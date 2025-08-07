SONP จับมือ Google เวิร์คช็อปเข้ม การใช้เครื่องมือ AI ในกองบรรณาธิการ
นางสาวอรพิน เหตระกูล เลขาธิการ สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ SONP เผย เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์(SONP) และ GoogleNewsAILab จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ภายใต้โครงการ News AI Lab Train-the-Trainer รุ่นที่ 1 ณ ห้องสัมมนา 3 อาคาร D ชั้น 3 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
โดยผู้เข้าอบรมประกอบด้วยสมาชิกสมาคมฯ ในระดับบรรณาธิการข่าว และผู้บริหารที่กำหนดทิศทาง นโยบาย ของกองบรรณาธิการที่มีความตั้งใจที่จะใช้เครื่องมือ AI ในการพัฒนาการผลิตเนื้อหาและปรับปรุงคุณภาพการทำงานภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และเพื่อนำกลับไปวางแผนกลยุทธ์การทำงานข่าวในกองบรรณาธิการ รวมทั้งพัฒนาทักษะของผู้สื่อข่าว บรรณาธิการข่าว และผู้ปฏิบัติงานในกองบรรณาธิการให้สามารถใช้เครื่องมือ AI ในการทำงานได้อย่างคล่องแคล่ว เต็มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยร่นระยะเวลาการทำงาน สืบค้นข้อมูล และการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนนำเสนอ
โดยมีวิทยากร คุณธนภณ เรามานะชัย Media Consultant, คุณณัฐกร ปลอดดี Southeast Asia Digital Verification Editor : AFP, คุณระวี ตะวันธรงค์ ที่ปรึกษาสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ และกรรมการด้านจริยธรรม สภาการสื่อมวลชนแห่งชาติ และคุณชุตินธรา วัฒนกุล บรรณาธิการบริหารด้านข่าวออนไลน์ สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส
การฝึกอบรมตลอดระยะเวลา 2 วัน เป็นการเรียนรู้แบบเจาะลึกการใช้เครื่องมือ AI ต่างๆ ของ Google อาทิ Gemini, NotebookLM, Google Trends, Google lens ฯ ซึ่งสามารถนำไปใช้ในงานข่าวของแต่ละบรรณาธิการ และสามารถนำไปใช้ในเครื่องมือในการตรวจสอบเนื้อหา Fakenews ทั้งข่าว ภาพและคลิปปลอมได้อีกด้วย
โดยภายหลังการอบรมทีมวิทยากร Google และ SONP จะช่วยให้คำปรึกษาแต่ละกองบรรณาธิการ ทั้งในระดับผู้บริหารและผู้ปฏิบัติกงาน เพื่อนำเครื่องมือ AI ที่เรียนรู้มาไปปรับใช้กับการทำงานได้จริงอย่างเหมาะสม
ทั้งนี้กองบรรณาธิการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะมีโอกาสได้นำเสนอผลงานที่ใช้เครื่องมือ AI ต่อ Google เอเชีย ได้รับใบประกาศนียบัตร รับรองการผ่านการพัฒนาทักษะและการปฏิบัติงานด้วย AI จาก SONP โดยจะต้องส่งผลงาน อาทิ Case Study การนำเครื่องมือ AI ไปปรับใช้ในการทำงานของกองบรรณาธิการรวมทั้งการสร้างการตระหนักรู้เรื่องการใช้เครื่องมือ AI อย่างสร้างสรรค์
สำหรับการจัดอบรม News AI Lab Train-the-Trainer รุ่นที่ 2 จะมีขึ้นในวันที่ 6-7 กันยายน 2568