อบจ.ฉะเชิงเทรา ร่วมสืบสานพระราชปณิธาน เปิดโครงการคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

วันที่ 6 สิงหาคม 2568 พลเอกเฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดโครงการคุ้มครอง ดูแล และรักษาป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มี นายกลยุทธ ฉายแสง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุ 93 พรรษา 12 สิงหาคม 2568 พร้อมส่งเสริมจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ในงานมีหัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ เอกชน และประชาชนร่วมกิจกรรม จำนวน 530 คน โดยร่วมกันปลูกไม้ยืนต้น เพื่อเป็นแหล่งอาหารของช้างป่า สร้างความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน