดจน การร่วมกันในเชิงธุรกิจ เพื่อสร้างโมเดลธุรกิจใหม่ๆ

อย่างไรก็ตาม นายธีรินทร์ มองว่า ความร่วมมือทั้งหมดจะเกิดขึ้นได้ ต้องเริ่มจากการสร้างมิตรภาพ ความเป็นเพื่อน และการมีเป้าหมายที่จะส่งเสริมซึ่งกันและกัน ดังนั้น จึงมีวางกรอบการทำงานที่ชัดเจน ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า BUILD ประกอบด้วย B (Business) หรือธุรกิจ โฟกัสใน 4 เซกเมนต์ หลัก ได้แก่ กลุ่มอาหาร (Food), กลุ่มค้าส่งและค้าปลีก(Retail &Wholesale), กลุ่มดิจิทัลและโลจิสติกส์ (Digital&Logistic) และ กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate) ซึ่งเป็นกลุ่มที่ครอบคลุมฐานสมาชิกหอการค้าจังหวัดชลบุรีในปัจจุบัน ส่วนในอนาคตอาจจะมีการขยายเซ็กเมนต์อื่นๆเพิ่มเติม U (Unity) หรือการรวมกลุ่ม เพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียว I (International) ธุรกิจวันนี้อยู่แค่ในประเทศอย่างเดียวอาจไม่พอ เพราะฉะนั้นเราต้องสร้างความยั่งยืน ด้วยการขยายเครือข่ายนักธุรกิจไปทั่วโลก อาจจะเริ่มต้นจากในอาเซียน จีน ไต้หวัน L (Learning) ส่งเสริมให้เครือข่ายมีการเรียนรู้ตลอดเวลา ก้าวให้ทันโลกที่หมุนเร็ว T (Trade) แน่นอนว่า ธุรกิจอยู่ได้ด้วยการค้าขาย แต่เครือข่ายของเรา จะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีไม่ได้โฟกัสแค่การค้าขายอย่างเดียว แต่อาจจะมีการแลกเปลี่ยนความรู้ หรือการร่วมมือข้ามสายธุรกิจ เช่น ธุรกิจอาหารกับธุรกิจอสังหาฯ เป็นต้น

“เป้าหมายของ Young Business Network คือ การสร้างเครือข่ายที่แข็งแกร่ง เพราะเราเชื่อว่าก่อนที่จะช่วยเหลือสังคมได้ ภาคธุรกิจต้องเข็มแข็งก่อน ซึ่งความเข็มแข็งในที่นี้ ไม่ได้วัดที่มูลค่าของธุรกิจ แต่วัดจากศักยภาพในการพึ่งพาตัวเองของแต่ละธุรกิจ นอกจากนี้ เรายังภายใต้ชื่อ Young Business Network ยังซ่อนความหมายอันทรงพลัง เพราะคำว่า Young ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่า จะโฟกัสเฉพาะผู้ประกอบการที่อายุน้อย แต่หมายถึงผู้ประกอบการที่มีมายด์เซ็ทที่สดใหม่ พร้อมที่จะพัฒนาและเรียนรู้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการเอาตัวรอดในโลกธุรกิจยุคนี้ที่โลกหมุนไวขึ้น ความรู้ที่เคยทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จในวันนี้ พรุ่งนี้อาจหมดอายุหรือไม่ได้ผลอีกต่อไป

ขณะที่ดร.ภัฏฐกรณ์ วรายนต์พินิจ ประธาน YEC หอการค้าจังหวัดชลบุรี เสริมถึงความพร้อมของสมาชิกหอการค้ารุ่นใหม่ที่จะเข้ามาร่วมขับเคลื่อนนโยบายของหอการค้าชลบุรี พร้อมชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการสร้างคอนเนกชั่น ซึ่งเป็น Key Success สำคัญในโลกธุรกิจ

“จุดเด่นของ YBN คือ แม้จะจัดกลุ่มธุรกิจเป็น 4 เซกเมนต์ก็จริง แต่ทุกเซกเมนต์ครอบคลุมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ เช่น กลุ่มค้าส่งและค้าปลีก จะเป็นการรวมตัวของทุกธุรกิจที่มีหน้าร้าน กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ก็มีตั้งแต่กลุ่มดีเวลลอปเปอร์ โรงแรม โรงพยาบาล การที่ได้มาสร้างเครือข่ายกับธุรกิจข้ามสาย และเรียนรู้จากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในวงการ ล้วนเป็นสิ่งที่นักธุรกิจรุ่นใหม่มองหาอยู่แล้ว แต่สิ่งสำคัญในการจะต่อยอดคอนเนกชั่น ให้ไม่ใช่แค่รู้จัก ต้องสามารถทำให้เกิดประโยชน์ได้จริง ต้องเริ่มจากการหา Core Value ของธุรกิจให้เจอ เพื่อไปคอนเนกกับธุรกิจอื่น ดังนั้น การแบ่งกลุ่มเป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะแบบนี้ จะช่วยให้การหา Core Value หรือ ต่อยอดไปสู่การร่วมมือใหม่ๆ ง่ายขึ้น และตอบโจทย์กับโลกธุรกิจยุคนี้ ที่นอกจากทุกคนจะต้องพร้อมเรียนรู้ตลอดชีวิต มุมมองที่มีต่อผู้ประกอบการด้วยกันยังเปลี่ยนไป เพราะทุกคนไม่ใช่คู่แข่ง แต่เป็นพันธมิตร ที่สามารถนำจุดแข็งที่มีมาต่อยอดให้กลายเป็นสิ่งใหม่ จากในอดีต ที่หากอยากเป็น First Mover ต้องอาศัยการค้นคว้าและวิจัย (R&D) แต่ตอนนี้โลกกำลังเข้าสู่ยุคของการ C&D หรือ Copy and Development การคัดลอกแล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเป็นวิธีสร้างสิ่งใหม่ที่เร็วที่สุด ประหยัดมากที่สุด และสำเร็จง่ายที่สุด ”

สุดท้ายนี้ ทั้งสามผู้บริหารเห็นพ้องว่า การสร้างคอนเนกชั่น คือ หนึ่งในหัวใจสำคัญ ในการเสริมเกราะให้ผู้ประกอบการสามารถยืนหยัดในใบเดิมที่ไม่มีอะไรเหมือนเดิมอีกต่อไป โดย YBN พร้อมเป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มของการสร้างเครือข่าย ที่ตั้งต้นจากภายในสมาชิกหอการค้าจังหวัดชลบุรี แล้วค่อยๆ ขยายผลออกไปสู่ภายนอก