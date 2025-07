สวนสุนันทา จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 29 กรกฎาคม 2568 ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดย กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 73 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 และเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนรวมถึงทหารที่บาดเจ็บจากสาเหตุปะทะชายแดนไทย-กัมพูชา กิจกรรมในครั้งนี้ มีบุคลากร นักศึกษา และประชาชน เดินทางเข้ามาร่วมบริจาคโลหิตในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก โดยปริมาณโลหิตที่ได้ในครั้งนี้ 55,800 ซีซี

กิจกรรมในครั้งนี้ สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย (Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมประเด็นด้านสุขภาวะและความเป็นอยู่ที่ดีหลายประเด็น

