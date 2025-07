GEN Z ปล่อยของ! 4 ทีมคว้าแชมป์ไอเดียที่ทำงานในฝันจาก 7-ELEVEN

GEN Z ปล่อยของ! 4 ไอเดีย สร้างที่ทำงานในฝัน คว้าแชมป์เวที 7-ELEVEN YOUNG GENIVERSITY 2025

ซีพี ออลล์ เซเว่น อีเลฟเว่น ร่วมกับ Mission To The Moon ชวนคนรุ่นใหม่ร่วมปลดล็อกศักยภาพและจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ผ่านเวที 7-ELEVEN YOUNG GENIVERSITY 2025: BOOTCAMP & HACKATHON ภายใต้โจทย์ Success Starts Here!: Build Your Best Workplace “ตื่นมาสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน” พบกับเวิร์กช็อป Up Skills สุดเข้มข้นตลอด 5 วัน เปิดเวทีเสนอไอเดียสร้างสรรค์องค์กรในฝัน ที่ทำให้คนรุ่นใหม่รู้สึกตื่นเต้นและอยากเป็นส่วนหนึ่งในการทำงาน ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 340,000 บาท

7-ELEVEN YOUNG GENIVERSITY 2025: BOOTCAMP & HACKATHON เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาและคนรุ่นใหม่ ได้เรียนรู้กับตัวจริงจากหลากหลายแวดวง อาทิ ลาวัณย์ เตียงหงษากุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.ซีพี ออลล์, รวิศ หาญอุตสาหะ CEO, Srichand & Mission To The Moon, อภิชาติ ขันธวิธิ CEO, QGEN Consultant, ณัฐพัชญ์ วงษ์เหรียญทอง Founder, Nuttaputch.com, อานนทวงศ์ มฤคพิทักษ์ SVP of People, LINE MAN Wongnai รวมถึงพี่ๆ จาก Mission Academy และ CP ALL ที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การเปิดโลกการทำงานจริง การพัฒนาไอเดียอย่างเป็นระบบ ตลอดจนทักษะการนำเสนอระดับมืออาชีพ

ตลอด 5 วันน้องๆ ได้เรียนรู้ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ Bootcamp เสริมรากฐานแนวคิดและองค์ความรู้ Hackathon ทดลองลงมือทำจริงในทีม และ Pitching Day รอบตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดแนวคิด Success Starts Here!: Build Your Best Workplace “ตื่นมาสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน” กับองค์กรในฝันของคนรุ่นใหม่ โดยมีโอกาสต่อยอดสร้างผลงานจริงกับ 7-ELEVEN และเผยแพร่ในรายการ Mission To The Moon

สำหรับ 4 ทีมสุดยอดไอเดีย Success Starts Here!: Build Your Best Workplace “ตื่นมาสร้างความสำเร็จไปด้วยกัน” ที่สามารถคว้ารางวัลในปี 2025 ได้แก่

ADVERTISMENT

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 2 รางวัล

ทีม Next Vision กับไอเดีย “CP ALL Next Vision Hub” ระบบการทำงาน 2 รูปแบบ 1.Physical Hub พื้นที่ Co-Creation แห่งใหม่ เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ เกษตรกร ผู้ประกอบการ และพนักงานมาร่วมเรียนรู้ แก้ปัญหาชุมชน และโชว์เคสผลงาน ผ่านการจับคู่ความรู้ (Knowledge Matching) และ 2. Online Hub แพลต ฟอร์มดิจิทัล ถ่ายทอดเรื่องจริงจากผู้มีส่วนร่วมผ่าน Online Live Hub ผลงานของน้องๆ ธัญญธร วลัญช์ตระกูล, เบญญ์ศศิภา คำพิลา, จิรฐา นิมิตรปัญญา, สิริมงคล จิรนันทนา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ และ ปาตาลี วสุวราภรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และ ทีมเด็กกลางไดโนเสาร์ กับไอเดีย “Grow Ground Side Quest” ระบบการทำงานรูปแบบ Gamification ที่เชื่อมโยงวัฒนธรรมองค์กรแบบดั้งเดิมเข้ากับแนวคิดของคนรุ่นใหม่ สร้างพื้นที่ให้ Gen Z ได้ลองผิด ล้มเหลว และเติบโตจากการลงมือทำจริง ผลงานน้องๆ จิรวิชญ์ ศรีสุข มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร, ภูวภัท จำรัสฉาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, วรปรียา สุวรรณเกษ มหาวิทยาลัยศิลปากร, ธนธรณ์ สุขเจริญ และณิชากร พลชาลี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 – ทีม Supernova กับไอเดีย “CP ALL Sandbox: Two-Way Mentoring Program” พื้นที่แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนรุ่นใหม่กับพนักงานจริง เปลี่ยนการฝากงานจาก “หน้าที่” เป็น “การมีส่วนร่วม” สร้างภาพลักษณ์องค์กรร่วมสมัยอย่างยั่งยืน ผลงานน้องๆ รชต กนิษฐนาคะ, ภูมินทร์ จันทร์วงศ์, จุฑามาศ บุญนำ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, นงนภัส เบ็ญจะวัฒนา และ ณัฎฐณิชา ชิณวงษ์ National Tsinghua University

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 – ทีม ZER0 GRAV1TY กับไอเดีย “CP ALL Earner Ship” ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกระดับสามารถเสนอโปรเจกต์นอกเหนือจากงานประจำ พร้อมรับการสนับสนุนด้านทรัพยากร และระบบผลตอบแทนแบบ Revenue Sharing สร้างแรงจูงใจที่จับต้องได้ ผลงานน้องๆ ญาณธิชา พาหุวัฒนกร, ลาภิศรา ฉิมพัด, ภิตินันท์ วิภูมิตสิตสกุล, ณัฐณิชา สุจเร และนนท์ปวิธ อินต๊ะแก้ว สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร

7-ELEVEN YOUNG GENIVERSITY 2025 เป็น 1 ในโครงภายใต้นโยบายสำคัญที่ซีพี ออลล์ มุ่งมั่นสร้างคนผ่านการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง พร้อมเดินหน้าสร้างงาน สร้างอาชีพเพื่อเยาวชนไทย

#YoungGeniversity2025 #7ELEVEN #7ELEVENTH #OpportunitiesForAll #CareerGrowth

#MissionToTheMoon #missiontothemoonpodcast