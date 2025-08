ไอคอนสยาม x The LEGO Group เปิดตัว LEGO® ONE PIECE ครั้งแรกในโลก!

สาวกโจรสลัดหมวกฟางแห่ร่วมผจญภัยที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา

ไอคอนสยาม แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา ผนึกกำลัง The LEGO Group, Netflix และ Tomorrow Studios ยกทัพโจรสลัดหมวกฟางจาก “ONE PIECE” บุกกรุงเทพมหานคร ในงาน “Build the Grand Adventure with LEGO® ONE PIECE” เปิดตัว LEGO คอลเลกชัน ONE PIECE ครั้งแรกของโลก พร้อมเทียบท่าเรือ Going Merry ริมเจ้าพระยา ชวนแฟน ๆ ออกผจญภัยเหนือจินตนาการไปกับเหล่า Minifigure คาแรกเตอร์โปรดไซส์ใหญ่ยัก และเลือกสะสมตัวต่อโจรสลัดที่ยกขบวนมาให้ช็อปอย่างจุใจ ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม

งาน “Build the Grand Adventure with LEGO® ONE PIECE” เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ท่ามกลางแฟน ๆ ที่มาร่วมต้อนรับ LEGO® ONE PIECE อย่างคับคั่ง โดยมีศิลปินนักแสดงชื่อดังอย่าง เกรท-วรินทร ปัญหกาญจน์, กลัฟ-คณาวุฒิ ไตรพิพัฒนพงษ์, นนน-กรภัทร์ เกิดพันธุ์ และ เจมีไนน์-นรวิชญ์ ฐิติเจริญรักษ์ เป็นตัวแทนแฟนตัวจริงร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองให้กับการเปิดตัวคอลเลกชัน LEGO® ONE PIECE เซตแรกในประวัติศาสตร์ ที่แรกในเมืองไทย

งานนี้เรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ของคนรัก LEGO® และ ONE PIECE ที่จัดเต็มไฮไลต์มากมาย ทั้งเรือ Going Merry ไซส์ยักษ์ และขบวน Minifigure ขนาดใหญ่ ให้แฟน ๆ โพสท่าโจรสลัดถ่ายรูปเช็กอินกับเหล่าคาแรกเตอร์โปรด นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดสนุกกับภารกิจค้นพบฟีเจอร์พิเศษและ MAKE & TAKE Gum-Gum Fruit สร้างสรรค์ผลงานชิ้นเอกด้วยตัวคุณเองใน “PIRATE PLAYHOUSE” ร่วมชมซีรีส์ ONE PIECE บน Netflix ใน “THE GRAND LINE THEATRE” และพบกับการเปิดตัว LEGO ONE PIECE เซตแรกในประวัติศาสตร์ ที่แรกในเมืองไทย พร้อมพบกับกองทัพตัวต่อ LEGO® ที่ยกขบวนมาให้ช็อปและสะสมอย่างจุใจในโซน “LOOT LAGOON” พร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษ

ได้เวลาหยิบหมวกฟาง กระโดดขึ้นเรือ Going Merry ร่วมเดินทางไปกับเหล่าโจรสลัดกันแล้ว มาเติมเต็มจินตนาการ และปลุกจิตวิญญาณแห่งการผจญภัยด้วยกันในงาน “Build the Grand Adventure with LEGO® ONE PIECE” ตั้งแต่วันนี้ – 5 สิงหาคม 2568 ณ ริเวอร์ พาร์ค ชั้น G ไอคอนสยาม ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook: ICONSIAM