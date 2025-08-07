ข่าวประชาสัมพันธ์

อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน เปิดโครงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 สิงหาคม 2568 พลเอกเฉลิม​ชัย​ สิทธิสาท​ องคมนตรี​ ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครอง ดูแล และรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ​ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มี นายกลยุทธ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา​ กล่าวรายงาน​ พร้อมด้วย​ผู้บริหาร​ สมาชิกสภา​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​ฉะเชิงเทรา​ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ เข้าร่วม​พิธีเปิดโครงการ ณ เขตรักษาพันธุ์​สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส​ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ​ 93 พรรษา 12 สิงหาคม 2568 พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ

ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน​ 530 คน โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า สร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน

