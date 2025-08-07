มท.2 ธีรรัตน์ ตามติดงบช่วยชายแดน สั่งผู้ว่าอุบลฯ แจงด่วน ทำไมเบิกจ่ายแค่ 55,600

นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.2) เปิดเผยว่า ได้รับรายงานตัวเลขการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุปะทะบริเวณชายแดนในหลายจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบว่า จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างมาก มีการเบิกจ่ายเพียง 55,600 บาท ขณะที่จังหวัดใกล้เคียงอย่างจังหวัดสุรินทร์ มีการเบิกจ่ายสูงถึง 55.1 ล้านบาท ศรีสะเกษ 46.8 ล้านบาท และบุรีรัมย์ 14.1 ล้านบาท
“แม้ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีจะชี้แจงต่อสภาว่าได้เบิกจ่ายงบหมดแล้ว และมีการใช้งานโรงครัวพระราชทาน รวมถึงการรับบริจาคเพิ่มเติม แต่ความแตกต่างของตัวเลขดังกล่าวจำเป็นต้องได้รับการตรวจสอบโดยเร็ว เพราะไม่ใช่ปัญหาการขาดงบประมาณจากส่วนกลาง แต่เป็นเรื่องของประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงบประมาณในระดับจังหวัด”นางสาวธีรรัตน์ กล่าว
นางสาวธีรรัตน์ กล่าวอีกว่า พร้อมกันนี้ ยังได้สั่งการให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี รายงานรายละเอียดการใช้จ่ายทั้งหมดจากทุกแหล่งงบประมาณ รวมถึงเงินบริจาค เพื่อประกอบการพิจารณาและดำเนินการในขั้นตอนต่อไป