ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิงห์ สิงห์ขจร คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา มอบหมาย ผศ.พัชนี แสนไชย อาจารย์ประจำสาขาภาพยนตร์ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทน ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นลงนาม MOU ร่วมกับ 18 หน่วยงาน เสริมความแกร่งให้แก่อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทย
โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นตัวแทนลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษาและองค์กรภาคเอกชน รวม 18 หน่วยงาน เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านภาพยนตร์และยกระดับขีดความสามารถของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยสู่เวทีระดับนานาชาติ
ในพิธีลงนามครั้งสำคัญนี้ยังมีผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังหลากหลายท่านทั้งจากไทยและ สปป.ลาว ร่วมเป็นพยานในพิธี แสดงให้เห็นถึงการสนับสนุนจากแวดวงภาพยนตร์ไทยและ สปป.ลาว ได้แก่
🎥 ธนิตย์ จิตนุกูล
🎥 ปรัชญา ปิ่นแก้ว
🎥 ราเชนทร์ ลิ้มตระกูล
🎥 บุญส่ง นาคภู่
🎥 ธิติ ศรีนวล
🎥 ก้องเกียรติ โขมศิริ
🎥 Anysay Keola
🎥 Phoumsana Sirivongsa
🎥 Phanumad Disattha
ความร่วมมือในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงทางวิชาการเพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านภาพยนตร์นี้มุ่งเน้นไปที่การพัฒนา 4 เป้าหมายหลัก ได้แก่
- การพัฒนาและแลกเปลี่ยนบุคลากรและนักศึกษาด้านภาพยนตร์
- การจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการผลิตภาพยนตร์สั้น
- การจัดเทศกาลหนังเมืองแคนนานาชาติ “Kaen Film International Festival”
- การจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการด้านภาพยนตร์
ความร่วมมือครั้งนี้คาดว่าจะช่วยยกระดับมาตรฐานการผลิตภาพยนตร์ไทย สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการด้านภาพยนตร์ที่แข็งแกร่งและยั่งยืน พร้อมผลักดันให้อุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยก้าวสู่เวทีโลกอย่างมั่นคง