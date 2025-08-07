‘หลักสูตรปบถ.7’ เชิญชวนผู้สนในประเด็นท้องถิ่น สมัครอบรมการบริหารจัดการพื้นที่

สมัครอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการพื้นที่
ที่ครบเครื่องที่สุด
“สร้างตัวตน เสริมท้องถิ่น ผลักดันสังคม สู่ความยั่งยืน” คุณค่าที่ผู้บริหาร อปท. / หน่วยงานรัฐ/ เอกชน ฯลฯ คู่ควร 🎖️
สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญ
ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนกลาง/ส่วนภูมิภาค ผู้นำภาคเอกชนและประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ผู้มีความสนใจในเรื่องการกระจายอำนาจ การปกครองท้องถิ่น และการขับเคลื่อนการบริหารงานพัฒนาเชิงพื้นที่
สมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
💻 สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง
15 สิงหาคม 2568
รายละเอียดเพิ่มเติมที่
https://www.kpi.ac.th/sldp7/
☎️ ติดต่อสอบถาม :
โทร 0 2141 9567
โทร 0 2141 9574-75
