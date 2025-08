สวนสุนันทา จัดเปิดโลกสายงาน “บริการลูกค้า” ที่ไม่มีในหนังสือเรียน ให้นักศึกษา

วันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2568 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ โรงแรมวังสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคร โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กองพัฒนานักศึกษา ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา จัดอบรม “เปิดโลกสายงาน Customer Service ที่ไม่มีในหนังสือเรียน” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา มอบหมายให้ นายนิพนธ์ ชัยพฤกษทล ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายนิพัทธ์ กรเณศ ผู้บริหารบริษัท Bangkok Physiotherapy Center พร้อมด้วย นางสาวเกษษริลล์ ชมภูวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการลูกค้า (Customer Service Director) และทีมเป็นวิทยากรบรรยายในครั้งนี้

กิจกรรมดังกล่าวสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all) มีเป้าหมายย่อยครอบคลุมการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพของเด็กชายและเด็กหญิงในทุกระดับ

ฝ่ายวินัยและพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โทรศัพท์ 021601357 www.sdd.ssru.ac.th