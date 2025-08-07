โรงพยาบาลนวเวช คว้ารางวัล “2025 New Hospital of the Year in Asia-Pacific” ในงาน GlobalHealth Asia-Pacific Summit and Awards ประจำปี 2025 ซึ่งเป็นหนึ่งในเวทีชั้นนำที่ยกย่ององค์กรด้านสุขภาพที่มีความเป็นเลิศในระดับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยรางวัลนี้เป็นรางวัลอันทรงเกียรติสะท้อนถึงความไว้วางใจจากนานาชาติที่มีต่อโรงพยาบาลนวเวชในฐานะโรงพยาบาลแห่งใหม่ที่มีศักยภาพโดดเด่นด้าน คุณภาพ มาตรฐานการรักษา นวัตกรรมทางการแพทย์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการบริการที่เป็นเลิศ พร้อมมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งชาวไทยและต่างชาติ ด้วยวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลที่มุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับการบริการสุขภาพให้มีคุณภาพระดับสากล ครอบคลุมในทุกมิติของการดูแลสุขภาพและเข้าถึงได้ง่าย
ทั้งนี้ โรงพยาบาลนวเวช พร้อมเดินหน้าอย่างมั่นคงสู่การเป็นผู้นำด้าน Healthcare ในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยมีมาตรฐานสากลเป็นกลไกสำคัญในการกำกับดูแล ทำให้ประชาชนไว้วางใจ เชื่อมั่น ในการใช้บริการมากยิ่งขึ้นอีกด้วย