Finn School จับมือ Swansea University – University of Leicester เปิดเส้นทางใหม่นักเรียนไทยสู่การศึกษาระดับโลก

สถาบัน Finn (ฟินน์) ลงนามความร่วมมือกับ Swansea University และ University of Leicester สองมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร การันตีโอกาสให้นักเรียนไทยเรียนต่อปริญญาตรีปีสุดท้าย ในระบบ Top-up Degree ด้วยมาตรฐานการเรียนการสอนระดับสากล ลดข้อจำกัดด้านระบบการศึกษาและต้นทุน พร้อมสนับสนุนนักเรียนไทยให้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยระดับโลกได้อย่างมั่นใจ
นายกวิน พันธ์ประสิทธิเวช กรรมการผู้จัดการและผู้ก่อตั้งสถาบัน Finn เปิดเผยว่าสถาบัน Finn หรือ Finn School of Business and Tourism คือทางลัดสู่การจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในอังกฤษและสวิตเซอร์แลนด์ภายในเวลาเพียง 3 ปี โดยใช้ระบบการเรียนแบบ 2+1 นักเรียนจะเรียนปีที่ 1 และ 2 ที่ประเทศไทย กับหลักสูตรระดับสากล UK Level 4 & Level 5 Diploma และเลือกไปเรียนต่อปีสุดท้ายที่มหาวิทยาลัยพาร์ทเนอร์กว่า 27 แห่งในต่างประเทศ ซึ่งจบแล้วได้รับวุฒิปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยนั้นโดยตรง
ระบบนี้ช่วยให้นักเรียนไทยก้าวข้ามข้อจำกัดของระบบการศึกษาเดิมที่จบมา และช่วยลดภาระต้นทุนกว่าการเรียนเต็มหลักสูตรในต่างประเทศ เพียงแค่เรียนที่ Finn และได้ผลการเรียนระดับ “Pass” พร้อมคะแนน IELTS Overall 6.0 ก็สามารถต่อยอดสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกได้ทันทีครอบคลุมทุกสาขาในด้านบริหารธุกิจ และสาขาบริหารธุรกิจการโรงแรมและท่องเที่ยว
Finn ก่อตั้งในปี 2557 ด้วยวิสัยทัศน์ที่จะพาเด็กไทยก้าวสู่ระบบการศึกษาระดับโลก โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่เทียบเท่ามาตรฐานสากลผ่านหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจาก Ofqual หน่วยงานกำกับคุณวุฒิของรัฐบาลอังกฤษ สอนโดยอาจารย์ผู้มากประสบการณ์จากแวดวงธุรกิจจริง ปัจจุบัน Finn มีนักเรียนราว 130 คน และศิษย์เก่ากว่า 500 คนในรอบกว่า 11 ปีของการดำเนินงาน ถือเป็นสถาบันการศึกษาไทยที่มีนักเรียนมากที่สุดในระบบ UK 2+1 โดย Finn ได้เปิดการสอนทั้งหมด 2 แคมปัส ได้แก่ กรุงเทพฯ และภูเก็ต
นายกวิน ยังเสริมถึงความมุ่งมั่นของสถาบันอีกว่า “ที่ Finn นักเรียนเป็นผู้เลือกมหาวิทยาลัย ไม่ใช่ มหาวิทยาลัยเลือกนักเรียน เราจึงการันตีการเข้าเรียนต่อปริญญาตรีปีสุดท้ายกับ 27 มหาวิทยาลัยให้นักเรียนตั้งแต่วันที่มาสมัครเรียน เพราะเรารู้ว่าอนาคตของนักเรียนคือสิ่งที่ทุกครอบครัวให้ความสำคัญ สถาบัน Finn จึงออกแบบทุกขั้นตอนให้ชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนเริ่มเรียน ร่วมเดินไปกับนักเรียนจนถึงวันสำเร็จการศึกษา และมีหลายๆเคสที่นักเรียนยังให้ Finn ดูแลต่อจนถึงระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำเทคนิคในการสมัครงาน ทั้งในไทยและต่างประเทศให้กับนักเรียนอีกด้วย
เพื่อต่อยอดความตั้งใจในการยกระดับโอกาสทางการศึกษาของเด็กไทย Finn ได้เดินหน้าสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้ Finn ได้ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) กับอีกสองมหาวิทยาลัยชั้นนำของสหราชอาณาจักร คือ
- Swansea University – มหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ Top 83 ของโลก และ Top 10 ของสหราชอาณาจักร ในสาขาบริหารธุรกิจ (จากการจัดอันดับโดย QS World University Rankings 2025) ซึ่งอยู่ในอันดับเดียวกับ King’s College London
- University of Leicester – มหาวิทยาลัยเก่าแก่ชื่อดังและเป็นจุดหมายยอดนิยมของนักศึกษาไทยหลายคนที่พยายามเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท แต่การทำ MOU ครั้งนี้ Finn สามารถการันตีการเข้าเรียนต่อใน University of Leicester ให้นักเรียนได้ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ถือเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญของประเทศไทย
ด้าน ดร. ปริญญ์ ศุกรีเขตร ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและผู้ร่วมก่อตั้งสถาบัน Finn กล่าวถึงความท้าทายของความร่วมมือครั้งนี้ว่า Leicester และ Swansea ถือเป็นมหาวิทยาลัยระดับท็อปของสหราชอาณาจักร และไม่เคยร่วมทำโปรแกรม Top-up Degree กับสถาบันใดในไทยมาก่อน ทำให้ขั้นตอนการเจรจาใช้เวลานานและมีความเข้มงวดอย่างมาก โดยทั้งสองมหาวิทยาลัยได้ส่งทีมวิชาการมาประเมินหลักสูตรของ Finn อย่างละเอียด รวมไปถึงตรวจวัดคุณภาพคณาจารย์ คุณภาพในชั้นเรียนจริง ระบบการเรียนการสอน และผลงานศิษย์เก่า อีกทั้งยังมีการตรวจสอบข้อมูลร่วมกับสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย จนได้ผลลัพธ์ที่มั่นใจว่าสถาบัน Finn มีมาตรฐานที่สอดคล้องกับข้อกำหนดในระดับสากล
“เราภูมิใจที่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่เข้มงวดนี้และสร้างความเชื่อมั่นนี้ได้สำเร็จ เพราะนี่คือก้าวสำคัญที่ทำให้นักเรียนไทยมีเส้นทางสู่การศึกษาระดับโลกที่ชัดเจน ได้รับปริญญาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำโดยไม่ต้องเสียเวลาหรือเงินในการเรียนซ้ำ และเป็นการยืนยันคุณภาพของ Finn ในฐานะสถาบันที่สามารถพิสูจน์คุณภาพได้จริงและจับต้องได้” ดร. ปริญญ์ กล่าวทิ้งท้าย
โดยในพิธีลงนามความร่วมมือระหว่าง Finn และ University of Leicester ได้มีผู้แทนสำคัญจากมหาวิทยาลัยและพันธมิตรเข้าร่วมมากมาย อาทิ Professor Nishan Canagarajah – President and Vice-Chancellor อธิการบดี University of Leicester, Professor James Fitchett – Deputy Head of the College of Business, Mr. Paul Angrave – Director of Public Affairs รวมถึงตัวแทนจากสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย Ms. Nantamas Chatraporn – Trade Manager, Education and Health ที่มีบทบาทร่วมผลักดันหลักสูตรร่วมกัน
สำหรับนักเรียนที่เข้ามาเรียนในสถาบัน Finn หลายคนพิสูจน์ตรงกันแล้วว่าหลักสูตรนี้ช่วยปูพื้นฐานภาษาอังกฤษและวิชาการอย่างมั่นคง และมีทีมที่ดูแลเรื่องการเรียนอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเส้นทางการเรียนต่อ ซึ่งทำให้มั่นใจยิ่งขึ้นเมื่อต้องก้าวสู่มหาวิทยาลัยต่างประเทศ “การได้เรียนในบรรยากาศที่เข้มข้น แต่สนุกร่วมกับเพื่อนที่หลากหลาย ทำให้มีมุมมองธุรกิจกว้างขึ้น” “สิ่งที่ประดับใจที่สุด คือคำแนะนำเรื่องเส้นทางเรียนต่อแบบเป็นระบบ ช่วยสร้างความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกมหาวิทยาลัยในปีสุดท้าย และเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับเป้าหมายในอนาคต”