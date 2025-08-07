ข่าวประชาสัมพันธ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ร่วมกับ 18 หน่วยงาน เสริมความ
แกร่งให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมาย ผศ.พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทน ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ร่วมกับ 18 หน่วยงาน เสริมความแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย

โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชน รวม 18 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านภาพยนตร์และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ

ในพิธีลงนามครั้งสำคัญนี้ยังมีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังหลากหลายท่านทั้งจากไทยและ สปป.ลาว ร่วมเป็นพยานในพิธี แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากแวดวงภาพยนตร์ไทยและ สปป.ลาว ได้แก่

🎥 ธนิตย์ จิตนุกูล

🎥 ปรัชญา ปิ่นแก้ว

🎥 ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล

🎥 บุญส่ง นาคภู่

🎥 ธิติ ศรีนวล

🎥 ก้องเกียรติ โขมศิริ

🎥 Anysay Keola

🎥 Phoumsana Sirivongsa

🎥 Phanumad Disattha

ความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านภาพยนตร์นี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่

  1. การพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านภาพยนตร์
  2. การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น
  3. การจัดเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติ “Kaen Film International Festival”
  4. การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านภาพยนตร์

ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตภาพยนตร์ไทย สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านภาพยนตร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง